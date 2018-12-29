Откуда на Алтай приезжают ярмарочники-гастролеры и почему ими не все довольны

В 2018 году в Барнауле случился настоящий бум ярмарочной торговли. На Алтай с других регионов и даже стран везут мед и сладости, колбасу и сосиски. Этой зимой небывалый спрос на рыбу. Доходит до того, что ярмарочники активно конкурируют между собой: предлагают одни и те же продукты в шаговой доступности друг от друга. Откуда едут эти торговцы, почему их любят и ненавидят, разбирался altapress.ru.

Как торгуют рыбой в Барнауле

О том, что в ДК «Сибэнергомаш» работает рыбная ярмарка мы поняли, только открыв дверь: специфический запах сразу же ударяет в нос.

В пустом центральном фойе рядом с указателями ателье и спортивных секций большая стрелка — за камчатской рыбой иди направо.

Ярмарка камчатской рыбы Анна Зайкова

Перед входом в большой зал расположились четыре витрины. Одна — с замороженной продукцией, три — с копченой и соленой. Открытые ведра с красной икрой стоят тут же на прилавках. Все просто и без особых изысков.

Если верить большим рекламным плакатам, которыми ярмарочники заклеили весь город, здесь около 30 сортов рыбной продукции. Стейки лосося почти по 2 тыс. за килограмм, чавыча (дикий лосось) — от 1,7 тыс., форель — примерно столько же, креветки — по 1 тыс. рублей.

Красная икра на ярмарке стоит от 4,7 до 5,2 тысяч за кило. Из того, что подешевле — скумбрия. Всего 390 рублей.

Ярмарка камчатской рыбы Анна Зайкова

На ценнике рядом с крабовыми палочками фломастером написано «25 рублей».

В обеденное время буднего дня здесь оказалось на удивление много народа, почти все пенсионного возраста. Одна парочка долго рассматривала замороженную рыбу, но на покупку так и не решилась. «Они с собой и камчатские цены привезли. Там-то у них пенсии повыше», — сказал явно разочарованный ценой мужчина.

Рядом продавец накладывала женщине в пакет замороженную скумбрию. «Вы мне, пожалуйста, дайте одинакового размера», — обратилась покупательница. «Так они у нас все, как на подбор», — ответила продавец. «За такую-то цену, конечно», — отрезала женщина.

Ярмарка камчатской рыбы Анна Зайкова

Несмотря на не демократичные цены, покупателей здесь достаточно. За время, что мы здесь пробыли, народ только прибывал. Ради интереса зашли в соседний рыбный магазин: там пустота.

Откуда такой спрос?

Маркетологи полагают: потребители все чаще отдают предпочтение именно такой форме торговли в пику сетевым магазинам.

Евгений Ноздрачев,

специалист по рекламе и маркетингу:

Покупатели все меньше стали доверять крупным игрокам — федеральным торговым сетям — и все больше голосуют рублем в пользу небольших магазинов формата «у дома», фермерских лавок, в том числе выездных продовольственных ярмарок. Горожане выбирают формат, где можно задать вопрос товаропроизводителю или продавцу. В супермаркетах же, как правило, такого «живого» общения попросту нет.

Егор, представившийся руководителем ярмарки в «Сибэнергомаше», рассказывать корреспондентам altapress.ru о том, откуда в Барнаул «приплыла» рыба, где ее хранят и почему продают так дорого, рассказывать не стал, сославшись на сильную занятость.

Ярмарка камчатской рыбы Анна Зайкова

Что покупают?

Рыба — главный тренд ярмарочной торговли. Еще в октябре в торговом центре «Пионер» прошла ярмарка «Дары Камчатки». В декабре продажа рыбы здесь повторилась. Параллельно с этим торговля шла и в «Сибэнергомаше», который находится неподалеку от «Пионера».

Судя по отзывам в соцсетях, ярмарочный рыбный «чёс» идет по многим городам страны: в списке — Киров, Оренбург, Кемерово, Томск. Основная претензия россиян сводится к одному — почему так дорого? «Посетили выставку „Дары Камчатки“, создалось впечатление, что рыба летела к нам бизнес-классом», — недоумевают покупатели.

Кто в Барнаул везет башкирский мед

Еще одним популярным ярмарочным продуктом в последние годы стал мед. Несколько раз в год его в Барнаул привозят якобы из Башкирии. У местных пасечников это вызывает большие вопросы.

Юрий Богуславский, председатель кооператива «Алтай — медовый край», рассказывает: организацией гастрольных медовых туров занимается предпринимательница по фамилии Монастырская. Она зарегистрирована в Подмосковье.

В интернете можно найти информацию о том, что у нее есть собственная пасека. Однако местные пчеловоды полагают, что это лишь прикрытие. Продукцию она, по мнению пчеловодов, закупает на воронежском заводе «Русский мед», работающем с оптовиками. Дальше мед из одного большого бочонка «растекается» по российским городам.

Мед. Банки с медом СС0

Юрий Богуславский,

председатель кооператива «Алтай — медовый край»:

Они продают так называемые сбитые меда, которые сложно назвать натуральными, и медовую продукцию с различными добавками. Потом покупатели приходят к нам и спрашивают: «А где мед с орешками?». Мы пытаемся объяснить, что мед и так полноценное лакомство и добавки ему не нужны. Бесполезно, аргумент один: «А мне понравилось, это вкусно».

По словам Юрия Богуславского, противостоять нашествию медовиков-гастролеров сложно: с законодательной точки зрения к ним не подкопаться.

«Как-то мы спросили документацию на мед, так они вывалили целую сумку бумаг и сказали: „Разбирайтесь“», — рассказал Богуславский.

Судя по материалам ФАС, сомнения в происхождении меда гастрольных ярмарочников возникают не только на Алтае. Пару лет назад антимонопольщики Новгородской области рассматривали претензию жителя, который полагал, что алтайский и башкирский мед, который Маргарита Монастырская привезла в Новгород, к этим регионам не имеет никакого отношения.

Мед СС0

Когда сотрудники комитета ветеринарии пришли с проверкой, оказалось, что алтайского меда на ярмарке и правда нет. Тогда предпринимательница заявила, что его просто раскупили первым. Придраться оказалось не к чему.

Кстати, приезжие медовики активно участвуют и в так называемых церковных вставках. Продают на них и ножи, и мед, и свечи. Проводятся они в Барнауле.

«Организаторы таких ярмарок не скрывают, что гастролируют по России. Параллельно с этим у них идет подтоварка. Грузовики с продукцией приходят в новый пункт назначения», — рассказал altapress.ru специалист одного их торговых центров Барнаула.

Как выгоняли белорусов-колбасников

Любопытная история в конце прошлого года произошла в Барнауле с торговцами белорусской мясной продукции. После того, как они заключили договор аренды с местным ТРЦ, и начали торговать, им неожиданно объявили о выселении.

Колбаса «Докторская с маслицем». Дмитрий Лямзин

Михаил, руководивший ярмаркой в Барнауле, тогда жаловался altapress.ru, что на собственников центра оказывалось административное давление. Факт того, что в Барнауле продают колбасы, привезенные из соседней республики, якобы возмутил тогдашнее руководство региона.

В разгар конфликта Михаил рассказывал, что в случае выселения привезет 100 тонн колбасы к зданию администрации и вывалит прямо у входа.

В итоге доработать предпринимателю все-таки дали. Правда, в Барнаул он больше не приезжал.

Какие уловки используют ярмарочники

Эксперты в области маркетинга предупреждают: организаторы подобных кочующих ярмарок хорошие психологи. Они занимаются грамотным продвижением, ориентированным на пенсионеров, и с прицелом выбирают площади для торговли.

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ»:

Подобные ярмарки — это ограниченное во времени предложение с ощущением уникальности, качества и дешевизны товара. Формат называется Pop-up store. Им нужны массовые каналы продвижения — телевидение и радио, которые обеспечивают быстрый охват большой аудитории. При этом далеко не факт, что там более низкая цена. Ярмарки часто располагают в таких местах, которые «обещают» дешевизну. Например, в старых домах культуры или на каких-то уличных площадях. Это понятно аудитории пенсионеров, которые хорошо знакомы с этими местами. Или тем, кто настроен искать самое дешевое.

Торговля. открытые источники

Лариса Кульгузкина,

директор по маркетингу компании «Магис-спорт»:

Думаю, что расцвет этого формата торговли связан еще и с тем, что торговых центрах много пустых площадей. Найти постоянных арендаторов сложно и поэтому сотрудничают с ярмарками.

Однако, предупреждает Поломошнова, ярмарка — опасный ход для торговых центров.