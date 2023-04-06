Отличие моноблока и ноутбука

При покупке компьютера так просто запутаться: всевозможные конфигурации, технические характеристики, предложения — выбрать «самый-самый» бывает не так просто. Чтобы совершить достойную покупку, в первую очередь следует определиться с форм-фактором. Что же выбрать — моноблок ( https://positronica.ru/catalog/monobloki/ ) или ноутбук ( https://positronica.ru/catalog/noutbuki /)?

Моноблок

Это устройство, которое объединяет монитор и систему. Оно выглядит как утолщенный монитор с дисплеем, плоским корпусом и подставкой. Сзади на корпусе — порты для подключения периферии. Большинство моделей подходит для крепления к стене.

Как и у любой техники, у моноблока есть как преимущества, так и недостатки:

модели занимают минимум места на рабочем столе; большой экран для комфортной работы в приложениях и просмотра контента — диагональ варьируется в диапазоне 19−34 дюймов. Это отличное решение для геймеров , киноманов , фотографов и любителей создавать качественный контент; отдельная полноразмерная клавиатура; практичность в использовании — если прольете на клавиатуру кофе , достаточно заменить только клавиатуру ( ноутбук не будет работать полностью); отсутствие лишних проводов; презентабельный внешний вид; сенсорная панель — не во всех , но в большинстве моделей; производительности моноблока будет недостаточно для запуска игр; нет возможности апгрейда; привязка к рабочему месту; минимальный модельный ряд; неудобная транспортировка.

Подключение дополнительных устройств зависит от модели и производителя. Некоторые бренды (например, Apple) сокращают число интерфейсов, а другие компании комплектуют моноблоки полным набором. Обычно техника оснащается и Bluetooth-подключением для подсоединения беспроводных устройств.

У моноблоков и ноутбуков схожие комплектующие, поэтому у них примерно одинаковая производительность. При желании можно найти бюджетное устройство для работы в офисе и учебы или премиальное устройство для запуска современных игр. За графику отвечает встроенный процессор, но некоторые модели оснащаются дискретными видеокартами.

Выбирайте моноблок, если:

не играете в игры;

работаете в приложениях , для которых большое значение имеет экран с увеличенной диагональю;

для которых большое значение имеет экран с увеличенной диагональю; проводите много времени за просмотром видеороликов и фильмов;

привыкли к полноразмерным клавиатурам , а не к маленьким ноутбучным аксессуарам;

а не к маленьким ноутбучным аксессуарам; не работаете с ресурсоемкими программами;

у вас нет необходимости переносить компьютер с места на место.

Моноблок. Источник: positronica.ru.

Ноутбук

Такая техника создана для пользователей, которые привыкли эксплуатировать ее в гостях, в кровати, парке, на работе, за столом:

компактность и автономность — лэптоп не займет много места в сумке или на рабочем столе; вся необходимая периферия встроена в устройство — не придется докупать клавиатуру и мышь; при наличии емкого аккумулятора пользователю не потребуется розетка; большой выбор моделей; в дорогих модификациях — высокая производительность; компактные размеры ноутбука — это удар по производительности и мультимедийности. На небольшом экране не так комфортно играть , работать и наслаждаться контентом; недолговечность — лэптопы ломаются чаще других компьютерных устройств; неполноценная клавиатура; отсутствие возможности апгрейда; слабое звучание динамиков.

Выбирайте ноутбук, если:

техникой будете пользоваться не только вы , но и другие члены семьи;

но и другие члены семьи; вы часто путешествуете;

носите устройство на прогулки , работу и учебу;

работу и учебу; дома нет свободного места для размещения моноблока или компьютера;

любите лежать с лэптопом в кровати — смотреть фильмы или работать.

Ноутбук. Источник: positronica.ru.

Что выбрать?

Не знаете, что выбрать? Пришло время сравнить устройства по ключевым характеристикам:

автономность. Ноутбуки оснащены встроенным аккумулятором , поэтому они могут работать в автономном режиме: пользователю остается только подзаряжать батарею. У моноблоков аккумулятора нет , поэтому они работают только от сети: при отключении электричества девайс работать не будет;

поэтому они могут работать в автономном режиме: пользователю остается только подзаряжать батарею. У моноблоков аккумулятора нет поэтому они работают только от сети: при отключении электричества девайс работать не будет; мышь и клавиатура. В ноутбуках встроенная клавиатура , а для моноблоков требуется дополнительное устройство. Однако важно помнить , что у многих лэптопов не полноразмерная клавиатура — нет цифрового блока. Поэтому если пользователю нужны все функции , ему лучше выбирать моноблок с полноразмерным аксессуаром. Мышь в обоих случаях подключается дополнительно , но в ноутбуке есть тачпад , так что можно будет обойтись без дополнений;

а для моноблоков требуется дополнительное устройство. Однако важно помнить что у многих лэптопов не полноразмерная клавиатура — нет цифрового блока. Поэтому если пользователю нужны все функции ему лучше выбирать моноблок с полноразмерным аксессуаром. Мышь в обоих случаях подключается дополнительно но в ноутбуке есть тачпад так что можно будет обойтись без дополнений; мобильность. По этому критерию однозначно побеждает лэптоп — из-за минимальных размеров и веса он поместится в рюкзак. Перенести моноблок из комнаты в комнату также будет нетрудно , но для транспортировки из дома в офис он не подойдет;

но для транспортировки из дома в офис он не подойдет; размер дисплея. Обычно у моноблоков больший экран , что удобно и при работе , и во время отдыха за просмотром мультимедиа.

При выборе между моноблоком и ноутбуком сложно ошибиться — оба устройства имеют плюсы и минусы и выполняют одну функцию. Если для вас решающее значение имеет мобильность, отдавайте предпочтение лэптопу. Хотите экран с большой диагональю для домашнего использования? Смело приобретайте моноблок.

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