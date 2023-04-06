Отличие моноблока и ноутбука

Моноблок
Это устройство, которое объединяет монитор и систему. Оно выглядит как утолщенный монитор с дисплеем, плоским корпусом и подставкой. Сзади на корпусе — порты для подключения периферии. Большинство моделей подходит для крепления к стене.
Как и у любой техники, у моноблока есть как преимущества, так и недостатки:
- модели занимают минимум места на рабочем столе;
- большой экран для комфортной работы в приложениях и просмотра контента — диагональ варьируется в диапазоне 19−34 дюймов. Это отличное решение для геймеров, киноманов, фотографов и любителей создавать качественный контент;
- отдельная полноразмерная клавиатура;
- практичность в использовании — если прольете на клавиатуру кофе, достаточно заменить только клавиатуру (ноутбук не будет работать полностью);
- отсутствие лишних проводов;
- презентабельный внешний вид;
- сенсорная панель — не во всех, но в большинстве моделей;
- производительности моноблока будет недостаточно для запуска игр;
- нет возможности апгрейда;
- привязка к рабочему месту;
- минимальный модельный ряд;
- неудобная транспортировка.
Подключение дополнительных устройств зависит от модели и производителя. Некоторые бренды (например, Apple) сокращают число интерфейсов, а другие компании комплектуют моноблоки полным набором. Обычно техника оснащается и Bluetooth-подключением для подсоединения беспроводных устройств.
У моноблоков и ноутбуков схожие комплектующие, поэтому у них примерно одинаковая производительность. При желании можно найти бюджетное устройство для работы в офисе и учебы или премиальное устройство для запуска современных игр. За графику отвечает встроенный процессор, но некоторые модели оснащаются дискретными видеокартами.
Выбирайте моноблок, если:
- не играете в игры;
- работаете в приложениях, для которых большое значение имеет экран с увеличенной диагональю;
- проводите много времени за просмотром видеороликов и фильмов;
- привыкли к полноразмерным клавиатурам, а не к маленьким ноутбучным аксессуарам;
- не работаете с ресурсоемкими программами;
- у вас нет необходимости переносить компьютер с места на место.
Ноутбук
Такая техника создана для пользователей, которые привыкли эксплуатировать ее в гостях, в кровати, парке, на работе, за столом:
- компактность и автономность — лэптоп не займет много места в сумке или на рабочем столе;
- вся необходимая периферия встроена в устройство — не придется докупать клавиатуру и мышь;
- при наличии емкого аккумулятора пользователю не потребуется розетка;
- большой выбор моделей;
- в дорогих модификациях — высокая производительность;
- компактные размеры ноутбука — это удар по производительности и мультимедийности. На небольшом экране не так комфортно играть, работать и наслаждаться контентом;
- недолговечность — лэптопы ломаются чаще других компьютерных устройств;
- неполноценная клавиатура;
- отсутствие возможности апгрейда;
- слабое звучание динамиков.
Выбирайте ноутбук, если:
- техникой будете пользоваться не только вы, но и другие члены семьи;
- вы часто путешествуете;
- носите устройство на прогулки, работу и учебу;
- дома нет свободного места для размещения моноблока или компьютера;
- любите лежать с лэптопом в кровати — смотреть фильмы или работать.
Что выбрать?
Не знаете, что выбрать? Пришло время сравнить устройства по ключевым характеристикам:
- автономность. Ноутбуки оснащены встроенным аккумулятором, поэтому они могут работать в автономном режиме: пользователю остается только подзаряжать батарею. У моноблоков аккумулятора нет, поэтому они работают только от сети: при отключении электричества девайс работать не будет;
- мышь и клавиатура. В ноутбуках встроенная клавиатура, а для моноблоков требуется дополнительное устройство. Однако важно помнить, что у многих лэптопов не полноразмерная клавиатура — нет цифрового блока. Поэтому если пользователю нужны все функции, ему лучше выбирать моноблок с полноразмерным аксессуаром. Мышь в обоих случаях подключается дополнительно, но в ноутбуке есть тачпад, так что можно будет обойтись без дополнений;
- мобильность. По этому критерию однозначно побеждает лэптоп — из-за минимальных размеров и веса он поместится в рюкзак. Перенести моноблок из комнаты в комнату также будет нетрудно, но для транспортировки из дома в офис он не подойдет;
- размер дисплея. Обычно у моноблоков больший экран, что удобно и при работе, и во время отдыха за просмотром мультимедиа.
При выборе между моноблоком и ноутбуком сложно ошибиться — оба устройства имеют плюсы и минусы и выполняют одну функцию. Если для вас решающее значение имеет мобильность, отдавайте предпочтение лэптопу. Хотите экран с большой диагональю для домашнего использования? Смело приобретайте моноблок.
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