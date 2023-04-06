6 апреля
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Потребитель

Отличие моноблока и ноутбука

При покупке компьютера так просто запутаться: всевозможные конфигурации, технические характеристики, предложения — выбрать «самый-самый» бывает не так просто. Чтобы совершить достойную покупку, в первую очередь следует определиться с форм-фактором. Что же выбрать — моноблок (https://positronica.ru/catalog/monobloki/) или ноутбук (https://positronica.ru/catalog/noutbuki/)?

Моноблок и ноутбук.
Моноблок и ноутбук.
Источник: positronica.ru.

Моноблок

Это устройство, которое объединяет монитор и систему. Оно выглядит как утолщенный монитор с дисплеем, плоским корпусом и подставкой. Сзади на корпусе — порты для подключения периферии. Большинство моделей подходит для крепления к стене.

Как и у любой техники, у моноблока есть как преимущества, так и недостатки:

  1. модели занимают минимум места на рабочем столе;
  2. большой экран для комфортной работы в приложениях и просмотра контента — диагональ варьируется в диапазоне 19−34 дюймов. Это отличное решение для геймеров, киноманов, фотографов и любителей создавать качественный контент;
  3. отдельная полноразмерная клавиатура;
  4. практичность в использовании — если прольете на клавиатуру кофе, достаточно заменить только клавиатуру (ноутбук не будет работать полностью);
  5. отсутствие лишних проводов;
  6. презентабельный внешний вид;
  7. сенсорная панель — не во всех, но в большинстве моделей;
  8. производительности моноблока будет недостаточно для запуска игр;
  9. нет возможности апгрейда;
  10. привязка к рабочему месту;
  11. минимальный модельный ряд;
  12. неудобная транспортировка.

Подключение дополнительных устройств зависит от модели и производителя. Некоторые бренды (например, Apple) сокращают число интерфейсов, а другие компании комплектуют моноблоки полным набором. Обычно техника оснащается и Bluetooth-подключением для подсоединения беспроводных устройств.

У моноблоков и ноутбуков схожие комплектующие, поэтому у них примерно одинаковая производительность. При желании можно найти бюджетное устройство для работы в офисе и учебы или премиальное устройство для запуска современных игр. За графику отвечает встроенный процессор, но некоторые модели оснащаются дискретными видеокартами.

Выбирайте моноблок, если:

  • не играете в игры;
  • работаете в приложениях, для которых большое значение имеет экран с увеличенной диагональю;
  • проводите много времени за просмотром видеороликов и фильмов;
  • привыкли к полноразмерным клавиатурам, а не к маленьким ноутбучным аксессуарам;
  • не работаете с ресурсоемкими программами;
  • у вас нет необходимости переносить компьютер с места на место.
Моноблок.
Моноблок.
Источник: positronica.ru.

Ноутбук

Такая техника создана для пользователей, которые привыкли эксплуатировать ее в гостях, в кровати, парке, на работе, за столом:

  1. компактность и автономность — лэптоп не займет много места в сумке или на рабочем столе;
  2. вся необходимая периферия встроена в устройство — не придется докупать клавиатуру и мышь;
  3. при наличии емкого аккумулятора пользователю не потребуется розетка;
  4. большой выбор моделей;
  5. в дорогих модификациях — высокая производительность;
  6. компактные размеры ноутбука — это удар по производительности и мультимедийности. На небольшом экране не так комфортно играть, работать и наслаждаться контентом;
  7. недолговечность — лэптопы ломаются чаще других компьютерных устройств;
  8. неполноценная клавиатура;
  9. отсутствие возможности апгрейда;
  10. слабое звучание динамиков.

Выбирайте ноутбук, если:

  • техникой будете пользоваться не только вы, но и другие члены семьи;
  • вы часто путешествуете;
  • носите устройство на прогулки, работу и учебу;
  • дома нет свободного места для размещения моноблока или компьютера;
  • любите лежать с лэптопом в кровати — смотреть фильмы или работать.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: positronica.ru.

Что выбрать?

Не знаете, что выбрать? Пришло время сравнить устройства по ключевым характеристикам:

  • автономность. Ноутбуки оснащены встроенным аккумулятором, поэтому они могут работать в автономном режиме: пользователю остается только подзаряжать батарею. У моноблоков аккумулятора нет, поэтому они работают только от сети: при отключении электричества девайс работать не будет;
  • мышь и клавиатура. В ноутбуках встроенная клавиатура, а для моноблоков требуется дополнительное устройство. Однако важно помнить, что у многих лэптопов не полноразмерная клавиатура — нет цифрового блока. Поэтому если пользователю нужны все функции, ему лучше выбирать моноблок с полноразмерным аксессуаром. Мышь в обоих случаях подключается дополнительно, но в ноутбуке есть тачпад, так что можно будет обойтись без дополнений;
  • мобильность. По этому критерию однозначно побеждает лэптоп — из-за минимальных размеров и веса он поместится в рюкзак. Перенести моноблок из комнаты в комнату также будет нетрудно, но для транспортировки из дома в офис он не подойдет;
  • размер дисплея. Обычно у моноблоков больший экран, что удобно и при работе, и во время отдыха за просмотром мультимедиа.

При выборе между моноблоком и ноутбуком сложно ошибиться — оба устройства имеют плюсы и минусы и выполняют одну функцию. Если для вас решающее значение имеет мобильность, отдавайте предпочтение лэптопу. Хотите экран с большой диагональю для домашнего использования? Смело приобретайте моноблок.

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