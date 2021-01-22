Отличные модели гребных кардиотренажеров

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С возможностью вертикального хранения
1. Hasttings Wega R100
Функциональный гребной тренажер с мощной системой сопротивления EСB для стандартной и интенсивной нагрузки. Конструкция оснащена анатомическим сидением, широкими педалями с фиксаторами и эргономичной рукояткой.
- Бесшумная работа;
- Русифицированная консоль;
- 12 предустановленных программ с памятью и возможностью настройки тренировки для 4 пользователей;
- Режим гонки, фитнесс тест, ж/анализ BMI;
- 16 уровней сопротивления;
- Система нагружения ECB Intellectual;
- Индикатор движения с определением точки движения гребли;
- Проработка максимального количества мышц;
- Цветной LCD-дисплей;
- Демократичная цена.
- Нет кардиодатчика;
- Нет подставки для бутылки.
2. Concept2 D с монитором PM5
Одна из наиболее качественных аэродинамических моделей для домашнего использования. Обеспечивает максимальный эффект в повышении выносливости и сжигании жира. Гибкая система настроек позволяет оптимизировать и контролировать нагрузку при выполнении упражнений.
- Монитор производительности PM5 с регулируемыми опорами для контроля интенсивности тренировки, физических показателей, километража и пр.
- Бесшумная работа;
- Плавность хода даже при максимальной интенсивности благодаря тяжелому маховику;
- Устойчивая стальная конструкция с низким профилем;
- Высота сидения 35,6 см, в точности имитирующая положение гребца;
- Механизм framelock для удобства транспортировки и хранения;
- Регулируемые подножки и эргономичная ручка;
- 10 уровней нагрузки,
- Допустимый вес пользователя — до 227 кг.
- Высокая цена;
- Нет отображения количества гребков.
Высокотехнологичные
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3. Inspire CR2.1
Идеальное решение для проработки как верхней, так и нижней частей тела. Надежная конструкция и тяжелый маховик весом 13 кг гарантируют плавность и бесшумность хода. Широкий диапазон тренировок благодаря аэродинамической системе нагрузки позволяет использовать гребной тренажер независимо от уровня физической подготовки.
- Консоль, отображающая ключевые показатели тренировки;
- Плавность и бесшумность хода;
- Рифленая платформа для ног с надежной фиксацией для максимально комфортной тренировки;
- Регулировка сидения по горизонтали и вертикали для удобства пользователя с любым ростом;
- Несколько положений верхних мульти-хватовых поручней для вариабельности нагрузки;
- Максимально допустимый вес пользователя — 150 кг;
- 7 степеней нагрузки;
- 9 предустановленных программ.
- Нескладная конструкция.
4. Aerofit X-ROW
Модель может использоваться людьми с разным уровнем физической подготовки. Совмещает в себе функционал гребного и лыжного тренажеров. Уникальная конструкция позволяет одним нажатием педали трансформировать горизонтальное положение в вертикальное.
- Прочная алюминиевая рама с двухступенчатой системой фиксации корпуса для максимальной безопасности;
- Оптимальная нагрузка по всей амплитуде движения;
- Эргономичная рукоятка с анти-скользящим покрытием;
- Плавность хода и идеальное воспроизведение естественных гребных движений благодаря воздушному сопротивлению;
- Складная конструкция;
- 20 уровней нагрузки;
- LCD-дисплей с отображением ключевых параметров тренировки;
- 6 предустановленных программ;
- Допустимый вес пользователя до 180 кг.
- Вес тренажера 69 кг.
Бюджетные
5. Carbon Fitness R808
Тренажер с аэродинамической системой нагружения, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки. Нагрузка повышается пропорционально скорости, таким образом сопротивление зависит от интенсивности тренировки.
- Удобная складная конструкция;
- Высокий коэффициент скольжения благодаря скользящей алюминиевой рельсе;
- Подходит для пользователей с ростом выше 2 м.;
- Предустановлено 15 соревнований с виртуальным соперником;
- Ручная настройка тренировки;
- Отображение параметров тренировки, включая количество гребков;
- Анти-скользящее сидение с повышенной комфортностью;
- Нерусифицированное меню;
- Отсутствует мультимедиа и статистика тренировок;
- Допустимый вес пользователя до 130 кг.
ООО «ДОМ СПОРТА». ОГРН 1115476034783, ИНН 5408286690. 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, строение 1