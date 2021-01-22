Отличные модели гребных кардиотренажеров

Популярность домашних тренажерных залов растет, а вместе с ней и ассортимент тренажеров. Так какой же выбрать для дома? Если вы хотите эффективный и безопасный девайс для кардио-нагрузок — отличным выбором станет гребной тренажер. Многие думают, что гребля задействует только верхнюю часть тела. Это заблуждение. При соблюдении правильной техники движений, идет активная проработка всех групп мышц. Совместно с командой интернет-магазина DomSporta.com мы проанализировали множество моделей и составили для вас рейтинг лучших из них в нескольких категориях: с возможностью вертикального хранения, высокотехнологичные и бюджетные.

Больше гребных тренажеров здесь: https://www.domsporta.com/catalog/grebnye_trenazhery/

С возможностью вертикального хранения

1. Hasttings Wega R100 Архив сайта DomSporta.com

Функциональный гребной тренажер с мощной системой сопротивления EСB для стандартной и интенсивной нагрузки. Конструкция оснащена анатомическим сидением, широкими педалями с фиксаторами и эргономичной рукояткой.

Преимущества: Бесшумная работа;

Русифицированная консоль;

12 предустановленных программ с памятью и возможностью настройки тренировки для 4 пользователей;

Режим гонки , фитнесс тест , ж/анализ BMI;

фитнесс тест ж/анализ BMI; 16 уровней сопротивления;

Система нагружения ECB Intellectual;

Индикатор движения с определением точки движения гребли;

Проработка максимального количества мышц;

Цветной LCD-дисплей;

Демократичная цена.

Недостатки: Нет кардиодатчика;

Нет подставки для бутылки.

2. Concept2 D с монитором PM5 Архив сайта DomSporta.com

Одна из наиболее качественных аэродинамических моделей для домашнего использования. Обеспечивает максимальный эффект в повышении выносливости и сжигании жира. Гибкая система настроек позволяет оптимизировать и контролировать нагрузку при выполнении упражнений.

Преимущества: Монитор производительности PM5 с регулируемыми опорами для контроля интенсивности тренировки , физических показателей , километража и пр.

физических показателей километража и пр. Бесшумная работа;

Плавность хода даже при максимальной интенсивности благодаря тяжелому маховику;

Устойчивая стальная конструкция с низким профилем;

Высота сидения 35,6 см , в точности имитирующая положение гребца;

в точности имитирующая положение гребца; Механизм framelock для удобства транспортировки и хранения;

Регулируемые подножки и эргономичная ручка;

10 уровней нагрузки,

Допустимый вес пользователя — до 227 кг.

Недостатки: Высокая цена;

Нет отображения количества гребков.

Высокотехнологичные

Все остальные модели кардиотренажеров: https://www.domsporta.com/catalog/kardiotrenazhery/

3. Inspire CR2.1 Архив сайта DomSporta.com

Идеальное решение для проработки как верхней, так и нижней частей тела. Надежная конструкция и тяжелый маховик весом 13 кг гарантируют плавность и бесшумность хода. Широкий диапазон тренировок благодаря аэродинамической системе нагрузки позволяет использовать гребной тренажер независимо от уровня физической подготовки.

Преимущества: Консоль , отображающая ключевые показатели тренировки;

отображающая ключевые показатели тренировки; Плавность и бесшумность хода;

Рифленая платформа для ног с надежной фиксацией для максимально комфортной тренировки;

Регулировка сидения по горизонтали и вертикали для удобства пользователя с любым ростом;

Несколько положений верхних мульти-хватовых поручней для вариабельности нагрузки;

Максимально допустимый вес пользователя — 150 кг;

7 степеней нагрузки;

9 предустановленных программ.

Недостатки: Нескладная конструкция.

4. Aerofit X-ROW Архив сайта DomSporta.com

Модель может использоваться людьми с разным уровнем физической подготовки. Совмещает в себе функционал гребного и лыжного тренажеров. Уникальная конструкция позволяет одним нажатием педали трансформировать горизонтальное положение в вертикальное.

Преимущества: Прочная алюминиевая рама с двухступенчатой системой фиксации корпуса для максимальной безопасности;

Оптимальная нагрузка по всей амплитуде движения;

Эргономичная рукоятка с анти-скользящим покрытием;

Плавность хода и идеальное воспроизведение естественных гребных движений благодаря воздушному сопротивлению;

Складная конструкция;

20 уровней нагрузки;

LCD-дисплей с отображением ключевых параметров тренировки;

6 предустановленных программ;

Допустимый вес пользователя до 180 кг.

Недостатки: Вес тренажера 69 кг.

Бюджетные

5. Carbon Fitness R808 Архив сайта DomSporta.com

Тренажер с аэродинамической системой нагружения, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки. Нагрузка повышается пропорционально скорости, таким образом сопротивление зависит от интенсивности тренировки.

Преимущества: Удобная складная конструкция;

Высокий коэффициент скольжения благодаря скользящей алюминиевой рельсе;

Подходит для пользователей с ростом выше 2 м.;

Предустановлено 15 соревнований с виртуальным соперником;

Ручная настройка тренировки;

Отображение параметров тренировки , включая количество гребков;

включая количество гребков; Анти-скользящее сидение с повышенной комфортностью;

Недостатки: Нерусифицированное меню;

Отсутствует мультимедиа и статистика тренировок;

Допустимый вес пользователя до 130 кг.

ООО «ДОМ СПОРТА». ОГРН 1115476034783, ИНН 5408286690. 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, строение 1