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Отличные модели гребных кардиотренажеров

Популярность домашних тренажерных залов растет, а вместе с ней и ассортимент тренажеров. Так какой же выбрать для дома? Если вы хотите эффективный и безопасный девайс для кардио-нагрузок — отличным выбором станет гребной тренажер. Многие думают, что гребля задействует только верхнюю часть тела. Это заблуждение. При соблюдении правильной техники движений, идет активная проработка всех групп мышц. Совместно с командой интернет-магазина DomSporta.com мы проанализировали множество моделей и составили для вас рейтинг лучших из них в нескольких категориях: с возможностью вертикального хранения, высокотехнологичные и бюджетные.

Больше гребных тренажеров здесь: https://www.domsporta.com/catalog/grebnye_trenazhery/

С возможностью вертикального хранения

1. Hasttings Wega R100

Архив сайта DomSporta.com

Функциональный гребной тренажер с мощной системой сопротивления EСB для стандартной и интенсивной нагрузки. Конструкция оснащена анатомическим сидением, широкими педалями с фиксаторами и эргономичной рукояткой.

Преимущества:
  • Бесшумная работа;
  • Русифицированная консоль;
  • 12 предустановленных программ с памятью и возможностью настройки тренировки для 4 пользователей;
  • Режим гонки, фитнесс тест, ж/анализ BMI;
  • 16 уровней сопротивления;
  • Система нагружения ECB Intellectual;
  • Индикатор движения с определением точки движения гребли;
  • Проработка максимального количества мышц;
  • Цветной LCD-дисплей;
  • Демократичная цена.
Недостатки:
  • Нет кардиодатчика;
  • Нет подставки для бутылки.

2. Concept2 D с монитором PM5

Архив сайта DomSporta.com

Одна из наиболее качественных аэродинамических моделей для домашнего использования. Обеспечивает максимальный эффект в повышении выносливости и сжигании жира. Гибкая система настроек позволяет оптимизировать и контролировать нагрузку при выполнении упражнений.

Преимущества:
  • Монитор производительности PM5 с регулируемыми опорами для контроля интенсивности тренировки, физических показателей, километража и пр.
  • Бесшумная работа;
  • Плавность хода даже при максимальной интенсивности благодаря тяжелому маховику;
  • Устойчивая стальная конструкция с низким профилем;
  • Высота сидения 35,6 см, в точности имитирующая положение гребца;
  • Механизм framelock для удобства транспортировки и хранения;
  • Регулируемые подножки и эргономичная ручка;
  • 10 уровней нагрузки,
  • Допустимый вес пользователя — до 227 кг.
Недостатки:
  • Высокая цена;
  • Нет отображения количества гребков.

Высокотехнологичные

Все остальные модели кардиотренажеров: https://www.domsporta.com/catalog/kardiotrenazhery/

3. Inspire CR2.1

Архив сайта DomSporta.com

Идеальное решение для проработки как верхней, так и нижней частей тела. Надежная конструкция и тяжелый маховик весом 13 кг гарантируют плавность и бесшумность хода. Широкий диапазон тренировок благодаря аэродинамической системе нагрузки позволяет использовать гребной тренажер независимо от уровня физической подготовки.

Преимущества:
  • Консоль, отображающая ключевые показатели тренировки;
  • Плавность и бесшумность хода;
  • Рифленая платформа для ног с надежной фиксацией для максимально комфортной тренировки;
  • Регулировка сидения по горизонтали и вертикали для удобства пользователя с любым ростом;
  • Несколько положений верхних мульти-хватовых поручней для вариабельности нагрузки;
  • Максимально допустимый вес пользователя — 150 кг;
  • 7 степеней нагрузки;
  • 9 предустановленных программ.
Недостатки:
  • Нескладная конструкция.

4. Aerofit X-ROW

Архив сайта DomSporta.com

Модель может использоваться людьми с разным уровнем физической подготовки. Совмещает в себе функционал гребного и лыжного тренажеров. Уникальная конструкция позволяет одним нажатием педали трансформировать горизонтальное положение в вертикальное.

Преимущества:
  • Прочная алюминиевая рама с двухступенчатой системой фиксации корпуса для максимальной безопасности;
  • Оптимальная нагрузка по всей амплитуде движения;
  • Эргономичная рукоятка с анти-скользящим покрытием;
  • Плавность хода и идеальное воспроизведение естественных гребных движений благодаря воздушному сопротивлению;
  • Складная конструкция;
  • 20 уровней нагрузки;
  • LCD-дисплей с отображением ключевых параметров тренировки;
  • 6 предустановленных программ;
  • Допустимый вес пользователя до 180 кг.
Недостатки:
  • Вес тренажера 69 кг.

Бюджетные

5. Carbon Fitness R808

Архив сайта DomSporta.com

Тренажер с аэродинамической системой нагружения, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки. Нагрузка повышается пропорционально скорости, таким образом сопротивление зависит от интенсивности тренировки.

Преимущества:
  • Удобная складная конструкция;
  • Высокий коэффициент скольжения благодаря скользящей алюминиевой рельсе;
  • Подходит для пользователей с ростом выше 2 м.;
  • Предустановлено 15 соревнований с виртуальным соперником;
  • Ручная настройка тренировки;
  • Отображение параметров тренировки, включая количество гребков;
  • Анти-скользящее сидение с повышенной комфортностью;
Недостатки:
  • Нерусифицированное меню;
  • Отсутствует мультимедиа и статистика тренировок;
  • Допустимый вес пользователя до 130 кг.

ООО «ДОМ СПОРТА». ОГРН 1115476034783, ИНН 5408286690. 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, строение 1

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