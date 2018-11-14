Жителям алтайского поселка выставили баснословные счета за отопление

Жители поселка Сибирский Первомайского района получили первые квитанции за отопление с заоблачными суммами — до 9 тысяч рублей за неполный октябрь. Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин считает , что причиной случившегося стало халатное отношение администрации района и теплоснабжающей организации к проведению отопительного сезона.

Сети поселка передали на баланс администрации Первомайского района еще 17 июня. С этого времени, говорит Олег Боронин, власти должны были готовить Сибирский к отопительному сезону: провести торги, определить теплоснабжающую организацию, обеспечить юридическое сопровождение.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

К началу отопительного сезона у населения уже должны были быть на руках договоры. А их нет до сих пор. В итоге нас в режиме ЧС отдали ООО «СТПК», которая начала топить. А в начале ноября люди получили квитанции с суммами, высчитанными по непонятному нормативу — явно не тому, который действует на территории нашего района. Самые маленькие квартиры должны заплатить по 4 тысячи рублей, большие дома — по 8−9 тысяч. Представляете, у человека пенсия 8 200 рублей, а он получает счет, равный этой сумме. На что он жить будет?

Собрание жителей Сибирского. Олег Боронин в facebook.com

Для многих жителей Сибирского плата выросла в два раза. В прошлом году даже в самые лютые морозы владельцы самых больших домов платили за отопление максимум по 6 тысяч рублей. Боронин инициировал собрание по поводу этой проблемы с участием заместителей главы администрации Первомайского района и руководителя теплоснабжающей организации.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

Вся вина за сложившуюся ситуацию лежит на администрации Первомайского района, которая имела достаточно времени, чтобы решить все «прорвавшиеся» сейчас вопросы. Выставив населению счета без договоров, «СТПК» нарушила требования закона о персональных данных. Кроме того, мы вообще ничего не знаем об этой компании, у них нет сайта, они не размещали публичную оферту на страницах районной газеты. Эти нарушения должны быть устранены.

Представитель компании «СТПК» привез жителям проект договора на услуги теплоснабжения. Но он не соответствует требованиям законодательства, говорит Олег Боронин. Там есть нарушения в части начисления пени и нет многих важных вещей, в том числе установленного государственным регулятором тарифа.

В поселке Сибирском. facebook.com/O.V.Boronin

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

Даже для того, чтобы применять тариф предыдущей теплоснабжающей организации, они должны получить официальное разрешение. И только после подписания договора с населением выставлять счета. Да, у них из-за этого будут издержки. Но кто им виноват, что они лето красное пропели? Нужно было заключать договоры еще летом.

Есть у сельчан претензии и к работе «СТПК». Так, компания взяла в аренду только котел, а сети остались бесхозные. Их никто не утеплял, а из тепловых камер валит пар, говорят местные жители.

В этой ситуации нужно настаивать на исполнении закона, считает Олег Боронин. Он уже отправил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации. В то же время платить за услугу теплоснабжения необходимо, считает глава сельсовета. Он рекомендовал жителям оплатить счета за октябрь, но не по выставленным «запредельным» квитанциям, а либо по нормативу в соответствии с начислениями прошлого года, либо по показаниям приборов учета — до урегулирования ситуации.

Олег Боронин. Анна Зайкова

В свою очередь СТПК пообещало сделать перерасчет после заключения договоров. Некоторые жители села уже понесли в компанию необходимые для этого документы. Олег Боронин отмечает, что эта теплоснабжающая организация уже была замечена в завышении тарифов в других районах в прошлом году.

«Нельзя так обходиться с людьми. Нужно относиться с пониманием, где-то даже на рассрочку платежей идти. Потому что у нас люди по большей части бедные, мы ведь в Алтайском крае живем», — подытожил глава сельсовета.