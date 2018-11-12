После череды коммунальных аварий с отоплением губернатор Томенко покритиковал алтайских чиновников

Почувствовать, каково людям, у которых из-за коммунальных аварий отключили тепло в доме, потребовал от подчиненных губернатор Алтайского края Виктор Томенко. С этим заявлением он выступил 12 ноября на оперативном совещании в правительстве региона, пишет официальный сайт.

По словам губернатора, информацию по устранению порывов на объектах ЖКХ главе региона нужно подавать более качественно. Как сказал Виктор Томенко, при докладе об этих проблемах надо указывать не время регистрации аварий на коммунальных сетях, а периоды понижения температур в квартирах:

Наша задача — наряду с общим пониманием ситуации почувствовать, как живут люди в конкретной квартире. Когда у них начала падать температура теплоносителя, когда дома стало холодно, когда система отопления включилась и теплоноситель поступил. А у нас сегодня так: сигнал о порыве пришел тогда-то. Через сколько он пришел, через час или на вторую минуту — это непонятно! Если отопление включили — то вопрос закрыт? Отопление-то включили, а тепло в доме стало еще через четыре — пять часов, пока все нагрелось. Меня интересуют вот эти вещи, и нас всех они должны интересовать!

Аварии на выходных

Это губернатор сказал, когда комментировал работы по устранению аварии на теплотрассе в Рубцовске. Напомним, в этом алтайском городе из-за порыва на тепломагистрали вечером 10 ноября множество домов остались без отопления. Авария произошла в районе здания Рубцовского агро-промышленного техникума по улице Дзержинского. Порыв устранили в течение нескольких часов, теплоснабжение восстановили.

11 ноября в Барнауле на Потоке произошли сразу две коммунальные аварии на теплотрассе. Ремонтным бригадам вечером в воскресенье пришлось в сильный мороз экстренно устранять поломки, так как без тепла остались более сотни жилых домов, детские сады, школы и больницы. На совещании в правительстве было отмечено, что эти аварии удалось оперативно устранить.

Также было заявлено, что 12 ноября предполагается восстановить работу водопроводных сетей на станции Смазнево в Заринском районе, водопровода в Камне-на-Оби. Кроме того, в Славгороде завершаются работы по устранению последствий аварии на теплотрассе, возобновляется подача тепла в детский сад и частные жилые дома.

По словам заместителя председателя правительства края Игоря Степаненко, особого внимания требует ситуация в Рубцовске, где в результате коммунальной аварии возникли перебои в поставках тепла в многоквартирные и частные жилые дома.

А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев рассказал о ситуации в Змеиногорске, где в новой модульной котельной запущен в работу третий котел. По трем контурам к системе теплоснабжения подключены все социальные объекты и жилые дома. Продолжается процесс настройки системы теплоснабжения, а также устранение порывов, вызванных износом тепловых сетей.