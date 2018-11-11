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Из-за аварии почти половина Рубцовска осталась без отопления

В Рубцовске из-за порыва на тепломагистрали вечером 10 ноября половина города осталась без отопления, сообщает vrubcovske.ru.

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

Авария произошла в районе здания Рубцовского агро-промышленного техникума по улице Дзержинского.

Порыв устранили в течение нескольких часов, теплоснабжение восстановили.

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