Из-за аварии почти половина Рубцовска осталась без отопления

Авария произошла в районе здания Рубцовского агро-промышленного техникума по улице Дзержинского.
Порыв устранили в течение нескольких часов, теплоснабжение восстановили.
В Рубцовске из-за порыва на тепломагистрали вечером 10 ноября половина города осталась без отопления, сообщает vrubcovske.ru.
Авария произошла в районе здания Рубцовского агро-промышленного техникума по улице Дзержинского.
Порыв устранили в течение нескольких часов, теплоснабжение восстановили.
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