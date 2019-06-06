Отпариватель и паровой шкаф: чем полезны потомки электроутюга

6 июня 1882 года мир узнал об электрическом утюге. В тот день Генри Сили запатентовал свое изобретение. Спустя больше сотни лет, кроме утюгов, начали выпускать парогенераторы, отпариватели и паровые шкафы. О том, чем лучше гладить — в материале altapress.ru.

Первый утюг

За несколько веков до появления электрического утюга все пользовались чугунными аналогами. Перед глажкой такой прибор разогревали в печи, однако он достаточно быстро остывал. Впоследствии разогревать его стали изнутри — углями. Усложняло процесс и то, что таким утюгом нельзя было гладить тонкое белье или бархат.

Уже в конце XIX века Европа пользовалась утюгами на газу и жидком горючем. Затем на смену непрактичным утюгам пришли электрические.

Нагревательным элементом прибора стала электрическая дуга. Но пользоваться утюгами было все также трудно и опасно. Часто они перегревались и прожигали ткань.

В начале XX века появились утюги с регулятором температуры. Режимы зависели от выбранного типа ткани: шерсть, лен, шелк. Утюг нагревался до нужной температуры. К середине века появилась функция отпаривания.

Парогенератор

Фактически, этот прибор — тот же самый утюг, но с очень интенсивной подачей пара. Таким утюгом можно гладить любые ткани, забыв про регулировку температуры. Обилие пара позволяет сократить время глажки.

Некоторые марки парогенераторов включают в комплект горизонтальную стойку для отпаривания вещей.

Отпариватель

Прибор значительно облегчает и ускоряет процесс ухода за различными тканями, но подойдет только для глажки одежды.

Отпаривателями, которые в основном выпускают вертикальными, вы сможете не только быстро разгладить складки, но и избавитесь от въевшихся неприятных запахов: пота и табака.

Паровой шкаф

Этот девайс можно смело назвать новинкой. Такой шкаф, благодаря мощным струям пара, разгладит ваши вещи самостоятельно.

Кстати, процедура может в большинстве своем заменить и поход в химчистку, так как во многих моделях предусмотрена работа с разными материалами, в том числе шубами.

Минус некоторых представленных на рынке моделей — очень высокая стоимость. Еще один — маленькая вместимость. Иногда действительно проще погладить вещи самостоятельно, нежели ждать пока все это сделает машина.