Отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, указывает Газета.Ru.

Они легко вбирают из воды и почвы соли тяжелых металлов, органические яды, токсичные вещества.

Поэтому нельзя собирать грибы вдоль оживленных автотрасс и в других экологически неблагополучных местах. Лучше воздержаться от покупки грибов на рынках у незнакомых продавцов.

Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и гибели.

Ранее гриб с неожиданным вкусом обнаружили жители Алтайского края. Рядовка майская начинает плодоносить в конце мая, преимущественно на полянах, скверах и газонах. Растет кругами или рядами, образуя хорошо заметные «тропинки». Известно, что новый вид грибов обнаружили в Троицком районе, в тополях.

Вкус у гриба «неожиданный», похож чем-то на шампиньоны.

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