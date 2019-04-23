Памятные монеты к пасхе от Россельхозбанка на Алтае

Особое место в коллекции Банка занимает уникальная по своему оформлению монета — «Пасха». На зеркальном поле изделия над златоглавым храмом изображён образ Христа с золотым нимбом над головой, в нижней части — золочёный кулич и пасхальные яйца. Вдоль канта надпись: «Христос воскресе!»
Все изделия выполнены в самом высоком качестве с использованием новейшей технологии лазерной гравировки и продаются в специальном футляре.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям двух Алтаев запоминающийся, оригинальный и драгоценный вариант подарка к любому торжеству — монеты из драгоценных металлов. Одним из таких торжеств является всеми любимый светлый праздник Пасхи.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону:
Источник: АО «Россельхозбанк»