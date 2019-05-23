Памятный подарок выпускникам и учителям от Россельхозбанка

В преддверии последних звонков и выпускных вечеров, Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям двух Алтаев приобрести серебряные монеты школьной тематики!

В Алтайском филиале Россельхозбанка родители и ученики могут приобрести серебряные монеты «Школьная пора», «Самый лучший класс-19», монеты в стиле «Жостово» и «Палех».

На монете «Школьная пора» на фоне глобуса изображены первоклассники — мальчик с букетом цветов и девочка со школьным звонком-колокольчиком (цифровая печать), ниже помещено рельефное изображение открытой книги с надписью «ШКОЛЬНАЯ ПОРА». Внизу вдоль канта изображены цветные карандаши и цветы.

В центральной части монет «Самый лучший класс-19» — цветные изображения мальчика и девочки с атрибутами школьной тематики — учебниками, тетрадями, глобусом.

Монета в стиле «Жостово» представляет собой слиток, изображающий букет цветов. А дарить цветы — значит, выражать чувства любви, почтения, расположения или уважения. Букет цветов — подарок к любому случаю: юбилей, годовщина памятной даты, подарок преподавателю, коллеге или близкому человеку.

Монета «Сказка» — это монета-слиток с тематическим рисунком в стиле «Палех». Эта монета всегда подарит хорошее настроение взрослым и детям и будет напоминать о том, что в жизни должно быть место Сказке, которая отвлечет нас от забот и добавит положительных эмоций. Сказка сделает достижение целей проще, проявив «чудеса» счастливых случайностей, которые помогут в исполнении желаний.

Изделия выполнены в качестве чеканки «пруф-лайк» из серебра 925 пробы.

Борис Бабаев,

заместитель директора Алтайского филиала:

Такой замечательный подарок будет прекрасным сувениром будущему выпускнику или любимому учителю и будет напоминать о школьном времени, первом учителе, лучшем классе, о веселых переменах и школьных друзьях.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72 .

Источник: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)