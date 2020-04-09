Пандемия не страшна. В Барнауле начали осуществлять бесконтактную доставку линз и очков

Сегодня в условиях самоизоляции, все больше компаний переводят свой бизнес в он-лайн. Теперь за необходимыми товарами не нужно выходить из дома. Достаточно позвонить или оформить заказ он-лайн. Даже линзы и очки привезут к вам на дом.

Сеть салонов оптики «Спектр» продолжает работать для вас в удаленном режиме. Теперь можно осуществить бесплатную бесконтактную доставку.

Вы можете заказать контактные линзы, антикомпьютерные очки, солнцезащитные очки из ассортимента салонов оптики «Спектр» или заказать очки для коррекции зрения при наличии рецепта.

Заказать линзы можно по телефону: 8 ( 3852) 600−615

Курьер сети салонов оптики «Спектр» заранее предупредит вас о своем приезде, оставит заказ с сопроводительными документами возле двери и отойдет на безопасное расстояние, чтобы дать вам проверить заказ и подписать сопроводительные документы.

Есть возможность оплатить заказ с помощью карты (перевод на карту онлайн или терминал на месте), а также наличными. Курьер будет держаться от вас на расстоянии 1 метра. При оплате наличными, пожалуйста, заранее приготовьте сумму без сдачи, а для подписи документов ручку.

На данный момент в связи с сложившейся ситуацией min суммы заказа нет, но желательно что бы Ваш заказ был не менее 600 руб., в отделенных районах не менее 1500 руб.

Оплата за отдаленный район:

Сумма заказа меньше 1500 руб.

ВРЗ — 150 руб.

п. Пригородный , п. Ильича , п. Новосиликатный — 200 руб.

Сумма заказа меньше 2000 руб.

Борзовая заимка , п. Затон , п. Власиха , п. Южный — 250 руб.

п. Затон п. Власиха п. Южный — 250 руб. п. Лебяжье , Ленточный бор , Казенная заимка — 300 руб.

Сумма заказа меньше 2500 руб.

Научный городок , п. Лесной — 350 руб.

п. Лесной — 350 руб. Новые зори — 400 руб.

Также в сети салонов оптики «Спектр» действуют акции на мягкие контактные линзы: Акция на вторую упаковку 1Day Acuvue Oasys , цена со скидкой за ДВЕ упаковки составит 3130 рублей вместо 4470 рублей.

цена со скидкой за ДВЕ упаковки составит 3130 рублей вместо 4470 рублей. Получи карту летуаль номиналом 300 руб. за покупку 2 упаковок линз Acuvue Oasys плановой замены.

При единовременной покупке двух упаковок 1Day Dailies Total получаете карту летуаль номиналом 500 рублей.

Организатор акции: ООО «ПФ-ВУД», ОГРН 1052202039251. Акция действительна до 30.04.2020 г. Для получения более подробной информации по акциям или оформления заказа необходимо позвонить по телефону 8 (3852) 600−615.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.