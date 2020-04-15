«Парашют» для риэлтора: в «Жилфонде» открыта вакансия с окладом

Хотя разумом человек понимает, что процент от сделки полностью перекроет среднестатистический оклад, побеждает желание иметь некую страховку, «парашют».
Для тех, кто пока еще не на 100% уверен в собственных силах, а также для людей с финансовыми обязательствами агентство недвижимости «Жилфонд» предлагает вакансию риэлтора на окладе.
Людмила Авдюхина,
региональный директор «Жилфонда»:
Даже в экономически нестабильное время люди продолжают покупать и продавать жилье. У специалистов по недвижимости много работы, штат постоянно расширяется. Мы уверены, что у вас будут клиенты, поэтому предлагаем работать с окладом 20 тысяч рублей и получать дополнительный процент от продаж. При этом сохраняется возможность перейти на сдельную форму оплаты труда.
Собеседования и обучение проходят дистанционно, после начинается оплачиваемая стажировка в отделе продаж. Предусмотрено оформление в соответствии с законодательством РФ.
Образование не ниже среднего специального, опыт работы от 3 лет (приветствуется опыт в сфере продаж).
Оклад 20 тысяч рублей + % с продаж, обучение за счет компании, современный офис, удаленный доступ к базе агентства, корпоративная сотовая связь, возможности для быстрого карьерного роста.
Запись на собеседование по телефону 8−960−791−83−75.