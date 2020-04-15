«Парашют» для риэлтора: в «Жилфонде» открыта вакансия с окладом

Ни для кого не секрет, что среди риэлторов более популярна сдельная форма оплаты труда, при которой отсутствует окладная часть, но процент от сделок более высокий. Однако многим перейти на сдельную оплату бывает психологически сложно.

Хотя разумом человек понимает, что процент от сделки полностью перекроет среднестатистический оклад, побеждает желание иметь некую страховку, «парашют».

Для тех, кто пока еще не на 100% уверен в собственных силах, а также для людей с финансовыми обязательствами агентство недвижимости «Жилфонд» предлагает вакансию риэлтора на окладе.

Людмила Авдюхина,

региональный директор «Жилфонда»:

Даже в экономически нестабильное время люди продолжают покупать и продавать жилье. У специалистов по недвижимости много работы, штат постоянно расширяется. Мы уверены, что у вас будут клиенты, поэтому предлагаем работать с окладом 20 тысяч рублей и получать дополнительный процент от продаж. При этом сохраняется возможность перейти на сдельную форму оплаты труда.

Собеседования и обучение проходят дистанционно, после начинается оплачиваемая стажировка в отделе продаж. Предусмотрено оформление в соответствии с законодательством РФ.

Требования: Образование не ниже среднего специального, опыт работы от 3 лет (приветствуется опыт в сфере продаж).

Условия: Оклад 20 тысяч рублей + % с продаж, обучение за счет компании, современный офис, удаленный доступ к базе агентства, корпоративная сотовая связь, возможности для быстрого карьерного роста.