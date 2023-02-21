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Парк спорта приглашает барнаульцев на «Самую русскую Масленицу». Праздновать будем 26 февраля 2023 года с 12:00

Гостей ждут традиционные русские забавы и состязания на силу, скорость и смекалку. Любой желающий сможет потягать деревянные гантели, залезть на особенный «масленичный столб», покататься на хаски и пони, спеть частушку и выиграть много подарков. Кстати, самые быстрые покорители «масленичного столба» получат призы от организаторов и партнёров мероприятия. А вкусные угощения ждут всех гостей.

Парк спорта приглашает барнаульцев на "Самую русскую Масленицу" 26 февраля с 12:00.
Парк спорта приглашает барнаульцев на "Самую русскую Масленицу" 26 февраля с 12:00.
Источник: Парк спорта.

Зима в этом году выдалась особенная, нас бросало из тепла в крепкие морозы, из туманов в бури, настала пора проводить её по всем правилам и встречать весну. Сжигание масленичного чучела запланировано на 15:00.

Приходи и зарядись классным настроением по адресу: ул. Энтузиастов 12В, Парк спорта.

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