Партнеры выставки «АгроЭкспоСибирь» обсудили подготовку к мероприятию

Выставка пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края с 29 по 31 октября в г. Барнаул.

В стенах Министерства сельского хозяйства Алтайского края 11 сентября прошла Вторая рабочая встреча, посвященная международной специализированной выставке «АгроЭкспоСибирь». В рабочей встрече приняли участие министр цифрового развития и связи Алтайского края Е.А. Зрюмов, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Ю.С. Лукьянов, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный аграрный университет» Н.А. Колпаков, директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий» А.А. Гаркуша, заместитель начальника Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям А.А. Кондыков, директор филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» М.М. Шостак, директор КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр» Р.В. Моисеев, руководители и маркетологи компаний «Агроцентр», «РЗЗ», «Бастион», «Магнум», «ДеЛаваль» и другие партнеры выставки.

Рабочую встречу открыл Ю.С. Лукьянов,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

Мы, Министерство сельского хозяйство, поддерживаем группу «ДЛГ РУС», которая является непосредственным организатором этого мероприятия. Выставка международного значения, поэтому будут задействованы эксперты, специалисты и участники многих направлений, из многих стран и предприятий, поэтому хотелось бы, чтобы выставка прошла на достойном уровне и достигла той задачи и тех подходов, которые мы наметили. Это будет зависеть не только от организаторов, но и от нас, и от участников.

Вторая рабочая встреча. Фото компании «АгроЭкспоСибирь».

Организаторы выставки, А.С. Хоменко, IFWexpo Heidelberg, А.Н. Орсик, «ДЛГ РУС», предоставили представителям министерств, объединений, союзов, университетов и компаний актуальную информацию по выставке. А.С. Хоменко подчеркнула международный характер выставки: на выставке во второй раз будет организован Официальный немецкий павильон Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии. Она также представила другие мероприятия, которые пройдут параллельно с выставкой «АгроЭкспоСибирь» на одной площадке: выставка пищевой промышленности, организованная Администрацией Барнаула, в которой примут участие около 30 компаний, и форум и мастер-класс по хлебопечению.

По словам А.С. Хоменко, выставка «АгроЭкспоСибирь», которая пройдет в послеуборочный период, дополняет Сибирский день поля, являясь платформой для общения производителей и поставщиков техники и технологий для АПК, для обмена опытом и получения знаний в рамках насыщенной деловой программы.

О мероприятиях деловой программы выставки «АгроЭкспоСибирь», которая практически полностью сформирована, рассказала А.Н. Орсик из компании «ДЛГ РУС». В деловой программе выставки запланированы мероприятия по экспорту, цифровизации сельского хозяйства, интенсификации растениеводства, мясному и молочному животноводству, козоводству, кормопроизводству, сельхозмашиностроению, ветеринарии, подготовке кадров. В мероприятиях запланировали участие ведущие эксперты аграрной отрасли, выступления которых вызовут несомненный интерес у посетителей выставки — представители Совета Федерации, ГосДумы, Минсельхоза России, руководители и представители отраслевых Национальных союзов, Ассоциаций, Центров, ВУЗов, крупных компаний.

Вторая рабочая встреча. Фото компании «АгроЭкспоСибирь».

Отдельно обсуждались все мероприятия деловой программы. Присутствовавшие на совещании эксперты, согласившиеся выступить в роли модераторов мероприятий (Е.А. Зрюмов, Н.А. Колпаков, А.А. Гаркуша, В.И. Беляев, О.А. Бабинец) рассказали о концепции будущих мероприятий, актуальности тем, составе спикеров, целевой аудитории, и чем они будут интересны для посетителей. Участники встречи активно участвовали в дискуссии, вносили конструктивные предложения по темам для обсуждения, предлагали дополнить мероприятия интересными спикерами и успешными практиками. Наибольший интерес участников встречи вызвало обсуждение подиумной дискуссии «Резервы увеличения экспорта продукции АПК в Сибири», которая пройдет на площадке выставки 29 октября. В мероприятии подтвердили участие А.Н. Алексеенко (Россельхознадзор), Е.А. Брагова (АО «Российский экспортный центр»), А.А. Большаков (Алтайпищепром), К.И. Биждов (Национальный союз агростраховщиков), Я.Д. Костарев (ПАО Сбербанк), А.В. Похилко (ГК Globex Trans Line), М.М. Шостак (филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна») и другие эксперты отрасли.

Выставка пройдет с 29 по 31 октября в спортивном комплексе «ТЕМП» по адресу: 1-й Балтийский проезд, д.9, г. Барнаул. Посетители смогут бесплатно зарегистрироваться по ссылке agroexposiberia.ru. Дальнейшую информацию вы сможете найти на сайте www.agroexposiberia.ru или получить у организаторов выставки. По вопросам участия компании могут обратиться к Сидельниковой Наталье, представителю компании ООО «ДЛГ РУС», тел. +7−495−128−29−59 (доб.103)

E-mail: n.sidelnikova@dlg.org.

Устроители выставки «АгроЭкспоСибирь», ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH, являются дочерними структурами DLG — ведущей отраслевой организации европейского аграрного и продовольственного сектора, а также организатора крупнейших в мире отраслевых выставок Agritechnica и EuroТier в Ганновере, Германия.