Партнерство в наших интересах: как местные производители и федеральный ритейл «дружат» на пользу потребителям

Крупные торговые сети продолжают расширять свое присутствие в регионах, а местные производители — на полках сетевых магазинов. Как это помогает покупателям экономить и почему малому бизнесу выгодно сотрудничество с крупным ритейлом — разбираемся на «живых» примерах.

Малый бизнес в сети

В 2018 году основу рациона россиян составляла недорогая и качественная отечественная продукция. Причем наблюдался повышенный интерес именно к местной продукции. Здесь сыграла роль растущая популярность здорового образа жизни, в основе которого потребление свежих, натуральных продуктов. Покупать местное — значит покупать качественное, но дешевле — сказывается близость производства и конечного потребителя, сокращаются логистические издержки.

Приходя в регионы, крупные ритейлеры стремятся сотрудничать именно с местными производителями. По итогам такого партнерства в выигрыше все: малый и средний бизнес получает удобный и стабильный канал для сбыта продукции, потребители — возможность покупать местные бренды, ритейлер — расширение ассортимента, повышение качества представленной продукции, а значит, лояльность своих клиентов. Рынок сбыта из нескольких сотен магазинов на территории региона — отличная площадка для расширения малого бизнеса на местном уровне.

Безджрожжевой хлеб и цельнозерновой хлеб. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка»

Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей, считает сотрудничество малого бизнеса и крупного ритейла залогом стабильности местного рынка.

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Рынок ритейла на Алтае находится в непростых экономических условиях, но на фоне роста инфляции сохраняет устойчивость. Крупные торговые сети финансово более стабильны, работают уверенно, а небольшие и средние производители могут полагаться на своих федеральных партнеров.

Одним из локомотивов продвижения российского и местного производителя является компания X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток»). Только в 2018 году компания начала сотрудничать с 1312 российскими поставщиками из 67 регионов. Доля отечественной продукции в ассортименте магазинов X5 составила более 90%, а продукция местных поставщиков в некоторых регионах доходила до 30%.

Хлебобулочные изделия. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка» Выпечка. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка» Выпечка. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка»

В магазинах X5 местные производители пополняют ассортимент продукции категории fresh: это молочная и мясная гастрономия, рыбная продукция, овощи и фрукты — те самые товары, которые так любят жители Алтая.

Покупаем алтайское

Торговый дом «Алтан» — алтайский старожил — работает в Барнауле с 1988 года. В холдинг входят крупные предприятия Алтайского края — ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также несколько других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий. Потребители голосуют рублем за уникальную продукцию торгового дома, что позволяет компании демонстрировать внушительные объемы производства — 3900 тонн высококачественных макаронных изделий в месяц, а хлебопекарной муки и макаронной крупы — до 165 тонн в сутки.

Торговая марка Granmulino — признанный макаронный бренд на местном рынке. Собственно, специализация ТД «Алтан» — это глубокая переработка пшеницы твердых сортов. Компания фактически является лидером в возрождении производства пшеницы твердых сортов и организатором ее переработки на Алтае. Это стало возможно в том числе за счет существенного расширения каналов сбыта продукции с помощью федеральной сети.

Макароны Granmulino ( бантики , длинная лапша , перья). Фото: архив сети магазинов «Пятерочка»

Валерий Покорняк,

генеральный директор алтайского торгового дома «Алтан»:

Крупные торговые сети грамотно выстраивают отношения с поставщиками. Попасть «на полку» в федеральную торговую сеть вполне реально. Главное — выстроить конструктивный диалог и быть готовым подтвердить качество продукции.

Сегодня продукция «Алтана» продается в магазинах X5 Retail Group по всей Сибири и за Уралом.

Совместно с X5 Retail Group алтайский производитель разрабатывал специальную упаковку для своей продукции. «Алтан» ценит сотрудничество с корпорацией и предоставляет преференции: новинки в первую очередь появляются на полках в магазинах X5.

Валерий Покорняк. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка»

Валерий Покорняк,

генеральный директор алтайского торгового дома «Алтан»:

Нужно быть готовым к тому, что крупный ритейлер требует выполнять все условия договора. Это очень важно: одно дело — войти в 20 магазинов, а другое дело — работать с X5, где уже более 14,4 тысячи магазинов. Нужно быть готовым и к аудиту, это мировая практика. Любая крупная торговая сеть обязательно делает аудит поставщика. Когда мы начали сотрудничать с Х5, мы прошли его. Полученные рекомендации позволили нам улучшить упаковку, повысить продажи. Теперь мы регулярно проводим собственный внутренний аудит — ведь глаз даже хорошего специалиста может замыливаться

Сегодня продукция ТД «Алтан» представлена сразу в двух сетях Х5: в «Пятерочке» реализуется семь наименований продукции, а в «Карусели» — пять. Это показывает, насколько внимательно ритейлер относится и к продукту, и к интересам покупателя.

Алтайский предприниматель, соучредитель компании «Фермерская лавка «Демидовские горки» Дмитрий Халявкин считает, что войти в крупную торговую сеть со своей продукцией — существенный плюс для местного производителя. Самое важное преимущество, которое получает компания, — это увеличение объемов сбыта.

Склад готовой продукции. Фото: архив сети магазинов «Пятерочка»

Привлекательный местный «колорит»

Местные производители находят поддержку не только у федерального ритейла, но и у профильных организаций. Так, федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) является важным звеном во взаимодействии «федералов» и небольших региональных компаний. Корпорация МСП помогает X5 находить потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний.

Елена Дубинчук,

руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Корпорации МСП:

Основное условие для субъектов МСП — наличие необходимой производственной и сырьевой базы для обеспечения крупных контрактов. Для решения этой задачи разрабатываются механизмы поддержки, которые могут помочь в развитии. Это, в частности, кредитно-гарантийная поддержка, лизинг на льготных условиях, специальные сервисы портала бизнес-навигатора МСП

Нацеленность на сотрудничество с локальными производителями дает ощутимый результат. В 2018 году только в Сибири договоры на поставку с Х5 заключили более 120 новых партнеров. Самыми активными в прошлом году стали производители Новосибирской области и Алтайского края, где с Х5 начали сотрудничать 44 и 27 новых партнеров соответственно. Ритейлер намерен и в дальнейшем продолжать сотрудничать с местными производителями, увеличивая их долю присутствия в своих магазинах.

В самой Х5 уверены: ставка на местных производителей выгодна всем. В будущем представители малого и среднего бизнеса, заключившие контракты с компанией, могут рассчитывать на выход своей продукции в соседние регионы.