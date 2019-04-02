Пассажирка со сломанной ногой потрепала нервы «Аэрофлоту», пытаясь добраться к месту назначения

Авиакомпания «Аэрофлот» отказался перевезти пассажирку Ольгу Ломоносову из Москвы в Санкт-Петербург, так как она указала неверные данные о своем состоянии здоровья при регистрации на рейс, сообщает РБК .

У Ломоносовой были билеты на два перелета с пересадкой — из Мале (Мальдивы) в Москву, а затем из Москвы в Санкт-Петербург. На первый самолет ее пустили, поскольку это был дальнемагистральный А330 с увеличенным пространством для ног между креслами. Во втором перелете пассажирке было отказано.

Ломоносова не предоставила полной информации о своем состоянии — она предупредила о переломе ноги и костылях, которые возьмет с собой в салон, но не упомянула, что сломанная нога не сгибается — и, соответственно, не позволяет разместить пассажирку на обычном месте, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

«При регистрации на рейс из Москвы в Санкт-Петербург из-за отсутствия в бронировании информации о том, что в полете требуется особое положение для размещения травмированной ноги, авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством», — пояснили в «Аэрофлоте».

Бизнес-классом можно

Места с увеличенным пространством для ног в салоне самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Санкт-Петербург, были забронированы другими пассажирами, поэтому усадить Ломоносову не было возможности, пишет polit.ru.

Сотрудники авиакомпании предложили перебронировать билеты на другой рейс, однако, пассажирка этой возможностью не воспользовалась и вылетела к месту назначения бизнес-классом, доплатив 25 тысяч рублей.

Проверка

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой провести проверку инцидента с Ломоносовой и дать правовую оценку действиям сотрудников «Аэрофлота». Глава объединения Илья Зотов предупредил о намерении добиться увольнения персонала авиакомпании, если выяснится, что были нарушения.