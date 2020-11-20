Павловский ДОК готовится к реализации нового инвестпроекта стоимостью 3 млрд рублей

Новая линия позволит выпускать ламинированные плиты MDF, которые представляют собой готовый продукт для строительной и мебельной отраслей. Из ламинированных плит изготавливают напольные покрытия, мебельные фасады, стеновые панели и др. Планируется, что объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей, что позволит выпускать 150 тыс. м3 ламинированной плиты в год. Для реализации инвестпроекта требуется увеличение мощности и качества подаваемой электроэнергии.

Для решения этих вопросов Павловский ДОК посетили министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и директор Алтайского филиала «Россети Сибирь» Николай Пантелеев.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

— У предприятия есть интересный проект в продолжение развития — ламинирование плит MDF. Одновременно у предприятия есть потребность в увеличении мощностей и качества подаваемой электроэнергии. Наше министерство изучит возможности использования инструментов государственной поддержки.

Николай Пантелеев подчеркнул, что эффективная работа такого крупного предприятия невозможна без развития энергокомплекса.

Николай Пантелеев,

директор Алтайского филиала «Россети Сибирь» :

— Поэтому мы должны совместно найти пути решения, которые позволят увеличить подсоединенные мощности, улучшить качество электроснабжения.

Павловский ДОК готовится к реализации нового инвестпроекта. Фото ЛКХ «Алтайлес»

Новый проект — это долгосрочные инвестиции, предполагающие покупку современного автоматизированного оборудования, создание рабочих мест.

Иван Ключников,

гендиректор холдинга «Алтайлес»:

— За последние 20 лет лесная отрасль страны сильно преобразилась, в том числе благодаря таким комбинатам, как Павловский ДОК. Новая линия сделает нас еще ближе к широкому потребителю. Это значимый шаг не только для компании, но и для региона. Общий бюджетный эффект составит порядка 4,5 миллиардов рублей за весь период реализации.

Отметим, что развитие глубокой переработки древесины, выпуск востребованной на отечественном и зарубежном рынках продукции из древесины — это одно из поручений президента по развитию лесной отрасли страны.