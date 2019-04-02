Павловский ДОК выпустил первую плиту МДФ.

Сегодня, 2 апреля, на Павловском деревообрабатывающем комбинате получили первую древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) толщиной 16 мм. В ближайшие несколько дней тестовые пуски оборудования продолжатся. На комбинате планируют получить еще несколько партий плит. Технологи внимательно изучат качество продукции.

Иван Ключников,

генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Получение первой плиты МДФ — большое событие. С этого момента цикл от заготовки древесины до ее переработки стал полностью замкнутым. Это говорит о комплексном подходе к ведению лесного хозяйства и переработке древесных ресурсов. Павловский ДОК — пример безотходного производства и внедрение альтернативных источников энергии. Комбинат работает на древесной биомассе, получая высококачественную продукцию.

Получение первой плиты завершает процесс отладки всех систем и механизмов Павловского ДОКа. Спустя два года после начала строительства запуск комбината выходит на финишную прямую.

После получения продукции в автоматическом режиме продолжают работать два центральных механизма — рафинер (оборудование для превращения щепы в волокно) и энергоцентр (обеспечение энергией всех мощностей комбината).

Напомним, строительство Павловского ДОКа стартовало 2 года назад в с. Павловск Павловского района. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. После запуска нового комбината налоговые отчисления «Алтайлеса» составят порядка 1, 5 млрд рублей. Создано 191 рабочее место. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция — плиты МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.