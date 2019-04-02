Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 13°C
428

Павловский ДОК выпустил первую плиту МДФ

Сегодня, 2 апреля, на Павловском деревообрабатывающем комбинате получили первую древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) толщиной 16 мм. В ближайшие несколько дней тестовые пуски оборудования продолжатся. На комбинате планируют получить еще несколько партий плит. Технологи внимательно изучат качество продукции.

Павловский ДОК выпустил первую плиту МДФ.
Павловский ДОК выпустил первую плиту МДФ.
Фото: ЛХК "Алтайлес"

Иван Ключников,
генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Получение первой плиты МДФ — большое событие. С этого момента цикл от заготовки древесины до ее переработки стал полностью замкнутым. Это говорит о комплексном подходе к ведению лесного хозяйства и переработке древесных ресурсов. Павловский ДОК — пример безотходного производства и внедрение альтернативных источников энергии. Комбинат работает на древесной биомассе, получая высококачественную продукцию.

Получение первой плиты завершает процесс отладки всех систем и механизмов Павловского ДОКа. Спустя два года после начала строительства запуск комбината выходит на финишную прямую.

После получения продукции в автоматическом режиме продолжают работать два центральных механизма — рафинер (оборудование для превращения щепы в волокно) и энергоцентр (обеспечение энергией всех мощностей комбината).

Напомним, строительство Павловского ДОКа стартовало 2 года назад в с. Павловск Павловского района. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. После запуска нового комбината налоговые отчисления «Алтайлеса» составят порядка 1, 5 млрд рублей. Создано 191 рабочее место. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция — плиты МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость