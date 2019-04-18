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18 апреля
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Потребитель

Пчеловоды зарегистрировали бренд «Мед Горного Алтая»

Пчеловоды Алтая получили исключительное право использовать в наименовании товара название места происхождения. Теперь их продукт выпускается под брендом «Мед Горного Алтая». Зарегистрировав его, они получили защиту на рынке, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Мед
Мед
СС0

Сенатор региона, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, накануне встретилась с пчеловодами Алтая. Она обсудила с ними вопросы брендирования продукции и вывода ее в крупные российские торговые сети.

Сенатор взяла на контроль просьбу о законодательной поддержке отрасли, так как это позволяет решать вопросы самозанятости населения региона.

Также Гигель работает над присвоением такого же бренда продукции мараловодства. Данный подход к производимой продукции окажет положительное влияние на социально-экономическом развитии Республики Алтай", — сказала сенатор.

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