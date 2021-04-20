Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые умеют работать на компьютере и в сети или прошли обучение на специализированных курсах.
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Мой интернет-проект»;
- «Я — интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Подробная информация об Организаторе и условиях конкурса — на сайте www.azbukainterneta.ru.