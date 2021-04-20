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Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету»

19 апреля начался прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2021», который организован компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
ПАО "Ростелеком"

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые умеют работать на компьютере и в сети или прошли обучение на специализированных курсах.

Номинации конкурса:
  • «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
  • «Мои интернет-достижения»;
  • «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель»;
  • «Моя общественная интернет-инициатива»;
  • «Мой интернет-проект»;
  • «Я — интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.

Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
ПАО «Ростелеком»
Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету».
ПАО «Ростелеком»

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Подробная информация об Организаторе и условиях конкурса — на сайте www.azbukainterneta.ru.

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