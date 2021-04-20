19 апреля начался прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2021», который организован компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые умеют работать на компьютере и в сети или прошли обучение на специализированных курсах.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель , интернет — работодатель»;

интернет — работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»;

«Мой интернет-проект»;

«Я — интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.

Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету». ПАО «Ростелеком» Пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету». ПАО «Ростелеком»

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Подробная информация об Организаторе и условиях конкурса — на сайте www.azbukainterneta.ru.