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29 декабря
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Потребитель

Пенсионеров заставят рассчитываться по кредитам внуков в 2021 году

Около миллиона пожилых граждан числятся в качестве должников по кредитам, пишет Live24. Часто старики просто выступали в качестве заемщиков из-за своих недобросовестных родственников — детей и внуков, прячущихся от взятых на себя обязательств.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

По данным экспертов, большая доля вины за просрочку по кредитам возлагается на пенсионеров. Летом Госдума приняла законопроект по поводу мер защиты пенсионеров от взысканий. Несмотря на то, что действие подобного положения продлили, это — ненадолго.

Пожилых людей вполне могла бы спасти кредитная амнистия для пенсионеров, считают экономисты. Но пойдет ли государство на подобную меру?

Доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец, рассказал о том, что вину за просроченные кредиты несут не только сами получатели, но и банки, которые очень часто пренебрегают детальной проверкой дееспособности заемщиков.

«Дело в том, что кредит у банка может взять любой человек, но платить за предоставленную ссуду придется конкретному заемщику, который имел неосторожность предоставить паспорт для того, чтобы оформить займ, — рассказал Зубец. — Что в итоге? Ничего не подозревающие бабушки и дедушки вынуждены разбираться с судебными приставами. Вот поэтому в каждом случае надо подходить к оформлению индивидуально».

«Отвечать должны не только клиенты, но и кредиторы», — считает кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

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