Пенсионный фонд предупреждает: в Барнауле пенсионерам начали звонить лже-волонтеры

В Барнауле действуют лица, предлагающие от имени Пенсионного фонда помощь в закупке продуктов на деньги ПФР. Себя они называют волонтерами. Но управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов предупредил: это лже-волонтеры. Сотрудники фонда по домам не ходят.

О том, что какие-то граждане звонят по телефону пенсионерам, обращаются к ним по имени-отчеству, представляются волонтерами ПФР и предлагают помочь им закупить продукты на деньги фонда, сообщили в отделение ПФР несколько барнаульцев.

«Мне лично поступило три звонка от наших пенсионеров», — сказал Борис Трофимов.

Борис Трофимов категорически заявил: «Все, о чем говорят эти лица, — ложь». Сотрудники ПФР по телефону пенсионерам не звонят, по квартирам не ходят, волонетров в ПФР нет. Денег на закупку продуктов для пенсионеров в фонде тоже нет.

Звонок от Пенсионного фонда возможен в одном-единственном случае — если специалист фонда уточняет сведения, связанные с выплатой семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительной суммы — по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет — об этом altapress.ru напишет отдельно.

Осторожно! Как «притворяются» мошенники. архив Нотариальной палаты АК

Управляющий отделением ПФР призвал пенсионеров и их родных быть крайне осторожными. Скорее всего задача лже-волонтеров — проникнуть в квартиру.

Если нужно получить консультацию в ПФР — звоните по телефону Единого контактного центра: 399−999.

В выходную неделю с 30 марта по 3 апреля ПФР по Алтайскому краю работает. Но Трофимов посоветовал всем пенсионерам свести к минимуму посещение офисов и не делать этого без острой необходимости.

Пенсионеры относятся к группе риска — у них опасность серьезно заболеть коронавирусной инфекцией выше. Управляющий отделением ПФР призвал их подумать о здоровье — это сейчас самое важное.