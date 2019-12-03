Перечень, альтернативы, цены: что нужно знать потребителям о предустановке российского софта на гаджеты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российских программ и приложений на гаджеты. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с технологией Smart TV должны будут заранее установить ПО, разработанное в РФ. Для чего нужен новый закон и как он может повлиять на рынок гаджетов?

Перечень

Законотворческое нововведение касается не всех устройств — позднее правительство составит соответствующий перечень. Также кабмин сформирует список российского софта для предустановки.

Списка нет , документ есть

В перечень программ для установки должны войти бесплатные российские приложения — например, такие сервисы, как «Госуслуги», уверены авторы законопроекта.

Списка с конкретными наименованиями пока нет — порядок его составления и ведения определит правительство, пишет RT.

Приложения

В список для предварительной установки войдут бесплатные приложения, которые не повлияют на работу операционных систем гаджетов, уверен один из авторов законопроекта Олег Николаев.

«Речь идёт о таких ресурсах, как сервисы налоговых служб, Пенсионного фонда», — подчеркнул депутат.

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Альтернативы

Институт развития Интернета (ИРИ) составил список российских «альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений». Перечень составлялся с учётом функциональности сервисов и их востребованности у пользователей.

В частности, в категории «мессенджер» ИРИ в качестве альтернативы называет ICQ, «ТамТам» и «Диалог», в категории «браузер/поиск» — «Яндекс», «Рамблер» и «Спутник».

В качестве предустановленного редактора специалисты советуют «Мой офис». Также ИРИ предлагает устанавливать российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и отечественные антивирусы Kaspersky и Dr.Web.

Просто песня!

В качестве альтернативы зарубежным музыкальным сервисам эксперты видят приложения «Яндекс.Музыка», Boom, Zaycev.net и Zvooq, цифровому ТВ — IVI.ru, Okko, Amediateka, Kinopoisk.

Уточнение

Предустановка ПО — не замещение, а предоставление дополнительных возможностей выбора для покупателей гаджетов.

«Потребитель может выбрать российское ПО или то, что ставят импортные производители, соответственно, те разработки. Выбор остается в итоге всё равно за потребителем», — сказал один из авторов законопроекта Алексей Канаев.

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О «яблочниках»

Новый закон в принципе не коснется компании Apple, и у компании нет причин уходить с рынка.

«Новые требования даже не касаются Apple непосредственно — предустановка будет задачей дистрибьюторов, через которых продаётся в России продукция этой компании», — заметил один из авторов.

Подорожают ли гаджеты

При правильной организации процесса закон не приведёт к удорожанию устройств, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведёт к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — говорит министр.

Теперь дело — за грамотным процессом. Благо, до 1 июля временной лаг достаточно длинный.

Забота

Новые правила направлены на защиту прав потребителей — таким образом покупатели получат возможность выбора в том числе и отечественных приложений. Разработчики законопроекта, в частности, упоминают «Госуслуги» (по данным СМИ, этим приложением пользуются порядка 90 млн россиян).