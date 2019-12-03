Перечень, альтернативы, цены: что нужно знать потребителям о предустановке российского софта на гаджеты

Производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с технологией Smart TV должны будут заранее установить ПО, разработанное в РФ. Для чего нужен новый закон и как он может повлиять на рынок гаджетов?
Перечень
Законотворческое нововведение касается не всех устройств — позднее правительство составит соответствующий перечень. Также кабмин сформирует список российского софта для предустановки.
Списка нет, документ есть
В перечень программ для установки должны войти бесплатные российские приложения — например, такие сервисы, как «Госуслуги», уверены авторы законопроекта.
Списка с конкретными наименованиями пока нет — порядок его составления и ведения определит правительство, пишет RT.
Приложения
В список для предварительной установки войдут бесплатные приложения, которые не повлияют на работу операционных систем гаджетов, уверен один из авторов законопроекта Олег Николаев.
«Речь идёт о таких ресурсах, как сервисы налоговых служб, Пенсионного фонда», — подчеркнул депутат.
Альтернативы
Институт развития Интернета (ИРИ) составил список российских «альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений». Перечень составлялся с учётом функциональности сервисов и их востребованности у пользователей.
В частности, в категории «мессенджер» ИРИ в качестве альтернативы называет ICQ, «ТамТам» и «Диалог», в категории «браузер/поиск» — «Яндекс», «Рамблер» и «Спутник».
В качестве предустановленного редактора специалисты советуют «Мой офис». Также ИРИ предлагает устанавливать российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и отечественные антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
Просто песня!
В качестве альтернативы зарубежным музыкальным сервисам эксперты видят приложения «Яндекс.Музыка», Boom, Zaycev.net и Zvooq, цифровому ТВ — IVI.ru, Okko, Amediateka, Kinopoisk.
Уточнение
Предустановка ПО — не замещение, а предоставление дополнительных возможностей выбора для покупателей гаджетов.
«Потребитель может выбрать российское ПО или то, что ставят импортные производители, соответственно, те разработки. Выбор остается в итоге всё равно за потребителем», — сказал один из авторов законопроекта Алексей Канаев.
О «яблочниках»
Новый закон в принципе не коснется компании Apple, и у компании нет причин уходить с рынка.
«Новые требования даже не касаются Apple непосредственно — предустановка будет задачей дистрибьюторов, через которых продаётся в России продукция этой компании», — заметил один из авторов.
Подорожают ли гаджеты
При правильной организации процесса закон не приведёт к удорожанию устройств, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведёт к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — говорит министр.
Теперь дело — за грамотным процессом. Благо, до 1 июля временной лаг достаточно длинный.
Забота
Новые правила направлены на защиту прав потребителей — таким образом покупатели получат возможность выбора в том числе и отечественных приложений. Разработчики законопроекта, в частности, упоминают «Госуслуги» (по данным СМИ, этим приложением пользуются порядка 90 млн россиян).