Перед кем падать на колени? Жители двух многоквартирных домов Барнаула вторую неделю живут на «леднике»

В редакцию обратилась жительница Барнаула, проживающая на ул. Кулагина, 4. В квартире уже вторую неделю температура держится в рамках 17−18 градусов тепла. 18 ноября, когда за окном ночью минус 4, на всю катушку работают радиаторы вместе с обогревателем по ночам. Но установившийся температурный режим практически не меняется. Еще холоднее было в недавние морозные дни. И такая картина — не только в одной квартире.

«Традиция»

Отопительный сезон в четырехэтажных домах по ул. Кулагина, 4 и пр. Калинина, 22 (всего 77 квартир) традиционно начинается в одном режиме — в квартирах жуткий холод. И так — на протяжении нескольких лет.

Когда другие горожане принимают бодрящий утренний душ, жители этих домов не могут позволить такую роскошь — в ванной комнате 15 градусов <на 18 ноября>.

«А что вы хотели? Это по норме», — заявила диспетчер УК «Смарт», которая обслуживает один из домов.

Правда, потом оговорилась, что имела ввиду 18 градусов.

Норма

Но и 17−18 градусов — отнюдь не норма зимой для Сибири.

Существуют строительные правила и нормы — СНиПы, согласно которым устанавливаются особенности температурного режима в квартирах в зимний период.

Жилая комната — минимальная 20−22 градуса (а вот допустимая — 18), ванная — 24−26 и 18−26, лестничная клетка — 16−18.

В других квартирах

Особенность этих многоквартирных четырехэтажек такова, что теплоноситель распространяется по радиаторам с последнего этажа на первый.

Так вот, вышеназванные температуры микроклимата — в квартире на четвертом этаже. А жильцы первых этажей попросту замерзают. Особенно, в угловых квартирах. Там батареи не просто теплые, а как парное молоко.

А, к примеру, в подъезде № 4 на Кулагина, 4 на первом и втором этажах звенья батарей вообще ледяные. Хоть и частично, но есть опасность, что с таким подходом к получению «паспортов готовности к отопительному сезону» деятелями из УК, система вообще может разморозиться — через пару дней прогнозируют минус 30.

Во всех инстанциях — диспетчеров УК, администрации Октябрьского района — о проблеме с отоплением знают. Но толку никакого.

Где я вам возьму теплоноситель?

Вызвать мастера для составления акта о действующем микроклимате в квартире в «Смарте» тоже проблема. Связать с ним диспетчер отказалась, а мобильный — под глухой защитой, как на секретном заводе.

Тем не менее, дозвониться до мастера удалось. На вопрос — во сколько ожидать инспекцию, работник УК сказала — как отрезала: «А где я вам теплоноситель возьму? Какой дает меланжевый комбинат, такой вам и подаем. Мы и так вам на элеваторе сопло (канал для подачи тепла — Прим. altapress) расширили».

Кто подает тепло

Поставщик теплоносителя — «Барнаульская теплоцентраль» (подразделение «Сибирской генерирующей компании»). Но есть нюанс. Труба с теплоносителем проходит по территории предприятия «Меланжист Алтая». Такой транзит сети.

Именно на «меланжевый» сотрудники УК и пеняют — горячую воду забрали для своего производства, вот жильцы и мерзнут в квартирах. И давление они снижают — поэтому в домах горячие только стояки, на батареи давления не хватает.

Транзит

Но на меланжевом комбинате корреспонденту altapress.ru сказали, что предприятие к низкой температуре в 77 квартирах барнаульцев отношения не имеет. Для производства — одна труба, для жильцов — другая. И показатели на узле связи — температура, давление — соответствуют установленным нормам. А «теплоцентраль» подает теплоноситель в соответствии с нормами.

Замкнутый круг

Итак, скоро в Барнауле прогнозируют минус 30. По мнению, работников УК, в двух многоэтажных квартирах нормальная температура. Только в таком «комфортном микроклимате» люди днюют и ночуют в кофтах, носках, включают обогреватели. И даже греются газом.

У сотрудников управляющей компании «Смарт», наверное, уже выработался защитный рефлекс. Иначе как можно объяснить, что из года в год отопительный сезон начинается не просто со скрипом, а с одной и той же просьбой-требованием — когда станет тепло в квартирах? Вдогонку — больничные листы по простудным заболеваниям, а к ним — тысячные счета на таблетки.

Так к кому в ноги надо упасть, чтобы в квартирах стало тепло? Замечу — в разгар отопительного сезона.