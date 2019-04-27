Переход на цифровое телевидение для Алтайского края отложили на 4,5 месяца

Срок перехода на цифровое телевидение продлили из-за летних отпусков и дачного сезона, объяснил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Мера призвана улучшить качество телевизионного продукта. Если раньше почти половина жителей страны могли бесплатно смотреть не более четырех каналов, то теперь их число увеличится в пять раз. Также повысится качество картинки.
Напомним, что жителям Алтайского края компенсируют расходы на подключение к цифровому телевидению.