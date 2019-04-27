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Переход на цифровое телевидение для Алтайского края отложили на 4,5 месяца

Аналоговое эфирное телевидение в Алтайском крае отключит 14 октября 2019 года, следует из сообщения РИА Новости. Ранее предполагалось, что это произойдет 3 июня.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Срок перехода на цифровое телевидение продлили из-за летних отпусков и дачного сезона, объяснил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Мера призвана улучшить качество телевизионного продукта. Если раньше почти половина жителей страны могли бесплатно смотреть не более четырех каналов, то теперь их число увеличится в пять раз. Также повысится качество картинки.

Напомним, что жителям Алтайского края компенсируют расходы на подключение к цифровому телевидению.

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