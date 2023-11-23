23 ноября
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Потребитель

Перемолотые кости и опасные бактерии: проинспектированы марки популярных пельменей

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы, сообщает ТАСС.

Пельмени.
Пельмени.
Фото источник ru.freepik.com

Исследованы пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

Бактерии

В пельменях из «Вкусвилла» обнаружены листерии, в «Горячей штучке», «Мясном дворике», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» — сальмонеллы, указывает Газета.Ru.

В «Горячей штучке» эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» нашлась кишечная палочка, а в пельменях «Зеленая линия» выявлены оба нарушения.

Кости и соя

Перемолотые кости обнаружены в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

Соевый белок выявлен в продукции «Тураково», мясо птицы — в пельменях под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

Пельмени для Кима

Ранее Ким Чен Ына угостили пельменями с камчатским крабом. Кроме того, северокорейскому лидеру предложили осетрину с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, салат из утки с инжиром и нектарином.

На десерт — брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

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