Ценитель сибирских пельменей. Как автор «Изумрудного города» работал учителем в алтайской школе

«Дорога из желтого кирпича» проходила и через Алтай. В начале XX века в Колыванской школе несколько лет работал писатель Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города». Altapress.ru рассказывает интересные факты из жизни писателя.