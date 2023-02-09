9 февраля
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Жизнь

Ценитель сибирских пельменей. Как автор «Изумрудного города» работал учителем в алтайской школе

«Дорога из желтого кирпича» проходила и через Алтай. В начале XX века в Колыванской школе несколько лет работал писатель Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города». Altapress.ru рассказывает интересные факты из жизни писателя.

Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города».
Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города».
ССО.
  • В 1910 году Александр Волков окончил Томский учительский институт с правом преподавания в городских и высших начальных училищах. В 19 лет он устроился работать в Колыванскую школу.
  • Волков преподавал здесь почти все науки: физику, математику, естествознание, русский язык, литературу, историю, географию, рисование, латынь.
Сергей Михалков и Александр Волков. Неделя детской книги, 29 октября 1945 год.
Сергей Михалков и Александр Волков. Неделя детской книги, 29 октября 1945 год.
Архив РГДБ
  • Говорят, что писатель очень любил Алтай. Он даже использовал местные пейзажи как «референс» для Кругосветных гор и пещер Страны Подземных Рудокопов.
  • «Волшебник Изумрудного города» — это адаптация «Wonderful Wizard of Oz». Волкову пришлось значительно переработать сказку Баума. Самуил Маршак рекомендовал сказку Детиздату.
  • Волков любил лепить и есть пельмени. Его внучка рассказала, что эту любовь он обрел в Сибири.
  • Волков писал не только сказки, но и научно-художественные книги на военную и космическую тематику, а также исторические произведения. Его книгу «Земля и небо» издавали во Франции и Англии, в Польше, Чехословакии, Болгарии и Индии.
«Волшебник Изумрудного города».
«Волшебник Изумрудного города».
wikimedia.org
  • Всего Волков написал 19 книг, которые опубликовали тиражом более 50 млн экземпляров на 30 языках народов мира.
  • А еще Волков был очень скромным. Его внучка рассказывала, что он купил машину «Победа» на гонорары, которые долго копил.
  • Писатель и ученый-математик прожил долгую жизнь. В одном из интервью он сказал: «Я вырос на Рудном Алтае. Снежные горы, светлые реки, могучая тайга — это все мое. Это навсегда слито со мной, и Алтай прибавляет мне сил».
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