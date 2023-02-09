Ценитель сибирских пельменей. Как автор «Изумрудного города» работал учителем в алтайской школе

- В 1910 году Александр Волков окончил Томский учительский институт с правом преподавания в городских и высших начальных училищах. В 19 лет он устроился работать в Колыванскую школу.
- Волков преподавал здесь почти все науки: физику, математику, естествознание, русский язык, литературу, историю, географию, рисование, латынь.
Сергей Михалков и Александр Волков. Неделя детской книги, 29 октября 1945 год.
Архив РГДБ
- Говорят, что писатель очень любил Алтай. Он даже использовал местные пейзажи как «референс» для Кругосветных гор и пещер Страны Подземных Рудокопов.
- «Волшебник Изумрудного города» — это адаптация «Wonderful Wizard of Oz». Волкову пришлось значительно переработать сказку Баума. Самуил Маршак рекомендовал сказку Детиздату.
- Волков любил лепить и есть пельмени. Его внучка рассказала, что эту любовь он обрел в Сибири.
- Волков писал не только сказки, но и научно-художественные книги на военную и космическую тематику, а также исторические произведения. Его книгу «Земля и небо» издавали во Франции и Англии, в Польше, Чехословакии, Болгарии и Индии.
«Волшебник Изумрудного города».
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- Всего Волков написал 19 книг, которые опубликовали тиражом более 50 млн экземпляров на 30 языках народов мира.
- А еще Волков был очень скромным. Его внучка рассказывала, что он купил машину «Победа» на гонорары, которые долго копил.
- Писатель и ученый-математик прожил долгую жизнь. В одном из интервью он сказал: «Я вырос на Рудном Алтае. Снежные горы, светлые реки, могучая тайга — это все мое. Это навсегда слито со мной, и Алтай прибавляет мне сил».