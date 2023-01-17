17 января
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День в истории

Обуздал не только фольклор. 7 фактов об ученом, исследовавшем большинство тюркских народов Алтая

Сегодня, 17 января — день рождения российского востоковеда-тюрколога и этнографа Василия Радлова. Altapress.ru собрал удивительные факты о его странствиях, а также… О диком чесноке и Алтае.

Василий Радлов.
Василий Радлов.
www.tuva.asia

1. Василий Радлов родился 17 января 1837 в Берлине. Он известен как российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения. Один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

2. В 1861 году Василий Радлов почти три месяца странствовал по восточной части Алтайского горного округа и собирал фольклорный материал. Он знакомился с бытом и языком коренного населения.

Шорцы.
Шорцы.
ru.wikipedia.org

3. Радлов смог убедить зайсана прислать коренного алтайского жителя в Барнаул. Для изучения языка. Днем исследователь преподавал в окружном горном училище, а по вечерам и сам брал уроки. Зимой 1860—1861 годов он быстро «прокачал» разговорную речь, чтобы общаться с народами в летних поездках.

Зайсан — древний титул чиновника, известный со времен Юаньской империи. Встречается у монголов, алтайцев, китайцев, бурят, калмыков, хакасов и теленгитов.

4. В честь Василия Радлова названы улицы в Барнауле, Горно-Алтайске и Алма-Ате, а также немецкая школа в Астане.

5. В 1861—1863 годах на немецком языке издали его «Письма с Алтая»

Василий Радлов
Василий Радлов
ru.wikipedia.org

6. Образование ученый получил в Берлине, но потом переехал жить в Россию. Первые годы работал преподавателем немецкого и латинского языков в горном училище Барнаула. А в 1860 году впервые проехал по Алтаю: изучал быт коренных алтайцев, их язык, археологию и фольклор.

7. Забавно: долгое время путешественник с трудом переносил запах колбы (черемши, дикого чеснока — Прим. ред.). Летом это традиционная еда шорцев. Однажды кто-то из из них предложил Радлову отведать нелюбимой травы. Неожиданно для себя ученый посчитал ее вкусной…

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