Экспедиции, ссылки и любовь. Каким был ученый и публицист Николай Ядринцев

180 лет назад родился Николай Михайлович Ядринцев, чья могила одна из немногих уцелела после того, как Нагорное кладбище превратили в ВДНХ, а затем парк. Публицист, археолог, этнограф, исследователь Сибири, ссыльный — это все о нем. Altapress.ru вспоминает ключевые факты из его биографии.

1. Родился 18 (30) октября 1842 года в Омске. Сын купца, управляющего золотыми приисками в Сибири и выкупленного на волю крепостного. Отец Николая Михайловича был знаком с декабристами, интересовался науками, художественной литературой, чем повлиял на сына. Раннее детство Николая прошло в Тобольске и Тюмени. В 1851 году семья переехала в Томск. Три года он воспитывался в частном пансионе, а затем в Томской гимназии.

2. В 1860 году Ядринцев поступил вольнослушателем в Петербургский университет, где познакомился с Григорием Потаниным, известным впоследствии географом и этнографом. Вместе они организовали землячество студентов-сибиряков, участвовали в деятельности подпольной организации «Земля и воля».

«Идея сознательного служения краю, в тот момент, когда в Европейской России пробуждалось тоже самосознание, вот идея, которая легла в основу нашего сближения», — писал Ядринцев.

Николай Ядринцев.

3. В Петербурге, позже вспоминал Николай Михайлович, они «мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и Австралии, рисовали ее в будущем … царицей Азии». В сентябре-октябре 1861 года Ядринцев участвовал в студенческих волнениях.

Летом 1862 года Ядринцев и Потанин совершили поездку по губерниям Европейской России с «этнографической целью».

4. В ноябре 1863 года Ядринцев возвратился в Омск, где вместе с Потаниным занялся общественной деятельностью: организовывал вечера, лекции, встречи, где пропагандировал идеи всестороннего развития края и необходимости открытия в Сибири университета.

На литературном вечере в декабре 1863 года Ядринцев говорил: «Без знания нет богатой страны, без знания нет свободной страны, без знания нет счастливой страны. Все это доказывает, как необходим университет…».

5. В конце 1864 года по приглашению Потанина Николай Михайлович переехал в Томск. Активно сотрудничал с «Томскими губернскими ведомостями», в которых писал: «Наступает время, когда Сибирь должна подумать о своих интересах и своем будущем. Настает время, когда она должна предъявить права свои на цивилизацию, доставшуюся в удел всему человечеству, без климатических различий и ограничений. Пусть сибирское общество соединится от Урала до Восточного океана, чтобы создать новую жизнь Сибири. Начнет жить умственной жизнью и заботиться о своем самобытном всестороннем развитии».

Ядринцев участвовал в тайных собраниях, чтении нелегальной литературы, сборе средств в пользу беглым ссыльным.

Аделаида Баркова , супруга Николая Ядринцева.

6. В мае 1865 года вместе Ядринцева и Потанина арестовали по делу «Общества Независимости Сибири», как руководителей и составителей воззвания «Сибирским патриотам», и обвинили в сепаратизме. Ядринцева приговорили к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 12 лет, которые затем заменили ссылкой под надзор полиции в отдаленный уезд Архангельской губернии. В ссылке Ядринцев занимался литературной деятельностью, активно печатался в столичных изданиях («Дело», «Неделя»).

7. В 1874 году после освобождения переехал в Петербург, где женился на журналистке «Камско-Волжской газеты» Аделаиде Барковой. В это же время начал работу над книгой «Сибирь как колония: Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее». Она представляла собой, по словам самого автора, «обозрение всех главнейших местных общественных вопросов». Ядринцев дал представление о том, как жили наши предки в Сибири, в том числе с помощью статистики. Жена была его активной помощницей, редактором, корректором и переводчиком.

Этот труд впервые издали в Петербурге в 1882 году. А в 2019-м в издательской серии «Литературное наследие Алтая» книга впервые вышла в полной версии, в двух томах с дополнениями и пояснениями.

8. В 1878 году Ядринцев совершил первую комплексную экспедицию на Алтай как член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, изучал переселенческое дело, собрал этнографические и ботанические материалы. А в 1880 году по результатам второй экспедиции составил географические карты Телецкого озера, реки Чуи и ее притоков, провел много антропологических исследований.

Ядринцев посетил почти все районы Алтая, включая центральную и высокогорную области. Его работа несет научную ценность и в наши дни. В 1881 году Николая Михайловича наградили малой золотой медалью Императорского русского географического общества.

9. В 1882 году издавал и редактировал газету «Восточное обозрение» в Петербурге, затем вместе с изданием перевелся в Иркутск. Жена поехать с ним не смогла, и вскоре ее не стало.

В 1888 году, уже после смерти жены Ядринцев совершил экспедицию в неисследованные азиатские степи, к верховьям реки Орхон, где сделал целый ряд открытий, в том числе нашел развалины древней столицы Чингисхана — Каракорума. Это открытие вызвало резонанс во всем мире. В 1890 году об этом путешествии Ядринцев сделал доклад в Парижском географическом обществе. В ходе еще двух экспедиций открыл памятники древнетюркской письменности с дублированием тюркского текста китайскими иероглифами, что сделало возможным их расшифровку В. Томсеном.

10. В 1894 году по личной просьбе Николай Ядринцев получил должность заведующего статистическим отделом Управления Алтайского горного округа в Барнауле. Но приступить к работе он не успел: скоропостижно скончался.

Официальная версия такова: «Умер, приняв по ошибке большую дозу опия». Но на самом деле все было куда трагичнее. Ехать один он в Барнаул Ядринцев не хотел, и уговаривал разделить с ним судьбу женщину, которой восхищался: Александру Боголюбскую, одну из первых женщин-врачей, работавшую в Томске. Но получил от нее вежливый отказ, который тяжело переживал. 7 (19) июня 1894 года он покончил с собой, находясь, вероятно, в состоянии аффекта.

Его похоронили на Нагорном кладбище. В 1900 году на могиле Ядринцева был открыт памятник с надписью «Сибиряки — писателю-публицисту Сибири». Средства на его установку были собраны по подписке по всей Сибири. Бюст на могиле создал русский скульптор Константин Сибиряков. Гранитный памятник изготовили на Колыванской шлифовальной фабрике по проекту архитектора Шулева.