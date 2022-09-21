Тысячи пудов серебра, набеги «неприятельских воинских людей» и гробница Невского. 7 фактов о Колыванском заводе

21 сентября 1729 года начал работу первенец алтайской металлургии — Колывано-Воскресенский завод. Его отцом-основателем был промышленник Акинфий Демидов. 293 года назад в селе Колывань начали выплавлять первую алтайскую медь, а затем серебро и золото. Altapress.ru собрал ключевые факты об одном из старейших предприятий региона.

1. В 1726 году на реке Локтевке (ранее Колыванка) в 4 км от современной Колывани был построен первый плавильный горн, «колыванский ручной завод». На нем состоялась первая пробная выплавка алтайской меди. Все производство находилось в небольшой избе.

С самого начала «завод» страдал от набегов: в июне 1728 года кузнецкий воевода доносил в Тобольск, что «Колыванские заводы Демидова» подверглись нападению «неприятельских воинских людей», которые угнали 3790 лошадей и ранили двух человек. После этого решили перенести завод (построить новое предприятие) на реку Белая.

Крепость и завод колыванские , XIII век kurya.ru

2. Открытие завода состоялось на Пасху, в светлое Христово Воскресенье. Отсюда и второе название. Вообще завод открылся в 1728-м, но работать начал год спустя. Предприятие отстояло 70 лет, пережило своего основателя Акинфия Демидова и было ликвидировано в 1799-м главным образом из-за истощения запасов руды вокруг Колывани.

3. Когда в 1726 году Демидов преподнес императрице Екатерине I образцы алтайских руд (восемь медных и один свинцовый), в одном из них обнаружилось серебро. В 1743 году на Змеиной горе открыли золотосодержащее месторождение. В 1745—1747 годах при алтайских заводах числилось более 90 рудников, в том числе серебряный, медно-свинцовый, 69 медных и шесть свинцовых. Змеиногорский рудник во второй половине XVIII — начале XIX века был богатейшим в стране серебряным рудником.

В 1747—1752 годах на Алтае выплавили свыше 750 пудов серебра и более 20 пудов золота, что оценивалось в огромные в те времена 150 тыс. рублей. К концу XVIII века в регионе действовало 8 горно-металлургических заводов. Ежегодная выплавка серебра достигала 1 тыс. пудов (свыше 16 тыс. кг).

4. Из алтайского серебра изготовили раку (гробницу) Александра Невского весом почти в 90 пудов (1,5 тонны) в Эрмитаже. Рака создавалась в 1746—1751 годы и обошлась казне в 80 тыс. рублей.

Рака Александра Невского , Эрмитаж altapress.ru

5. В 1785 году на Колывано-Воскресенских заводах побывал чиновник Кабинета ее императорского величества Екатерины II Петр Соймонов. По его приказанию на берегах горных речек отобрали гальки разноцветных камней. После того, как алтайские камни представили императрице, она издала указ об устройстве на Алтае шлифовальной фабрики. В 1786 году она уже начала работать, а руководить ей стал мастер Петергофской гранильной фабрики Петр Бакланов.

Колыванская шлифовальная фабрика kurya.ru

6. После закрытия медеплавильного завода было решено использовать оставшуюся после него плотину для новой шлифовальной фабрики. Под руководством ученика Бакланова, Филиппа Стрижова началось строительство шлифовальной фабрики нового типа, на которой обработка камней осуществлялась машинами. В феврале 1802 года фабрика запустилась, а в августе заработала на полную мощность.

Уже на новом, камнерезном заводе изготовили самую большую в мире Царицу ваз (1828−1843) и колонны из ревневской яшмы для Храма Христа Спасителя (1857−1862).

Царица ваз , Эрмитаж altapress.ru

7. Колывано-Воскресенский (с 1834 года — Алтайский) горный округ включал в себя огромную территорию, включавшую современные Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской областей и часть Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан общей площадью свыше 500 тыс. кв. км. Царствующий монарх был собственником алтайских заводов, рудников, земель и лесов.