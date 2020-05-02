«Покорная прислужница, безмолвная раба». Как жили женщины в Сибири в конце XIX века

Положение женщины в России конца XIX века было незавидным: в большинстве семей царил жесткий патриархат со всеми вытекающими последствиями. Однако жизнь сибирских женщин немного отличалась в выгодную сторону. Об этом — материал altapress.ru.

Чем Сибирь отличалась от остальной России?

Современники говорят о том, что семейные отношения в Сибири в конце XIX были более демократичны, чем в Европейской России. Эти различия появились из-за того, что Сибирь была колонизуемой окраиной страны и манила всех искателей лучшей доли, а также людей, не желающих смириться с порядками, царящими в другой части страны.

Кроме того, Сибирь была местом ссылки и каторги, что тоже накладывало свой отпечаток на жизнь женщин региона.

Известный общественный деятель и исследователь Сибири Николай Ядринцев, несмотря на то, что считал жизнь сибиряков более свободной и демократичной, писал:

«Не лучший жребий выпал в Сибири и на долю русской женщины. Она вступила на эту новую землю как будто для того, чтобы сделаться еще большей страдалицей, чем была у себя в старом русском обществе».

Сибирская семья , конец XIX века. kkkm.ru

Ссылка женщин в Сибирь

Среди ссылаемых в Сибирь женщины составляли меньшинство. Американский исследователь сибирской ссылки Джордж Кеннан отмечал, что в 1885 году из 15766 ссыльных было всего 4079 женщин.

Большинство этих женщин (3468) отправились в Сибирь добровольно, за своими отцами и мужьями.

Современники отмечали: «Большинство женщин идут в Сибирь за поджоги и за убийство детей, а оба эти преступления вызываются ревностью и обуславливают в ссыльной женщине присутствие пылких страстей».

Другие современники считали, что преобладание семейных преступлений среди женщин говорило о правовой незащищенности и приниженном положении русской женщины в семье, что приводило к протесту в столь крайней форме.

Свадьба , Енисейская губерния. Начало XX века. kkkm.ru.

Современники о сибирских женщинах

Мнения авторов, которые описывали сибирских женщин, нередко различались. Встречаются и совсем нелестные отзывы.

Например, Антон Чехов, писавший во время своего знаменитого путешествия на Сахалин путевые заметки, высказался так: «Женщина здесь также скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется и не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: «жестка на ощупь».

Николай Ядринцев писал: «В общество женщина является отдельно, ее избегают мужчины из чувства приличия, чтоб не привлечь ревности ея властителей, и она находится только в среде своего пола. Она сидит безмолвною, набеленная и нарумяненная, как бы ни был хорош цвет ея лица, изукрашенная дорогими, жемчужными и бриллиантовыми ожерельями, не смея поднять глаз, не смея двигаться. Покорная прислужница, безмолвная раба, она трепещет пред взглядом своего господина, чтобы не навлечь его подозрения. Этот вид униженной женщины всегда кидался в глаза европейцам, посещавшим Сибирь».

Гимназистки , начало XX века. sib-okrug.ru.

Сибирские хранительницы очага

Главной обязанностью жены в семьях была организация быта, в то время как мужчина являлся главой и добытчиком средств к существованию.

Жена подчинялась мужу. По словам корреспондента Русского географического общества, «женский пол в семейном быту всегда был кроток и послушен. Каждое семейство подчинялось старшему в доме, который разделял между ними работы и занятия».

Однако делами в доме руководила именно хозяйка, которая имела большие полномочия в своей сфере и строго правила подвластными ей людьми. Забота о состоянии детей также прежде всего лежала на матери, которая следила за тем, чтобы дети были одеты, обуты и накормлены.

В обязанности отца входило духовное наставление детей. При этом дети должны были выполнять все данные родителями поручения. В целом власть как в семье, так и в обществе имела патриархальный характер.

Семья , начало XX века. krasplace.ru

Постепенно семейные отношения становились все человечнее. Со временем, с уменьшением рождаемости, увеличением участия женщин в профессиональной деятельности и повышением их уровня образования патриархальный порядок стал разрушаться.

Источник: библиографический указатель Юрия Михайловича Гончарова «Женщины Сибири XIX-начала XX века».

Анна Карпова