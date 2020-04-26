Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 6°C

История одного продукта: как сыродел с Алтая шокировал мир и удивил весь СССР

Один из самых любимых сыров СССР — Советский — изобрели и начали массово выпускать в Алтайском крае. Кто придумал знаменитый сыр и почему он стал таким популярным — в материале altapress.ru.

Большой алтайский сыр.
Большой алтайский сыр.
Анна Зайкова

Первые алтайские сыродельни

В 1900 году в Краснощековском районе появилась первая сыродельня на Алтае, на ней изготавливали сыр «Бакштейн». Через три года в деревнях Михайловка и Усть-Слюдянка Усть-Калманского района начали производство швейцарского и голландского сыров.

В 1913 году Сибирский союз маслодельных артелей закупил и перевез на Алтай оборудование для 20 сыроварен. Началось производство сыра чеддер. Этот сыр не требовал сложных технологий и имел спрос в Великобритании.

Долгое время алтайские сыродели пытались освоить заимствованные в Швейцарии технологии, но они не работали в условиях Алтая.

Алтайский сыр.
Алтайский сыр.
Олег Богданов

Эксклюзивный рецепт

Создать уникальный рецепт, который бы максимально учитывал местные условия и позволил наладить массовый выпуск алтайского сыра, взялся молодой ученый Дмитрий Граников.

Впервые в Алтайский край Граников попал в 1927 году, приехав на практику. Край очень понравился студенту, и по окончании института Граников приехал на Алтай стажером от Маслоцентра — союза молочных кооперативов.

Ему повезло: выпускник попал к опытному русскому мастеру Александру Петровичу Наумову. На других же заводах работало много швейцарцев. Они не спешили передавать тайны создания сыра своим помощникам и скрывали свои секреты.

Граников проводил опыты с продукцией, изучал литературу. Ему удалось изобрести новый вид сыра. Это произошло в 1931 году на куяганском заводе.

Алтайский сыр.
Алтайский сыр.
Олег Богданов.

Признание за границей и на родине

Пробные партии нового сорта сыра отправили в Лондон, где они получили высокую оценку (90−95 баллов по 100-балльной системе).

Постепенно о новом сыре заговорили. Многие специалисты его восторженно встретили. Для оценки качества алтайского сыра собрали Всесоюзный производственный съезд, который одобрил сыр Граникова.

Сыр начал свое победное шествие по СССР.

Инновационный сыр из Алтайского края.
Инновационный сыр из Алтайского края.
sibterra.info

Критика

Но не обошлось и без противников нового сыра: некоторые видные сыроделы с мировыми именами не одобряли новый рецепт. Нарушение «классической» швейцарской технологии казалось им чуть ли не святотатством.

Воспитанников старой школы шокировало, что Граников начал борьбу за превращение сыра из деликатеса в продукт широкого потребления.

Гордое имя алтайского сыра

Однако состоявшийся в конце 1932 года года Всесоюзный съезд сыроделов в Москве разбил противников Граникова и дал новому сыру гордое имя — «Советский», сообщает vtourisme.com.

Сыр &quot;Алтайский&quot;.
Сыр «Алтайский».
Олег Богданов

С 1932 почти все заводы Алтая перевели на выработку сыра «Советский». К 1981 году, то есть за 50 лет, на Алтае выработали 150 тысяч тонн этого сорта сыра, край занимал первое место по его производству.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость