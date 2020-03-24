Когда и зачем Хрущев приезжал на Алтай и где в Барнауле находится Хрущевский тракт

Никита Сергеевич Хрущев посещал Алтай трижды: в июле 1954, летом 1956 и в ноябре 1961 года. Лидер СССР бывал на Алтае проездом, добираясь с совещания передовиков сельского хозяйства в Казахстане в Новосибирск, или наоборот.

Велел построить мединститут

Интересно, что о первой поездке на Алтай 9 июля 1954 года первого секретаря ЦК КПСС в краевых газетах нет упоминаний. Из рассказов современников тех событий известны некоторые подробности приезда Никиты Сергеевича в Барнаул.

Так, проезжая по проспекту Ленина Хрущёв поинтересовался у руководителей края Николая Беляева и Константина Пысина, есть ли в Барнауле мединститут. Получив отрицательный ответ, он указал на только что выстроенное, но еще не заселенное здание, которое предназначалось управлению Комитета госбезопасности, и сказал: «Здесь будет мединститут».

7 августа 1954 года было подписано распоряжение правительства об открытии в Барнауле медицинского вуза. Ныне это Алтайский медицинский университет. А о том, что Хрущев посетил Алтай, сообщили 10 июля в Новосибирске на совещании представителей зауральских регионов.

АГМУ. asmu.ru

Беспокоился об урожае

Следующий визит Хрущева на Алтай состоялся 25 — 26 июля 1956 года, в период между совещанием работников сельского хозяйства Сибири, которое проходило накануне в Новосибирске, и таким же мероприятием 27 — 28 июля в Алма-Ате.

В том году на Алтае был богатый урожай. О его уборке и шла речь на совещании в Новосибирске. Сибирь не была готова к «перевариванию» такого урожая. В итоге из-за недостатка зерноуборочной техники, транспорта, механизированных токов и элеваторов, а также непогоды урожайность зерновых на Алтае оказалась рядовой — всего 13,5 центнера с гектара.

Ознакомился с «уникальным» опытом

Осенью 1961 года Хрущёв заявил, что Министерству сельского хозяйства нечего делать «на асфальте» в Москве, и переселил его в село Яхромское, в сотне километров от столицы. Также в Подмосковье оказались учёные Тимирязевской академии и сельскохозяйственных НИИ.

Именно в тот момент в Целинограде проходило совещание аграрников. На нём учёные Алтайского НИИ сельского хозяйства Георгий Наливайко и Нина Чеканова «осветили накопленный опыт выращивания „королевы полей“ — кукурузы, кормовых бобов, а также производство гороха» и упомянули, что АНИИСХ и крайсельхозуправление уже перебрались в пригород Барнаула.

Хрущёв решил лично ознакомиться с передовым аграрно-управленческим опытом на Алтае.

Кукуруза. СС0

Руководство края схватилось за голову, потому что НИИ и сельхозуправление даже не собирались никуда переезжать из центра Барнаула (Научный городок откроют лишь спустя пять лет, в ноябре 1966 года, уже после свержения Хрущёва).

По воспоминаниям очевидцев, руководство края решило принять высокого руководителя на железнодорожной станции Штабка в 35 километрах от Барнаула, на территории Павловского района. Нашли подходящие здания, повесили на них нужные вывески, как могли, разместили учёных и работников крайсельхозуправления.

Для поездки Хрущева от Павловского тракта к кукурузному полю на окраине Барнаула через будущий жилой микрорайон, прозванный в народе «Сулимой», срочно уложили около четырёх километров асфальта. Дорогу поныне зовут «Хрущёвским трактом».

Подмены мест расположения агроведомств Никита Сергеевич не заметил. Официальные сообщения о совещании, состоявшемся утром 23 ноября 1961 года в Штабке, звучали так: «В ходе визита в Барнаул руководитель СССР Никита Хрущёв посетил Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства для ознакомления с так называемой пропашной системой земледелия».

Анна Карпова