Привилегии, обвинения, депортация: противоречивая судьба русских немцев в России и на Алтае

Первые немецкие поселения на Алтае появились в конце XIX века, а в России — еще в XV. Судьба русских немцев всегда зависела от политики государства. В разные периоды власть им то благоволила, то отворачивалась на десятки лет. Подробнее об истории русских немцев и Немецкого национального района в Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Первые переселенцы

Первые упоминания о немцах в России датируются примерно X веком. Однако, первые массовые переселения в Московское государство начали происходить только в XV веке.

Переселялись немцы не по своей воле. Причиной переселения стало разорение Новгородского княжества и Ганзейской торговой ассоциации, из-за которой множество немецких купцов и ремесленников обосновалось в районе знаменитого торгового пути в Новгороде. После захвата независимого княжества немцев вместе с конфискованным имуществом насильно доставили в Москву, где расселили преимущественно за чертой города.

Немецкая слобода

К середине XVI века, при Иване Грозном, сформировалась полноценная Немецкая слобода. В 1578 году по приказу царя слободу разорили в ответ на неудачу Ливонской войны.

Немецкая слобода. CCO.

Приглашение Петра I и манифест Екатерины II

Вторым витком миграции немцев в Российскую империю принято считать период правления Петра I. Причиной появления немцев послужила нехватка квалифицированных кадров. Высоким жалованием и относительной свободой действий Петру удалось привлечь немецких специалистов. Особо они проявили себя в военной сфере.

Следующий период массовой эмиграции немцев в Российскую империю пришелся на правление Екатерины II. В 1762—1763 она издала манифест, благодаря которому случился самый массовый приток немцев в Российскую империю, пишет diletant.media.

Отрывок из манифеста:

«Не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию никаких в казну нашу податей платить и никаких обыкновенных служеб служить».

Кто селился в необжитых землях, освобождался от налогов на срок до 30 лет, в других областях — на срок от 5 до 10 лет.

Екатерина Вторая СС0 , via Wikimedia Commons

Кроме того, иностранцев обещали не принуждать к военной и государственной службе:

«Поселившиеся в России иностранные, во все время пребывания своего, ни в военную, ниже в гражданскую службу против воли их определены не будут».

Манифест опубликовали на различных европейских языках, его широко рекламировали российские представители в Германии, Голландии, Швеции и других странах Европы.

Русские немцы сыграли важную роль в развитии необжитых земель нашей страны.

Немецкий национальный район. Анна Зайкова

Переселение немцев на Алтай

Первые немецкие поселения на Алтае появились в 1890-х годах. Основная причина переселения — малоземелье и высокая стоимость земли в Поволжье и на Украине.

Массовое переселение в Сибирь началось в конце XIX — начале ХХ вв. Переселенцы получали денежное пособие и ссуду, освобождались от несения государственных повинностей на 3 года и от налогов на 5 лет. Наличие свободной и недорогой земли и льготы привлекли большое количество желающих переехать на Алтай.

Следующим толчком к переселению послужила столыпинская реформа с ее благоприятной переселенческой политикой. Немецкие колонисты заселили обширные пространства в Славгородском и Омском уездах. Наиболее притягательным районом для переселенцев являлся Омский уезд, где к 1914 году проживали больше 20 тысяч немцев.

Появились крупные немецкие села: Неудачино, Ново-Николаевка (Блюменфельд), Романовка (Пришиб), Трубецкое, Ребровка, Гофнунгсталь, Литковка и др. Особенностью немецких поселений являлось то, что крупные села окружало множество хуторов.

Немцы селились компактными группами, изолированно от окружающего населения. Немецкие села обособлялись и между собой (чаще всего по конфессиональному признаку).

Октябрьская революция. У ворот Смольного. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Судьба русских немцев после революции

Революционные события 1917 г., гражданская война, коллективизация не миновали немецкие колонии. В октябре 1918 власти подписали декрет об образовании Трудовой коммуны немцев Поволжья. В 1924 году она получила статус автономной республики и стала центром российской немецкой диаспоры.

В 1923 году впервые прозвучала идея создания Немецкого национального района в Алтайском крае. Такой район создали в 1927 году в Славгородском округе с центром в селе Гальбштадт.

Первоначально район назывался Октябрьский, поскольку в том году праздновали десятилетие Октябрьской революции. Но это название не прижилось. Через некоторое время район стал называться просто Немецким. В него вошли 57 сел и поселков. Население — 13 тыс. 155 человек, из них немцев составляли 96%.

В 1938 году Немецкий район ликвидировали.

Обострение международных отношений в Европе в 1930-х гг. вызвало дальнейшее ограничение прав немцев в Советском Союзе. В 1938 г. обучение в национальных школах перевели на русский язык.

Разгром немцев под Москвой Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии , Иван Шагин

Русские немцы и Великая Отечественная война

Крутой поворот в судьбе российских немцев произошел в 1941 году. Немцы стали первым народом страны, который обвинили в измене и обрекли на положение внутреннего врага.

28 августа 1941 г. Президиум ВС СССР принял указ «О переселении немцев, проживающих в районе Поволжья». Постановления правительства определяли районы расселения в Казахстане и Сибири, а также численность переселенцев. Так, в Красноярском крае предписывалось расселить 21450 семей, на Алтае — 27150, в Новосибирской области — 28600, в Омской области — 24300 семей.

Из Поволжья выселили около 450 тыс. немцев. Республику ликвидировали. Затем произошло выселение немцев из Крыма, Украины, Закавказья.

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части.

С начала 1942 года многих мужчин и женщин немецкой национальности мобилизовали в так называемые рабочие колонны, позже название «Трудармия». Ее расформировали только в 1947 году.

Депортация. express-k.kz.

Жизнь русских немцев после 1945 года

В 1945 году началось новое переселение немцев в Сибирь, коснувшееся тех, кто оставался на оккупированной территории. Депортировали немцев из Прибалтики, Белорусской, Украинской и Молдавской ССР.

Серией законодательных актов руководство СССР закрепило фактически бесправное положение спецпоселенцев. Спецпоселенцы не имели права без разрешения спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой кару в уголовном порядке.

Только в декабре 1955 года приняли Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». Однако полной свободы немцы не получили. Этот документ по-прежнему сохранял запрет на возвращение людей в родные места и не снимал обвинений в адрес целого народа.

Наконец, в 1964 году Указом Президиума Верховного Совета СССР с немцев сняли обвинения в пособничестве фашистам.

Немецкий национальный район. Анна Зайкова

Возрождение Немецкого района

В 1991 году появился закон «О реабилитации репрессированных народов». После этого на Алтае восстановили Немецкий национальный район. Шестнадцать поселков Хабарского и Славгородского районов с общей численностью населения в 20 тыс. 700 человек объединили в новое региональное образование, которое заняло территорию в 1400 кв. км, заключает studwood.ru.

Анна Карпова