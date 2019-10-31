«А люльку отдали курам». Истории жертв сталинских репрессий на Алтае собрали в одну выставку

30 октября в Государственном архиве Алтайского края открылась новая выставка, посвященная Всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий. В экспозиции собраны документы с воспоминаниями родственников репрессированных, редкие фотографии, газетные вырезки. Аltapress.ru собрал истории, которые долгие годы держались в тайне.

Краткое содержание

Сталин в Барнауле и Рубцовске

Всего в экспозицию вошли несколько десятков документов из специального фонда краевого архива, который был сформирован в 1995 году. Большую часть составляют записанные воспоминания родственников жертв репрессий: раскулаченных, политзаключенных, переселенцев. На некоторых документах можно заметить штамп «рассекречено».

Со времен репрессий осталось совсем немного фотографий. На самой редкой из них — Иосиф Сталин, который в январе 1928 года посетил Барнаул и Рубцовск.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Сразу после его посещения в сельские районы была направлена директива о составлении списка единоличных крупных крестьянских хозяйств, у которых необходимо изъять имущество. С этого документа политика коллективизации в Алтайском крае переросла в искоренение «кулака» как класса.

Люльку забрали курам

Следом вышли циркулярные письма с четкими инструкциями, как нужно раскулачивать зажиточных крестьян.

На выставке есть копия постановления бюро новосибирского крайкома, в котором расписаны темпы раскулачивания. Например, там четко прописывается, что конфискация должна проводиться особо уполномоченными, с обязательной оценкой имущества. Воспоминания родственников раскулаченных говорят об обратном.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Анастасия Носкова,

ведущий археограф отдела использования и публикаций документов краевого архива:

Не всегда это выполнялось по инструкциям. Конфисковывали скот, сельхозинвентарь, даже надворные постройки. Люди, которые должны были отвечать за сохранность имущества, часто присваивали его себе. В своих воспоминаниях Лидия Лазуренко пишет о том, что изымалось практически все. Ее семью с маленькими детьми выгнали на мороз, практически без одежды. Даже люльку маленького ребенка забрали на гнезда курам.

В каждом углу по семье

Раскулаченных выселяли — в «телячьих» вагонах, на баржах перевозили в тайгу. По воспоминаниям, первое время люди жили в палатках, самодельных землянках. В наскоро срубленных домах жили по несколько семей, на каждую приходилось по одному углу.

Чтобы выжить, приходилось приспосабливались к новым условиям: ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Только в 30-е годы переселенцам выделили скот и дали сельскохозяйственные орудия.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Сосланных привлекали к работам — в тайге они корчевали пни, драли смолу, добывали пихтовое сырье. За работу получали хлеб — по 500 граммов на семью.

Но и на этом не закончились их беды. Начиная с 1937 года, раскулаченных привлекали к уголовным делам за контрреволюционные преступления. Некоторых приговаривали к расстрелу.

Анастасия Носкова,

ведущий археограф отдела использования и публикаций документов краевого архива:

У нас есть уникальное архивно-следственное дело в отношении семьи Тюриковых. Она была раскулачена в 1929 году. Сохранилась фотография их кулацкого хозяйства, которая была приложена к делу, список имущества и характеристика главы семейства. Отец, Тюриков Нестор Иванович, умер в 1942 году в тайге, исполняя трудовые повинности. А сына, Федора Несторовича, расстреляли в 1937. Его реабилитировали только в 1991 году.

Немцы с рогами

Вторая часть выставки посвящена спецпоселенцам. Сюда вошел документ-постановление народных комиссаров от 1940 года о переселении из Мурманской области. В Алтайский край приехали 675 семей или 1743 человек: немцев, поляков, китайцев и других национальностей.

Анастасия Носкова,

ведущий археограф отдела использования и публикаций документов краевого архива:

По этому документу мы видим, что людей даже не на чем было доставить к месту назначения. Отсутствовало горючее, а тягловая сила (лошади) была на уборке урожая. К тому же, районные комитеты не готовились и «не будут готовиться» к переселенцам. Ни одно помещение для приезжих не было готово, хотя на это выделяли средства.

Одним из самых массовых было переселение поволжских немцев в период в войны. В Алтайский край привезли около 95 тыс. человек.

Из воспоминаний спецпереселенцев: «Нас погрузили вечером на баржу и отправили в Энгельс. Там погрузили в вагоны так, что негде было ступить ногой. Дети и старики мучались расстройствам желудка и другими болезнями. Везли несколько недель. Только раз в день давали пшенную кашу и один раз воблу». «О том, что будут выселять, стало известно за неделю из неофициальных источников. С собой взяли по мелочи, что могли увезти: белье, посуду. Отец заколол свинью, закоптил в дорогу. В „телячьих“ вагонах отправили в Сибирь. В вагоне набилось 80 человек. Там были нары, кто успел — тот занял их. Кормили баландой, раз в сутки давали булку на двоих. В вагонах стояли бочки с водой для питья и умывания людей. Удобства на ходу: перед станциями останавливались в поле, куда все бежали врассыпную».

В постановлениях можно заметить, что переселенцев часто назвали эвакуированными. По словам Анастасии Носковой, так писали потому, что операция по переселению держалась в строгой секретности от иностранных государств. По документам получалось, что людей просто эвакуировали с прифронтовой полосы.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Местное население не сильно радовалось прибытию новых соседей. «Пропаганда играла свое дело. Некоторые даже представляли, что к ним приедут какие-то нелюди — одноглазые, с рогами и так далее», — цитирует воспоминания Носкова.

В 1941 году, когда все мужчины из села уезжали на передовую, немцам разрешалось устраиваться на крупные должности — председателя сельсовета, местных предприятий. Свое недовольство такими решениями местные выражали в многочисленных доносах.

Баня раз в три года

Сохранились воспоминания родственников спецпереселенцев, которые принудительно работали в трудовых армиях.

Жили рабочие в помещениях, совершенно непригодных для этого. Например, в одном производственном гараже вместо тысячи человек теснились три тысячи. По воспоминаниям одного рабочего, за три года, что он был в трудармии, он помылся в бане всего лишь один раз.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Из воспоминания работников трудовой армии: «Нас привезли на Михайловский садовый комбинат. Одному мальчику было 15 лет. По списку стали всех перечислять, а нас там не было — отправили нелегально, вместо других. Первый год было страшно. В бараке на сто человек была всего одна плита, сушиться негде. На ноги давали чуни на месяц, но они такой срок не выдерживали. Была страшная завшивленность, поэтому женщин стригли наголо. Питание было отвратительным. Мы работали вместе с заключенными, они удивлялись и говорили, что их кормят намного лучше. Давали баланду и пшенную кашу — даже кошке было мало. А если не выходишь на работу — лишаешься и этого». «Подъем в пять утра. В шесть проверка. В семь — вывод на работу в сопровождении вооруженного конвоя. Рабочий день с 8 утра до 21 вечера. Работали без выходных. Питание: хлеб от 600 до 800 граммов в зависимости от выполненной нормы. Горячее только утром, одно первое — суп 0,5 л. Обед — суп, столовая ложка каши, сельдь примерно 70 грамм. Ужин — хлеб и кипяток. За перевыполнение плана на 120% выдавали премиальное блюдо — 100 грамм хлеба и 100 грамм компота».

«Варфоломеевская ночь» в Сростках

Третья часть выставки посвящена политзаключенным Алтайского края. В частности, села Сросток, где только в одну апрельскую ночь «было арестовано 100 человек».

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

Среди них оказался отец Василия Шукшина. По воспоминаниям одной женщины, которая ездила вместе с матерью Шукшина в Барнаул, чтобы передать вещи арестованным, их попросили «сюда больше не ездить»: «Сегодня была „Варфоломеевская ночь“. И тех, кто вам нужен, уже нет в живых».