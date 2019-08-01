Бывший конструктор оружия раскрыл нефестивальные тайны Сросток

Житель Сросток Николай Фаддеенков в молодости охранял водородную бомбу в Казахстане и конструировал знаменитую систему «Ураган», а сегодня выращивает виноград. Корреспонденту altapress.ru он показал свои, нефестивальные, Сростки и Шукшина. А еще рассказал, когда в селе забивали людей, «как скот», и можно ли здесь найти настоящие скифские сокровища.

Краткое содержание

Из охранников бомбы — в виноградари

Наш гид Николай Фаддеенков родился и вырос он в Сростках на берегу Катуни. Выучился на механика в Новосибирске, служил в Казахстане, где охранял водородную бомбу, после разрабатывал реактивную систему залпового огня в Перми, добывал руду в Норильске и изучал в Сибирском институте горного дела физику взрыва.

Виноград Николая Фаддеенкова , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru Виноград Николая Фаддеенкова , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru Книги Николая Фаддеенкова , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

Ближе к пенсии он вернулся в Сростки и сменил «разрушение на созидание»: занялся селекцией винограда, вывел сотню новых сортов и написал об этом с десяток книг.

Николая Николаевича в селе знают все — по пути с ним здоровался каждый встречный. Знаменит не только он, но и его семья. Например, по фотографии его деда 1932 года реставрировали музей Шукшина, где он раньше преподавал и был директором.

«Его знали как Ваську Шукшина»

Дом-музей Шукшина Анна Зайкова

Со знаменитым писателем и режиссером Фаддеенков не пересекался. Но многое о нем слышал.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Все знали его как Ваську Шукшина и принимали чуть ли не за пьяницу. И только когда ради памяти о нем стали проводить чтения и в центре села положили асфальт, жители, наконец, поняли весь его масштаб.

Рассказал он и о доме-музее, где жила мать Шукшина. Это был первый кирпичный дом в селе, который за немыслимые тогда 16 тыс. рублей построил учитель пения Андрей Поротиков. Когда преподавателя переманили в Бийский драматический театр, его участок с домом выкупил Василий Шукшин на гонорар за роман «Любавины».

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Что интересно, в одном журнале я как-то прочитал, что Шукшин вообще-то мечтал приобрести дом «где-нибудь на Баклани» — окраине села, где я живу.

Баклань , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

По словам Фаддеенкова, его мать была свидетельницей смерти матери Шукшина, когда та лечилась в сростинской больнице. Перед отправкой домой она зашла в столовую, у стула подломилась ножка, Мария Шукшина упала и ударилась затылком, что и стало причиной смерти.

«Мужиков забили , как скотину!»

Баклань, где мечтал жить Шукшин, — окраина Сросток. Район всегда считался не самым благополучным, зато окна здешних домов выходят прямо на Катунь.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Раньше здесь жили охотники и рыбаки, которые принципиально не работали в колхозе. Свою добычу они продавали. Я думаю, что по их прозвищу — бакланы — и прозвали это место.

Николай Фаддеенков в Сростках , 2019 год Предоставлено altapress.ru Баклань , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru Баклань , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

Здесь около дороги Николай Фаддеенков установил памятный камень жертвам репрессий. На это он потратил два года своей жизни. Пятитонный камень нашел на берегу Катуни. Порвав несколько тросов, будущий монолит с помощью техники затянули в село. Установка была сложная: специально для памятника была сварена железная корзина, куда положили камень и на метр залили бетоном.

Памятник репрессированным в Сростках , 2019 год Предоставлено altapress.ru

Таким жестом Фаддеенков отдал поклон свои безвременно ушедшим предкам. Его деда Алексея Емельянова признали кулаком за то, что он нанял за деньги своего племянника на сбор урожая. Вместе с сотней других сельчан его расстреляли в 1937-ом.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Бабушка Анна Степановна не знала о расстреле, писала во все инстанции. Ей лгали, сообщали, что он мотается по лагерям. А как-то раз Николай Попов, который в 1930-х работал в милиции, незадолго до своей смерти сказал семье: «Зря Аннушка ждала Алешку, в Бийске их расстреляли». Рассказал, как некоторые ползали и просили о пощаде, а мой дед стоял спокойно до самых выстрелов. До сих пор официально место расстрела и захоронения неизвестно.

Памятник репрессированным в Сростках , 2019 год Предоставлено altapress.ru

На памятной табличке перечислены имена всех, кто подвергся массовым репрессия в Сростках в 1937 году. Вписаны трое с фамилией «Шукшин» — отца писателя Макара тоже уничтожили как врага народа.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Мужиков забили как скотину, сбросили в яму и закопали! Все были молодые работяги, 20−30 лет от роду. Я поставил памятный камень, чтобы люди хотя бы сюда могли прийти поставить свечку. В день репрессированных так и происходит.

В автобиографической книге Николая Фаддеенкова есть еще один интересный эпизод, связанный с репрессиями: один сельчанин умудрился отрезать часть хвоста у колхозной кобылы, чтобы сплести из конского волоса леску для рыбалки. За это на него написали донос, далее — арест и ссылка в Нарым, откуда он уже не вернулся.

На месте храма сейчас скотный двор

Храм великомученицы Екатерины, место паломничества на Шукшинских днях, изначально стоял не в центре Сросток, а на окраине.

Храм великомученицы Екатерины , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Помню, я тогда говорил директору музея Шукшина: на кой черт строят в центре?! В Бийске лучшая церковь была в Заречье, в Барнауле и Новосибирске тоже в стороне. Храм должен стоять в тишине, где люди могут помолиться. А тут напротив дискотека.

Фаддеенков рассказал, что в основном строительство новой церкви спонсировал предприниматель Сергей Кислинский, директор бийского предприятия «Сибремпуть». Сегодня о нем практически никто не вспоминает, на мероприятия не зовут. «А я бы сделал его почетным гражданином Сросток», — поделился мыслями наш гид.

Старожил также показал первоначальное место храма, где он стоял с конца 19 века. Рядом с церковью хоронили священников. В 1930-е годы колокола храма снесли, здание переоборудовали под Дом культуры, показывали кино и проводили танцы. Могильные камни большевики разобрали кто куда.

Скотный двор на месте бывшей церкви , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

На намоленном месте сегодня нет ни храма, ни дома культуры — здесь размещается частный скотный двор. Памятных знаков не осталось — разве что старый, полузасохший тополь.

Еще одно «мертвое» место рядом с бывшей церковью — Поповский сад (Поповский — потому что рядом с храмом). Здесь в 60-е годы проводились песенные праздники, народные гуляния, куда собиралось все село.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Для нас, маленьких пацанов, была другая радость — здесь раз в год продавали лимонад. После гуляний мы по кустам собирали пустые бутылки, сдавали их и покупали мороженое. Это было счастье!

Заросший Поповский сад , Сростки , 2019 год Предоставлено altapress.ru

Скифские сокровища на Пикете

На гору Пикет в Сростках можно приезжать не только послушать концерт в память о Шукшине, но и попробовать себя в качестве кладоискателя.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки:

Гору я называю Бекет. И 60 лет назад ее так называли все, никто слово «Пикет» не слышал. Название прилепилось, когда началась шумиха с Шукшиным. Почему-то вообразили, что здесь был казачий разъезд — пикет. Хотя казаков здесь никогда не было и в селении они не жили.

Шукшинские чтения. Гора Пикет altapress.ru

То, что в Эрмитаже хранится золотой скифский палаш, найденный на горе — история известная. Кроме тюркских вещей, здесь однажды нашли бивень мамонта. Сейчас он хранится в Бийском краеведческом музее.

Николай Фаддеенков,

житель села Сростки: