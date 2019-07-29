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29 июля 28°C

«Холодно, зараза!»: зачем туристы со всей России приехали на Шукшинский фестиваль

В этом году на Шукшинский фестиваль в Сростки приехали около 15 тысяч человек. На Пикете собрались жители почти из половины регионов России. Altapress.ru узнал, зачем россияне приехали на родину Шукшина, преодолев сотни и тысячи километров.

Лица Шукшинского фестиваля.
Лица Шукшинского фестиваля.
Анна Зайкова.

Живет такой дедушка

Пенсионер Павел Федорович Швецов приехал из поселка Уржум Кировской области. Он добирался сюда три дня — сначала автобусом 200 км до областного центра, потом на поезде до Новосибирска, а оттуда с помощью сервиса BlaBlaCar — в Барнаул и до Сросток.

Чтобы было легче, Павел Федерович взял всего две сумки — в одной лежала палатка, в другой, размером с детский рюкзачок, личные вещи.

Павел Швецов,
пенсионер:

Такое путешествие для нас, пенсионеров, очень накладно — оно требует много сил и средств. Если бы ехал не один, может, интереснее было бы. А так трудно — все на себе.

Палатки на берегу Катуни
Палатки на берегу Катуни
Анастасия Брагина

Павел Федорович давно хотел приехать на родину известного писателя — с его творчеством он познакомился в молодости. На память о Сростках пенсионер взял книгу Анатолия Заболоцкого с автографом автора.

Палатку пенсионер поставил на берегу Катуни — здесь раскинулся целый палаточный городок. С соседями договорились сторожить временные жилища друг друга, пока кто-то из них отлучится в село на праздник. По вечерам вместе пили чай, делились впечатлениями и даже купались в горной реке.

Павел Швецов,
пенсионер:

В такую даль ехать и не окунуться в прославленную реку Катунь — нельзя. Я вчера погрузился и тут же пробкой вылетел — холодная, зараза! Еще бы напоследок искупался, да дождь моросит.

Павел Федорович уехал до окончания фестиваля. Ему не хотелось оставаться на торжественное закрытие на Пикете. Подъем в гору он бы с трудом осилил, а впереди еще долгий путь домой.

Лица Шукшинского фестиваля.
Лица Шукшинского фестиваля.
Анна Зайкова.

Зачем еще приезжают в Сростки?

1. Показать себя.

Александр Чечеткин привез из Ханты-Мансийска своих дочь и внучку для участия в песенном и театральном конкурсах. Второй год подряд они приезжают сюда всей семьей. Для них это уже традиция.

2. Заработать.

Продавцы и ремесленники честно признают, что Шукшинские дни — прибыльное время, о таком трафике можно только мечтать. Впрочем, новички переживают, что все равно могут не окупить затраты на дорогу. Торгуют в основном либо тематическими сувенирами, либо украшениями, либо поделками из разных материалов.

В перерыве торговцы заходили в музеи, покупали книги: «Не зря же приехали».

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