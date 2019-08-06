В Алтайском крае обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий

В окрестностях Рубцовска обнаружили место массового захоронения жертв политических репрессий, расстрелянных с 1928 по 1938 годы. Об этом 5 августа сообщил vrubcovske.ru .

Сообщается, что приблизительное количество захороненных — 120−180 человек. В данный момент установлен список расстрелянных в 1928—1931 годах — 81 имя опубликовано на сайте. Список жертв периода 1936−1938 годов готовится к публикации.

Занимавшийся поисками захоронения Сергей Колчин рассказал журналистам, что обнаружил место захоронения весной этого года. К нему обратились жители Санкт-Петербурга с просьбой найти родственника. Колчин опросил старожилов Рубцовска, пенсионеров спецслужб, и потратил на поиски два года. Теперь он надеется отыскать родственников репрессированных, которые в дальнейшем смогут посетить место захоронения своих родных и благоустроить его.

Активисты в Рубцовске ищут юридическое обоснование для вскрытия захоронения.