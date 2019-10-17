В алтайском архиве покажут личные документы жертв советских репрессий

Государственный архив Алтайского края подготовил новую выставку «Мы — дети сложных лет России», посвященную Всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий. В экспозиции будут представлены документы из личных, семейных архивов родственников репрессированных: воспоминания, стихи, фотографии, вырезки из газет и другое.

Выставка будет поделена на несколько тематических разделов, сообщает управление по культуре.

В «Изгоях коллективизации» будут представлены воспоминания родственников о том, как расселяли семьи «кулаков», в каких бытовых условиях они проживали. Здесь можно будет увидеть редкую фотографию пребывания Сталина в Барнауле, материалы об отношении крестьянства к коллективизиции, прочитать антисоветские стихи и познакомиться с информационной сводкой о настроениях населения в 30-х годах.

Раздел «От депортации к реабилитации» рассказывает об условиях труда и быта немцев-спецпоселенцев. Здесь можно будет увидеть воспоминания депортированных из Повольжья в 1941 году, спецсообщения об отрицательных настроениях среди бойцов строительных батальонов и политинформацию о сложных отношениях депортированных немцев с местными жителями.

Завершается экспозиция разделом «Приговоренные эпохой», где представлены воспоминания родственников обвиняемых в «контрреволюционных преступлениях». Среди них можно увидеть знаменитые на Алтае фамилии — Шукшин, Лисавенко, Параделов, Малешевский.

Открытие выставки состоится 30 октября в 11:00 по адресу: Барнаул, ул. Западная 5-я, 85а (2-й этаж). Работать она будет до 31 марта следующего года. Справки по тел.: 56−63−53.