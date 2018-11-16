То, что герои завещали: кому был нужен подвиг 28 панфиловцев

Одним из самых известных подвигов Великой Отечественной войны считается так называемый подвиг 28 панфиловцев. Солдаты 316-й дивизии в одиночку остановили наступление немцев и спасли столицу. За что на самом деле сражались панфиловцы и что завещали соотечественникам — в материале altapress.ru

История одного подвига

Дубосеково. Неподалеку от этого поселка расположился «Мемориал героям-панфиловцам». Именно он напоминает о событиях 16 ноября 1941 года. Событие, ознаменованное этой датой, стало одним из решающих в первый год войны.

Немцы активно готовились к наступлению. Их целью стал быстрый захват Москвы. Сосредоточив свою армию в непосредственной близости от столицы, они пытались прорваться к Волоколамскому шоссе. Оттуда до цели не больше 100 километров.

Кадр из фильма «28 панфиловцев». vk.com/kino28panfilovcev

Шли ожесточенные бои. Немецкие войска превосходили и техникой, и числом солдат. Но русские выполняли знаменитый приказ — «Ни шагу назад, позиции не сдавать! Позади Москва!».

Войска, оборонявшие Москву, в частности, 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В.Панфилова, беспрекословно выполняли приказ. В задачу последних входило не допустить фашистов к Волоколамскому шоссе.

Кадр из фильма «28 панфиловцев». vk.com/kino28panfilovcev

28 восемь бойцов, группа истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, дали бой 11-й стрелковой немецко-фашистской дивизии. Он продолжался больше 4 часов. Бойцы смогли остановить 50 вражеских танков.

Значение подвига

История о подвиге быстро распространилась по фронту. В свои силы поверили тысячи военных. Советская армия буквально воспряла духом. В газете «Красная звезда» опубликовали поднимающую дух передовую статью — «Завещание 28 павших героев». Она была посвящена героям-панфиловцам. А затем и очерк «О 28 павших героях». Фронтовые работы А. Кривицкого тиражировались в 5 миллионов экземпляров.

Номер газеты с подвигом бойцов 316-й дивизии даже не пускали на самокрутки, что делали со всеми прочими выпусками.

«Мемориал героям-панфиловцам» vnnews.ru

Как наградили героев

Каждый из 28 гвардейцев получил посмертное звание Героя Советского Союза. Это случилось 21 июля 1942 года. Позднее стало известно, что среди героев есть выжившие — пятеро солдат, двое из которых успели побывать в немецком плену.

Источники:

«Подвиг героев-панфиловцев«

«Легендарная реальность: Герои-панфиловцы«

«28 панфиловцев. Документальный фильм»