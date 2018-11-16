То, что герои завещали: кому был нужен подвиг 28 панфиловцев

История одного подвига
Дубосеково. Неподалеку от этого поселка расположился «Мемориал героям-панфиловцам». Именно он напоминает о событиях 16 ноября 1941 года. Событие, ознаменованное этой датой, стало одним из решающих в первый год войны.
Немцы активно готовились к наступлению. Их целью стал быстрый захват Москвы. Сосредоточив свою армию в непосредственной близости от столицы, они пытались прорваться к Волоколамскому шоссе. Оттуда до цели не больше 100 километров.
Шли ожесточенные бои. Немецкие войска превосходили и техникой, и числом солдат. Но русские выполняли знаменитый приказ — «Ни шагу назад, позиции не сдавать! Позади Москва!».
Войска, оборонявшие Москву, в частности, 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В.Панфилова, беспрекословно выполняли приказ. В задачу последних входило не допустить фашистов к Волоколамскому шоссе.
28 восемь бойцов, группа истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, дали бой 11-й стрелковой немецко-фашистской дивизии. Он продолжался больше 4 часов. Бойцы смогли остановить 50 вражеских танков.
Значение подвига
История о подвиге быстро распространилась по фронту. В свои силы поверили тысячи военных. Советская армия буквально воспряла духом. В газете «Красная звезда» опубликовали поднимающую дух передовую статью — «Завещание 28 павших героев». Она была посвящена героям-панфиловцам. А затем и очерк «О 28 павших героях». Фронтовые работы А. Кривицкого тиражировались в 5 миллионов экземпляров.
Номер газеты с подвигом бойцов 316-й дивизии даже не пускали на самокрутки, что делали со всеми прочими выпусками.
Как наградили героев
Каждый из 28 гвардейцев получил посмертное звание Героя Советского Союза. Это случилось 21 июля 1942 года. Позднее стало известно, что среди героев есть выжившие — пятеро солдат, двое из которых успели побывать в немецком плену.
Источники:
«Легендарная реальность: Герои-панфиловцы«