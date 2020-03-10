10 малоизвестных или забытых фактов о культовом месте Барнаула

1. На кладбище похоронен знаменитый самоубийца
В 1930-х годах кладбище, просуществовавшее около 150 лет, стерли с лица земли вместе с могилами, надгробиями и церковью.
Но одно надгробие почему-то сохранили: популярного до революции публициста Николая Ядринцева, к могиле которого не зарастала народная тропа.
Между тем, его друзья держали в секрете, что он покончил жизнь самоубийством — отравился из-за несчастной любви. Случилось это в Барнауле, куда Ядринцев только что приехал работать. Историки узнали об этом лишь много десятилетий спустя. Официально же считалось: он выпил опий по ошибке, вместо лекарства.
2. Соавтор проекта парка причастен к строительству Академгородка
В 1940-м горисполком Барнаула объявил конкурс на лучший эскизный проект Нагорного парка. 90 лет назад, в марте, проекты вынесли на общественный просмотр и обсуждение.
Обсуждали тогда четыре работы: Баранского и Казаринова, Правоторовых, Григоренко и Александрова. Жюри похвалило труд Правоторовых: «Сделано культурно и интересно», но — не учтены условия города и то, что парк надо построить быстро и дешево.
Этих недостатков не было у Аркадия Баранского и Владимира Казаринова — их проект и взяли. Эти же архитекторы — авторы проекта гостиницы «Алтай» (Ленина, 24) и Дома Союзов (Алтайкрайсовпрофа). Владимир Казаринов (как потом и его сын Виктор) был главным архитектором Барнаула.
А вот Аркадий Баранский спроектировал здание, где сейчас краевой суд (Ленина, 25), а в 1950-х годах участвовал в разработке генплана новосибирского Академгородка.
3. Парк построили методом ферганских колхозников
В парке решили обустроить танцплощадку на 2 тыс. человек, летний театр-эстраду, провести освещение и установить радиоточки, разбить центральную, круговую и береговую аллеи. И все это надо было сделать в короткие сроки.
Обустройство началось сразу же после утверждения проекта — ранней весной 1940-го. Парк строили «методом ферганских колхозников», или народной стройки. Название пошло от Ферганского оросительного канала, в строительство которого вовлекли 160 тыс человек.
В Нагорном парке барнаульцы работали в выходные. Трудились тут, например, сотрудники крайкома партии, учительского института, горсовета и пристани. Уже в конце апреля 1940 года половину земляных и посадочных работ завершили. А открыли парк 29 июня, в субботу.
4. Озеленение занимало 40%
Проект Казаринова и Баранского предусматривал обширное озеленение. К концу апреля 1940 года на территории, где еще недавно были могилы, посадили 2 тыс. деревьев — 40 сосен, 140 яблонь, 850 корней вяза, 150 ясеня, 250 крушины, 630 тополей, а также сирень, клен, акации и татарник.
Причем яблоневую аллею засадили деревьями-крупномерами. Правда, неизвестно, откуда взяли в те годы такое количество взрослых яблонь.
В 1950 году началось соревнование районов за превращение Барнаула в зеленый город — в Нагорном парке высадили дополнительную зелень. В 1960-х, когда здесь уже была ВДНХ, из 10 га территории около четырех га занимала зелень — 9 тыс. деревьев и кустарников 37 видов.
5. Первый скандал вокруг Нагорного парка
В 1960-х годах на этой территории была ВДНХ — горячо любимое барнаульцами место. И ничто не предвещало скандала.
Однажды архитектор Виктор Казаринов, автор парадного входа на эту выставку и лестницы на гору, растревожил горожан, выступив по ТВ. Он сказал, что в перспективе рядом с выставкой будут строить университетский учебный комплекс.
Жители «горы» решили, что их дома вот-вот начнут сносить. Наутро после передачи толпы людей устремились к зданию архитектурно-планировочного управления. Очереди в кабинет чиновников выстроились огромные.
Возможно, именно эта шумиха привела к тому, что новый корпус АлтГУ там не построили.
6. Провели первую в истории края иностранную выставку
Во времена оттепели, в 1962 году, на ВДНХ открыли первую в истории края иностранную выставка. По нынешним временам — не бог весть какую: показали дизельные двигатели и насосы из Чехословакии.
Но в те годы страна только приоткрыла железный занавес, и это было большое событие. К слову, иностранным туристам разрешили показывать меланжевый комбинат, котельный и моторный заводы, краевой музей, драмтеатр, три школы и плодово-ягодную станцию только в 1960 году.
7. Нереализованные проекты: монастырь, элитный отель и статуя Христа
В 2000-х годах на территории Нагорного парка хотели построить элитный отель и вертолётную площадку. Однако общественность пошумела — и инициатор от идеи отказался.
СМИ рассказывали, будто бы в парке появится не только отель, но еще и мужской монастырь, выставочные залы, дендросад, зооуголок. Ничего из этого не реализовано.
Лет 10 спустя какая-то загадочная инициативная группа предложила поставить здесь громадную статую Христа. Но городским властям идея не приглянулась.
Когда в 2010-х годах уже всерьез взялись за восстановление Нагорного парка, здесь думали поставить колесо обозрения. Говорили даже, что со временем здесь будет подвесная канатная дорога, которая свяжет парк Центрального района и нагорный. И эти задумки тоже не сбылись. Может, еще сбудутся.
8. Сюда вкладывал деньги знаменитый бизнесмен Банных
Когда сносили кладбище и строили на нем танцплощадку, скандалов не было слышно — то ли время было неподходящее для высказывания обществом мнения, то ли газеты о них не писали. Когда вандалы разрушали ВДНХ, люди тоже в основном молчали.
Все протесты связаны с планами восстановления парка. В 2006 году стало известно, что храм Иоанна Предтечи восстановит таинственный меценат. Вскоре стали поговаривать, будто бы он под предлогом благотворительности хочет отхватить землю под коммерческие нужды.
В дальнейшем выяснилось, что меценат — Анатолий Банных. А вот были ли у него планы на другие участки в парке, неизвестно. А храм достроили, Банных пожертвовал на его строительство крупную сумму. В день его гибели 12 февраля там по нему служат панихиду.
9. Вандализм № 2
Никто не мог подумать, что скандал разыграется и во время строительства храма — культового сооружения.
Экскаватор копал котлован, вскрыл глубокие захоронения и растащил их содержимое по склону. Барнаульцы возмутились, назвали это вандализмом № 2 (после сноса кладбища). После жалоб горожан стройку на какое-то время остановили.
Еще один скандал связан со сносом старой лестницы на ВДНХ, построенной по проекту Виктора Казаринова. Она не вписывалась в новый рельеф парка, и ее решили снести. Против восстали несколько активистов.
Они говорили, что проект совершенно особый, неординарный. Ступеньки сделаны с уклончиками и зазорами, в которые уходили снег и вода. Ее легко было убирать и чистить. Площадки выполнены другим цветом, чтобы после монотонного подъема человек мог сменить впечатления и отдохнуть. Но лестницу все же снесли и на ее месте построили новую.
10. В Нагорном парке появится Wi-Fi-зона
Так или иначе, Нагорный парк обустроили и продолжают обустраивать. Горожане его приняли, ходят туда с удовольствием, хотя и регулярно критикуют.
В 2019 году власти даже поставили стенд с книгой отзывов, где предлагали написать все, что люди думают о парке и набережной Оби.
Ориентировочно 1 апреля в районе Нагорного парка и набережной Оби появится Wi-Fi-зона. Если это произойдет, популярность парка наверняка повысится.