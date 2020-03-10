10 малоизвестных или забытых фактов о культовом месте Барнаула

Нагорный парк в Барнауле — место культовое во многих смыслах. Сюда ходили молиться, а потом — хвалиться достижениями социализма. Здесь обращались к богу и поминали людей. Парком эта территория стала ровно 90 лет назад. Но вся ее человеческая история, конечно, намного длиннее и, к тому же, полна любопытных сюжетов. О них — в материале altapress.ru .

1. На кладбище похоронен знаменитый самоубийца

В 1930-х годах кладбище, просуществовавшее около 150 лет, стерли с лица земли вместе с могилами, надгробиями и церковью.

Но одно надгробие почему-то сохранили: популярного до революции публициста Николая Ядринцева, к могиле которого не зарастала народная тропа.

Между тем, его друзья держали в секрете, что он покончил жизнь самоубийством — отравился из-за несчастной любви. Случилось это в Барнауле, куда Ядринцев только что приехал работать. Историки узнали об этом лишь много десятилетий спустя. Официально же считалось: он выпил опий по ошибке, вместо лекарства.

На фото слева направо: М.Я.Писарев , Н.М.Ядринцев , Г.Н.Потанин , М.В.Загоскин , А.П.Нестеров. Фото П.А.Милевского. 1890-е.

2. Соавтор проекта парка причастен к строительству Академгородка

В 1940-м горисполком Барнаула объявил конкурс на лучший эскизный проект Нагорного парка. 90 лет назад, в марте, проекты вынесли на общественный просмотр и обсуждение.

Обсуждали тогда четыре работы: Баранского и Казаринова, Правоторовых, Григоренко и Александрова. Жюри похвалило труд Правоторовых: «Сделано культурно и интересно», но — не учтены условия города и то, что парк надо построить быстро и дешево.

Этих недостатков не было у Аркадия Баранского и Владимира Казаринова — их проект и взяли. Эти же архитекторы — авторы проекта гостиницы «Алтай» (Ленина, 24) и Дома Союзов (Алтайкрайсовпрофа). Владимир Казаринов (как потом и его сын Виктор) был главным архитектором Барнаула.

Крайком КПСС в 1950-е годы. Архитектор Аркадий Баранский. Сайт Веры Будянской retro. moi-barnaul.ru

А вот Аркадий Баранский спроектировал здание, где сейчас краевой суд (Ленина, 25), а в 1950-х годах участвовал в разработке генплана новосибирского Академгородка.

3. Парк построили методом ферганских колхозников

В парке решили обустроить танцплощадку на 2 тыс. человек, летний театр-эстраду, провести освещение и установить радиоточки, разбить центральную, круговую и береговую аллеи. И все это надо было сделать в короткие сроки.

Обустройство началось сразу же после утверждения проекта — ранней весной 1940-го. Парк строили «методом ферганских колхозников», или народной стройки. Название пошло от Ферганского оросительного канала, в строительство которого вовлекли 160 тыс человек.

В Нагорном парке барнаульцы работали в выходные. Трудились тут, например, сотрудники крайкома партии, учительского института, горсовета и пристани. Уже в конце апреля 1940 года половину земляных и посадочных работ завершили. А открыли парк 29 июня, в субботу.

Высадка деревьев в Нагорном парке barnaul.org

4. Озеленение занимало 40%

Проект Казаринова и Баранского предусматривал обширное озеленение. К концу апреля 1940 года на территории, где еще недавно были могилы, посадили 2 тыс. деревьев — 40 сосен, 140 яблонь, 850 корней вяза, 150 ясеня, 250 крушины, 630 тополей, а также сирень, клен, акации и татарник.

Причем яблоневую аллею засадили деревьями-крупномерами. Правда, неизвестно, откуда взяли в те годы такое количество взрослых яблонь.

В 1950 году началось соревнование районов за превращение Барнаула в зеленый город — в Нагорном парке высадили дополнительную зелень. В 1960-х, когда здесь уже была ВДНХ, из 10 га территории около четырех га занимала зелень — 9 тыс. деревьев и кустарников 37 видов.

ВДНХ ( 1970 г.). архив сайта barnaul. fm

5. Первый скандал вокруг Нагорного парка

В 1960-х годах на этой территории была ВДНХ — горячо любимое барнаульцами место. И ничто не предвещало скандала.

Однажды архитектор Виктор Казаринов, автор парадного входа на эту выставку и лестницы на гору, растревожил горожан, выступив по ТВ. Он сказал, что в перспективе рядом с выставкой будут строить университетский учебный комплекс.

Жители «горы» решили, что их дома вот-вот начнут сносить. Наутро после передачи толпы людей устремились к зданию архитектурно-планировочного управления. Очереди в кабинет чиновников выстроились огромные.

Возможно, именно эта шумиха привела к тому, что новый корпус АлтГУ там не построили.

Озеро на ВДНХ. 1974 год. Александр Антошкин

6. Провели первую в истории края иностранную выставку

Во времена оттепели, в 1962 году, на ВДНХ открыли первую в истории края иностранную выставка. По нынешним временам — не бог весть какую: показали дизельные двигатели и насосы из Чехословакии.

Но в те годы страна только приоткрыла железный занавес, и это было большое событие. К слову, иностранным туристам разрешили показывать меланжевый комбинат, котельный и моторный заводы, краевой музей, драмтеатр, три школы и плодово-ягодную станцию только в 1960 году.

Вход на ВДНХ. 1972 год. Александр Антошкин

7. Нереализованные проекты: монастырь , элитный отель и статуя Христа

В 2000-х годах на территории Нагорного парка хотели построить элитный отель и вертолётную площадку. Однако общественность пошумела — и инициатор от идеи отказался.

СМИ рассказывали, будто бы в парке появится не только отель, но еще и мужской монастырь, выставочные залы, дендросад, зооуголок. Ничего из этого не реализовано.

Лет 10 спустя какая-то загадочная инициативная группа предложила поставить здесь громадную статую Христа. Но городским властям идея не приглянулась.

Когда в 2010-х годах уже всерьез взялись за восстановление Нагорного парка, здесь думали поставить колесо обозрения. Говорили даже, что со временем здесь будет подвесная канатная дорога, которая свяжет парк Центрального района и нагорный. И эти задумки тоже не сбылись. Может, еще сбудутся.

Нагорный парк. barnaul.org

8. Сюда вкладывал деньги знаменитый бизнесмен Банных

Когда сносили кладбище и строили на нем танцплощадку, скандалов не было слышно — то ли время было неподходящее для высказывания обществом мнения, то ли газеты о них не писали. Когда вандалы разрушали ВДНХ, люди тоже в основном молчали.

Все протесты связаны с планами восстановления парка. В 2006 году стало известно, что храм Иоанна Предтечи восстановит таинственный меценат. Вскоре стали поговаривать, будто бы он под предлогом благотворительности хочет отхватить землю под коммерческие нужды.

В дальнейшем выяснилось, что меценат — Анатолий Банных. А вот были ли у него планы на другие участки в парке, неизвестно. А храм достроили, Банных пожертвовал на его строительство крупную сумму. В день его гибели 12 февраля там по нему служат панихиду.

У храма Иоанна Предтечи , Нагорный парк. Алтайская митрополия.

9. Вандализм № 2

Никто не мог подумать, что скандал разыграется и во время строительства храма — культового сооружения.

Экскаватор копал котлован, вскрыл глубокие захоронения и растащил их содержимое по склону. Барнаульцы возмутились, назвали это вандализмом № 2 (после сноса кладбища). После жалоб горожан стройку на какое-то время остановили.

Еще один скандал связан со сносом старой лестницы на ВДНХ, построенной по проекту Виктора Казаринова. Она не вписывалась в новый рельеф парка, и ее решили снести. Против восстали несколько активистов.

Они говорили, что проект совершенно особый, неординарный. Ступеньки сделаны с уклончиками и зазорами, в которые уходили снег и вода. Ее легко было убирать и чистить. Площадки выполнены другим цветом, чтобы после монотонного подъема человек мог сменить впечатления и отдохнуть. Но лестницу все же снесли и на ее месте построили новую.

Нагорный парк. Altapress.ru.

10. В Нагорном парке появится Wi-Fi-зона

Так или иначе, Нагорный парк обустроили и продолжают обустраивать. Горожане его приняли, ходят туда с удовольствием, хотя и регулярно критикуют.

В 2019 году власти даже поставили стенд с книгой отзывов, где предлагали написать все, что люди думают о парке и набережной Оби.

Ориентировочно 1 апреля в районе Нагорного парка и набережной Оби появится Wi-Fi-зона. Если это произойдет, популярность парка наверняка повысится.