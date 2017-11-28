Статуя Христа на ВДНХ: о чем рассказывал главный архитектор Барнаула 18 лет назад

Барнаульский "Пентагон"

Одни называют его Пентагоном, другие эклектикой, третьи — новым символом Барнаула. Его замечают все!!! Иностранцы, проходя мимо, восклицают: "Дас ист сибириш фантастик!" "Чудо-юдо" на пересечении проспекта Ленина и Партизанской строится по проекту В.И. Золотова.

— Когда мы обсуждали проект, я спрашивал: "Как назовем этот стиль?" И решили никак не называть. Пусть это определят критики, искусствоведы. Хотя объективно это можно оценить спустя несколько десятков лет… — говорит Сергей Боженко, главный архитектор и главный художник Барнаула.

Из грязи в князи

— Наконец-то зодчие хлебнули свободы, — говорит глава барнаульских архитекторов. — Не надо приходить в "Алтайгражданпроект" и чертить всякие глупости в архив. Раньше несколько поколений архитекторов сидело в институте. Архитектор выходил на пенсию, а у него было два "объекта" где-нибудь в Тальменке или Шелаболихе. Жизнь прожита зря. Изношено 20 костюмов, выпито 20 бочек водки, 30 пар башмаков истоптана — все…

Сегодня каждый может проектировать в свое удовольствие. Приходится работать с заказчиком, искать заказы.

Кто заказывает музыку

— Появились заказчики, которые уважают и понимают, что чем красивее здание, тем выгоднее будет продать в нем квартиру. Плохие дома стало строить невыгодно, — сказал Боженко. — То, о чем долго мечтали архитекторы, свершилось. У них появилась реальная возможность влиять на заказчика. Ярчайший пример — дом Носовича. 10 лет назад этот памятник архитектуры разобрали и продали на дрова. Сегодня архитекторы спровоцировали его восстановление.

Боженко — один из соавторов проекта реконструкции исторической части города. Дом восстановлен по старым чертежам, в начальной стадии строительства участвовал Союз архитекторов. Потом дом достраивался частными предпринимателями. Теперь он украшает улицу Анатолия.

— Конечно, он похож только внешне, и то слава Богу, — отметил Боженко. — Благодаря частному капиталу мы каждый год сдаем по два красивых объекта. Это хороший темп.

Шаг вперед, два назад

Сергей Боженко,

главный архитектор и главный художник Барнаула:

Почему некоторые здания в Барнауле — имитация, стилизация? Это общая тенденция в современной российской архитектуре. Чтобы идти дальше, надо как бы вернуться назад, осваивать архитектурные и даже чисто технологические приемы (строители, например, уже забыли, как делать крестовую кирпичную кладку). Освоив это, осмыслив — можно двигаться дальше в поисках новых форм. Нужно попробовать хотя бы раз запроектировать свой храм. Чтобы стилизовать форму обычного православного храма, нужно один раз запроектировать его по традиционной схеме, чтобы потом поэтапно модернизировать. Западные храмы сегодня имеют модернистские формы. Яркие, интересные, забавные. И общественность готова к таким изменениям.

Стоит статуя в лучах заката

Недавно в городе инициативная группы выдвинула идею водружения громадной статуи Христа на территории бывшей ВДНХ — самой высокой и знаменитой точки города. В главархитктуре к идее относятся иронически: не то место, не то время, не тот регион. Сергей Алексеевич считает жутким и знаменитое московское творение Зураба Церетели:

— Когда он был молод и обустраивал пляжи — это было хорошо. Но когда вышел на мировую арену, его энергия и горячая кровь сыграла злую шутку.

Архитекторы грустно шутят, что так Зураб отомстил русским за Кавказ, проник в само сердце Москвы и вбил "осиновый кол" - памятнику Петру I.

Берег левый, берег правый

По генплану советских времен на правом берегу Оби должен был строиться новый жилой район.

- Ленинградские проектировщики предлагали из поймы сделать пустыню, а потом строить там социалистический рай, - вспоминает главный архитектор. - В городе вовремя опомнились. Три года вкладывали деньги в грунт, не получая отдачи?! Жилье можно строить здесь, в городе. Чем компактнее город, тем выгоднее его содержать и эксплуатировать. Меньше затрат на ремонт коммуникаций, меньше длина дорог.

Пробки уже замучили всех, и многих интересует, будет ли в современная автомобильная развязка. По словам главного архитектора, будет закончено строительство развязки на улице Малахова, ведутся разработки расширения Павловского тракта. Архитекторы просто обречен развивать дорожно-уличную сеть. Два года подряд в городе ведется целенаправленная работа по обустройству парковочных карманов.

А на берегу Оби когда-нибудь раскинется Обской бульвар. Это давняя красивая мечта — еще со времен первого генплана Барнаула. Но проект приказал долго жить. На берегу были построены элеватор, другие объекты… В последние года появилась идея бульвара с изломом. Несколько архитекторов по вечерам, в выходные дни безвозмездно разработали этот проект. Недавно он получил диплом на конкурсе "Золотая капитель", который организуется ежегодно на базе Сибирской архитектурной академии.

"За одного битого двух небитых дают"

Главный архитектор сегодня с радостью идет на работу.

— Мне нравятся наши проекты. Это моя жизнь. Да, оппозиция есть. Она должна быть, потому что не позволяет дремать, застаиваться.

— Есть ли здание в Барнауле, за которое вам стыдно?

— Я сам проектирую, но каждый из моих коллег хорошо знает свои оплошности и промахи. Если бы вернуться на пять лет назад, я бы не размещал здание на трамвайном кольце у Старого базара (угол Социалистического и Барнаулки). Само по себе оно вроде пластичное, красивое, с округлым силуэтом. Но его место — в современной части города, не в исторической. Вот за эту градостроительную ошибку мне немножко стыдно. Его размещали на волне всеобщей эйфории (ура-ура, красный кирпич). Но все мы — архитекторы, строители, заказчики — набираемся опыта, а за одного битого двух небитых дают.

Не знаю, как вам, а мне в соседнем Новосибирске неуютно. Какой-то он серый, помпезный, чуждый. Барнаул, по сравнению с плешивым и мрачноватым соседом, уютный и своеобразный. Да, красные дома "новых русских" иногда кажутся заплатами, да, их стиль иногда довольно странный. Но идешь по старому города, сворачиваешь на Ленинский и думаешь: никуда я отсюда не уеду…