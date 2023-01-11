Собрал все голоса. Топ-9 фактов об известном радиожурналисте, которого «рулетка судьбы» свела с Барнаулом

Виктор Серебряный, проработавший у микрофона около 30 лет, родился 11 января 1926 года. Altapress.ru сделал подборку фактов о его путешествиях, «коллекциях» и журналистской славе.

1. Виктор Серебряный отучился в Москве. Он сдал экзамены в Московский заочный полиграфический институт на редактора политической и художественной литературы.



2. На третьем курсе университета он подал письма с поиском работы в 50 изданий по всей стране. Ему ответили только в Барнауле.

Радио , приемник. pixabay.com/

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Виктор Серебряный родился в семье экономистов в Советске Вятской губернии 11 января 1926 года. Семья переехала в Одессу в 1930 году. С началом Великой Отечественной войны они обосновались в Алтайском крае. Похже сын перебрался в Москву, чтобы учиться.

Следуя за мечтой — стать журналистомСеребряный пошел работать в краевое радио. Такс сентября 1957 года по март 1986-го он был редакторомстаршим редактором литературно-драматического вещаниязаведующим отделом программ и выпуска Алтайского комитета по телевидению и радиовещанию.За годы работы Виктор Самуилович подготовил передачи о таких деятелях культурыкак: актриса Светлана Талалаеваактриса Людмила Лучкинаактер Леонид Двоеглазовартист Дмитрий Паротиковтеатральный режиссер Глеб Томилини многих других.

5. Начальник службы ГТРК «Алтай» Валерий Сысоев называет Серебряного «собирателем» известных голосов Алтая и интервью людей разных профессий.



6. Некоторые статьи, очерки, рецензии журналиста, посвященные литературной, театральной, музыкальной жизни Алтая публиковались под псевдонимами В. Кизенко и В. Утугов.

Здание краевого радиокомитета , фото 1970 года. Автор: А. Антошина. vk.com/public71335292

«Роса» — городское сетевое радио. В 2002 году риелторы Барнаула вместе с работниками станции стали выпускать трехминутную еженедельную программу «Все о недвижимости».

Радиорубка. unsplash.com

Был одним из авторов энциклопедии Алтайского края и Барнаула.Также его материалы выходили на радио «Роса» и радиостанции «15−06».

9. С детства жизнь журналиста была кочевой: родился в Одессе, но с началом Великой Отечественной войны переехал с семьей в Рубцовск, далее поступил в Москву, потом в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону. По окончании учебы отправился служить в Белорусский военный округ. В 1953 году он переехал в Барнаул и осел в нем до конца жизни.