Собрал все голоса. Топ-9 фактов об известном радиожурналисте, которого «рулетка судьбы» свела с Барнаулом

1. Виктор Серебряный отучился в Москве. Он сдал экзамены в Московский заочный полиграфический институт на редактора политической и художественной литературы.
2. На третьем курсе университета он подал письма с поиском работы в 50 изданий по всей стране. Ему ответили только в Барнауле.
3. Следуя за мечтой — стать журналистом, Серебряный пошел работать в краевое радио. Так, с сентября 1957 года по март 1986-го он был редактором, старшим редактором литературно-драматического вещания, заведующим отделом программ и выпуска Алтайского комитета по телевидению и радиовещанию.
4. За годы работы Виктор Самуилович подготовил передачи о таких деятелях культуры, как: актриса Светлана Талалаева, актриса Людмила Лучкина, актер Леонид Двоеглазов, артист Дмитрий Паротиков, театральный режиссер Глеб Томилин, и многих других.
Виктор Серебряный родился в семье экономистов в Советске Вятской губернии 11 января 1926 года. Семья переехала в Одессу в 1930 году. С началом Великой Отечественной войны они обосновались в Алтайском крае. Похже сын перебрался в Москву, чтобы учиться.
5. Начальник службы ГТРК «Алтай» Валерий Сысоев называет Серебряного «собирателем» известных голосов Алтая и интервью людей разных профессий.
6. Некоторые статьи, очерки, рецензии журналиста, посвященные литературной, театральной, музыкальной жизни Алтая публиковались под псевдонимами В. Кизенко и В. Утугов.
7. Был одним из авторов энциклопедии Алтайского края и Барнаула.
8. Также его материалы выходили на радио «Роса» и радиостанции «15−06».
«Роса» — городское сетевое радио. В 2002 году риелторы Барнаула вместе с работниками станции стали выпускать трехминутную еженедельную программу «Все о недвижимости».
9. С детства жизнь журналиста была кочевой: родился в Одессе, но с началом Великой Отечественной войны переехал с семьей в Рубцовск, далее поступил в Москву, потом в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону. По окончании учебы отправился служить в Белорусский военный округ. В 1953 году он переехал в Барнаул и осел в нем до конца жизни.
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