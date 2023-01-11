11 января
﻿
День в истории

Собрал все голоса. Топ-9 фактов об известном радиожурналисте, которого «рулетка судьбы» свела с Барнаулом

Виктор Серебряный, проработавший у микрофона около 30 лет, родился 11 января 1926 года. Altapress.ru сделал подборку фактов о его путешествиях, «коллекциях» и журналистской славе.

Виктор Серебряный.
Виктор Серебряный.
altlib.ru

1. Виктор Серебряный отучился в Москве. Он сдал экзамены в Московский заочный полиграфический институт на редактора политической и художественной литературы.

2. На третьем курсе университета он подал письма с поиском работы в 50 изданий по всей стране. Ему ответили только в Барнауле.

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/


3. Следуя за мечтой — стать журналистом, Серебряный пошел работать в краевое радио. Так, с сентября 1957 года по март 1986-го он был редактором, старшим редактором литературно-драматического вещания, заведующим отделом программ и выпуска Алтайского комитета по телевидению и радиовещанию.

4. За годы работы Виктор Самуилович подготовил передачи о таких деятелях культуры, как: актриса Светлана Талалаева, актриса Людмила Лучкина, актер Леонид Двоеглазов, артист Дмитрий Паротиков, театральный режиссер Глеб Томилин, и многих других.

Виктор Серебряный родился в семье экономистов в Советске Вятской губернии 11 января 1926 года. Семья переехала в Одессу в 1930 году. С началом Великой Отечественной войны они обосновались в Алтайском крае. Похже сын перебрался в Москву, чтобы учиться.

5. Начальник службы ГТРК «Алтай» Валерий Сысоев называет Серебряного «собирателем» известных голосов Алтая и интервью людей разных профессий.

6. Некоторые статьи, очерки, рецензии журналиста, посвященные литературной, театральной, музыкальной жизни Алтая публиковались под псевдонимами В. Кизенко и В. Утугов.

Здание краевого радиокомитета, фото 1970 года. Автор: А. Антошина.
Здание краевого радиокомитета, фото 1970 года. Автор: А. Антошина.
vk.com/public71335292


7. Был одним из авторов энциклопедии Алтайского края и Барнаула.

8. Также его материалы выходили на радио «Роса» и радиостанции «15−06».

«Роса» — городское сетевое радио. В 2002 году риелторы Барнаула вместе с работниками станции стали выпускать трехминутную еженедельную программу «Все о недвижимости».

Радиорубка.
Радиорубка.
unsplash.com

9. С детства жизнь журналиста была кочевой: родился в Одессе, но с началом Великой Отечественной войны переехал с семьей в Рубцовск, далее поступил в Москву, потом в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону. По окончании учебы отправился служить в Белорусский военный округ. В 1953 году он переехал в Барнаул и осел в нем до конца жизни.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость