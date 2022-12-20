Кто изготавливал спиртное, кто владел пароходами, а чьи семьи торговали за крупнейшими прилавкам? Altapress.ru рассказывает о самых известных купеческих домах дореволюционного Барнаула.

Суховы

Крупнейший купеческий род Барнаула второй половины XIX — начала XX века.

Первые сведения об их деятельности в городе относятся к 1850 году, когда Никифор Трифонович Сухов построил на городском базаре деревянный корпус, который прозвали «Суховским». В 1880 году он возвел самый большой на тот момент двухэтажный магазин из красного кирпича на ул. Мало-Тобольской, 36.

Дела отца продолжил сын Дмитрий Сухов, купец первой гильдии. В конце XIX века он владел самым значительным недвижимым имуществом в городе. В наследство детям оставил четыре миллиона рублей.

Торговый дом «Сухов и сыновья» на Московском проспекте ( сейчас — Ленинский). pastvu.com

Пранги

Егор Пранг вместе с братом Иваном Богдановичем основал в 1864 году на левом берегу Пивоварки первое в Российской империи содовое предприятие.

Кроме соды завод производил мыло, которое пользовалось большим спросом. В 1890-е завод производил свыше 400 тонн соды в год. Численность рабочих доходила до 80 человек, вокруг предприятия вырос поселок.

Кроме завода там построили казармы для рабочих, школу и баню.

Также братья занимались изучением черной и цветной металлургии региона, их работы публиковались в «Горном журнале».

Братья Пранги. Слева направо — Иван и Егор. vk.com/public71335292 Реклама содового завода Пранга. vk.com/public71335292

Функи

Михаил Егорович Функ в 1869 году стал основателем первого в Сибири завода охотничьей дроби. Первые 10 лет завод изготавливал всего по 10 пудов дроби в год, но позже объемы выросли до трех тысяч пудов на 10 тысяч рублей. Продукцию сбывали по всей Сибири.

Он же вместе с А. И. Щербаковым создал в Барнауле пороховую компанию. В 1889 году она приобрела самый мощный на тот момент в Обском бассейне пароход «Заметный» мощностью 240 лошадиных сил.

Также предприятие пыталось установить прямые торговые связи с Европой через Северный Ледовитый океан.

Барнаульская пристань начала XX века. forum.vgd.ru

Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю , владеть морскими судами и свободно передвигаться по стране , потому что имели так называемую «паспортную льготу».

владеть морскими судами и свободно передвигаться по стране потому что имели так называемую «паспортную льготу». Купцы второй гильдии могли владеть речными судами , заводами , фабриками , освобождались от телесных наказаний и рекрутской повинности.

заводами фабриками освобождались от телесных наказаний и рекрутской повинности. Купцы третьей гильдии могли вести мелочную торговлю , содержать трактиры и постоялые дворы , заниматься ремеслом.

Поляковы

Иван Иванович Поляков был купцом первой гильдии. Именно он построил магазин «Красный».

Купец построил это здание в 1913 году на Московском проспекте (сейчас проспект Ленина, 14) как часть большого комплекса складских, торговых и жилых помещений.

Помимо этого барнаулец занимался пимокатным и овчино-шубным производством.

Также И. И. Поляков избирался гласным городской думы, а в 1907—1908 годах городской головой.

Магазин «Красный». forum.vgd.ru

Смирновы

Иван Федорович Смирнов был купцом первой гильдии и строителем самого большого в дореволюционном Барнауле магазина — пассажа. Смирнов начал торговать, когда ему было всего 17 лет. Уже в 1906 году обороты его торговых заведений составляли 500 тысяч рублей.

Знаменитый пассаж построили в 1908—1909 годах. Здание имело форму буквы П.

К началу 1890 барнаулец смог неплохо раскрутить своё дело — два его магазина имели обороты около 24 тысяч рублей. Тогда же он избирается гласным городской думы. В 1900 году Смирнов в составе делегации от Барнаула ездит в Санкт-Петербург на переговоры с Кабинетом Его Императорского величества о наделении города собственным выгоном.

Пассаж И. Ф. Смирнова. vk.com/public71335292 Пассаж И. Ф. Смирнова. vk.com/public71335292

Мельниковы

Евдокия Ивановна Мельникова владела крупнейшей пароходной компанией в Обь-Иртышском бассейне.

В 1893 году вологодский мещанин Виссарионе Мельников основал в Барнауле пароходную компанию. Его супруга возглавила компанию после смерти супруга.

Отделения конторы были в Томске, Новониколаевске (Новосибирск), Бийске, Камне-на-Оби и Усть-Чарышской Пристани. В 1914 году в составе пароходства было 11 пароходов. У компании были собственные ремонтные мастерские.

В 1917 году хозяйка продала свое пароходство за 1,6 млн рублей тюменской компании «Западно-Сибирское товарищество пароходства и торговли».

Пристань пароходства Е. И. Мельниковой на Оби в Барнауле. Всего ей принадлежало 10 пароходов и шесть барж. Фото 1910 года. forum.vgd.ru

Платоновы

Константина Павловича Платонова знали как «водочного короля Алтая», а также основателя Иткульского винокуренного и Барнаульского водочного заводов.

Платонов был потомственный дворянин, с 1846 года служил чиновником в Алтайском горном правлении. В 1860 годах занялся частным предпринимательством.

Уже в 1868 году он построил с барнаульским купцом Григорием Бадьиным Иткульский винокуренный завод в деревне Соколово Бийского округа. Четверть века это предприятие было единственным производителем спирта на Алтае.

С тем же Бадьиным он организовал Барнаульский водочный завод, на котором производили не только водку, но и ликеры с наливками из иткульского спирта.