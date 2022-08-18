Новая находка алтайского историка ставит под сомнение название и возраст памятника архитектуры

В историю барнаульского здания, известного как Дом Морозова, необходимо внести небольшое, но существенное уточнение. Историк Марина Целищева нашла в госархиве Алтайского края документ, свидетельствующий, что строилось это здание не купцом Морозовым и возраст его больше, чем обычно считается.

Барнаульский памятник оказался старше

Итак, считается, что это двухэтажное здание на улице Ползунова, 34а простроил в начале XX века купец первой гильдии Андрей Морозов. В перечне объектов культурного наследия здание фигурирует именно так: «Дом Морозова».

«Мнение о том, что это здание Морозова, утвердилось, возможно, потому что на торце, расположенном ближе к Соборной площади, была надпись: А. Г. Морозовъ», — рассказывает Марина Целищева.

Между тем историк нашла в Государственном архиве Алтайского края документ: прошение купца Михаила Страхова в Барнаульскую городскую управу о выдаче разрешения на установку в этом здании парового двигателя для вальцевой мельницы. Прошение датировано 1900 годом.

«Это значит, что здание изначально принадлежало не Андрею Григорьевичу Морозову, а Михаилу Ивановичу Страхову, и построено оно не в начале XX века, а в конце XIX-го», — говорит Марина Целищева.

По чертежам четко видно, что одну часть здания занимала мельница (ту, что ближе к Ленинскому проспекту), а вторая (в дальнейшем средняя) была отведена под жилье. На территории усадьбы также находились сарай и амбар под железной крышей.

Кроме того, в здании изначально было не три трапециевидных выступа — ризалита, как сейчас (они расположены по флангам и в центральной части фасада), а только два.

Вид на Петропавловскую улицу ( ул. Ползунова) со стороны Соборной площади. amipdo.ru

«Скорее всего, Страхов в начале XX века продал здание Морозову, который и пристроил третий ризалит. В дальнейшем Страхов построил усадьбу — дом и склады — на территории, ограниченной улицами Пушкина, М. Горького и Гоголя. На этой территории в 1928 году открылся Барнаульский скипидарный завод», — объяснила собеседница altapress.ru.

Страхов был известным купцом

Михаил Страхов был купцом, занимался он, в частности, хлебной торговлей. Избирался гласным (депутатом) городской думы, а в 1908—1911 годах занимал пост городского головы Барнаула.

Как градоначальник Страхов много сил уделил проекту Алтайской железной дороги — лично находился в Санкт-Петербург пробивать решение сложных вопросов с нужными людьми (а Госсовет тогда рассматривал разные варианты железнодорожного строительства).

Надо сказать, что сибирские журналисты не испытывали симпатий к Михаилу Страхову и часто и резко его критиковали.

Бывшее здание Барнаульской городской Думы , построенное в 1914—1916 гг. ( пр. Ленина , 4) городской архив

В 1912 году «Жизнь Алтая», например, утверждала, что Страхов способствовал заключению договора концессии по постройке Алтайской железной дороги с неким Ивановым. А за содействие якобы получил от него 150 тыс. рублей акциями будущего акционерного общества.

В дальнейшем эти же утверждения повторила и «Сибирская жизнь»: «Страхов продал интересы города инженеру Иванову за 150 000 рублей», — писала она. Журналисты утверждали, что гласные городской думы намерены инициировать судебное разбирательство. Но, видимо, дальше заявлений дело не пошло.

В 1913 году «Сибирская жизнь» написала, что городская дума времен Страхова довела Барнаул чуть ли не до банкротства: управа не может гасить займы вовремя, а городская касса пуста.

Как бы там ни было, но Алтайская железная дорогая была построена. А здание на ул. Ползунова, 34а до сих пор украшает город.

Дом купца Морозова в Барнауле. Altapress.ru

10 фактов о здании