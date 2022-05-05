В Барнауле взяли под охрану танк Т-34 и другие памятники и мемориалы

В Барнауле мемориальные памятники находятся под охраной сотрудников полиции и народных дружинников, сообщает мэрия города.

В Барнауле взяли под охрану мемориальные памятники.

В майские праздники народная дружина «Барнаульская» организовала дежурство, помогая полицейским охранять монументы и памятники Великой Отечественной войны.

«Объектами внимания стали 11 мемориальных сооружений — памятник защитникам Сталинграда и памятник легендарному Т-34 на площади Победы, мемориал ленинградцам-блокадникам на Ленинградской аллее, стела на аллее Победы на улице Георгия Исакова, а также ряд памятников и памятных знаков в пригороде Барнаула: в селах Власиха, Гоньба, Бельмесево, Лебяжье, Ягодном, микрорайоне Затон», — рассказали в мэрии.

Глава горкома общественных связей и безопасности Геннадий Королев напомнил, что «подвиг наших предков увековечен в памятниках и мемориалах».

«Забота о них — долг нынешних поколений, которые появились на свет благодаря самоотверженности тех, кто сражался на фронте и ковал Победу в тылу», — подчеркнул он.

Ранее в Барнауле сотрудники районных администраций, волонтеры и студенты привели в порядок памятные знаки и доски, мемориальные комплексы, места воинских захоронений.

Напомним, 9 мая в Барнауле салют будет на пяти площадках одновременно: опубликована программа празднования Дня Победы.