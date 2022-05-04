Пять салютов одновременно. В Барнауле опубликовали программу празднования Дня Победы

Правительство Алтайского края в своем Telegram-канале сообщило, какие мероприятия и на каких площадках пройдут в понедельник, 9 мая, в Барнауле.

Программа мероприятий

09.00−12.00 — проспект Социалистический, 126 — праздничная программа «Победный май»

09.00−09.30 — площадь Победы — торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

09.15−14.00 — площадь Победы, 12 — выставка ретротехники «Эх, путь дорожка, фронтовая»

09.30−11.00 — проспект Ленина, 71 — праздничная программа «Победный май» для участников акции «Бессмертный полк Алтая»

10.00 — площадь Советов — торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая»

12.00 — площадь Советов — открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»

11:00−21.00 — парк культуры и отдыха Центрального района — праздничная программа «Ликующий май»

13.00−15.00 — проспект Ленина, 66 — праздничная программа «Наша общая Победа»

14.00−18.00 — набережная реки Обь — концертные программы творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей

20.00−22.00 — шествие памяти военных медиков «Дорогой милосердия» по маршруту: здание медицинского университета — аллея проспекта Ленина — улица Молодежная — проспект Социалистический — площадь Победы

22:00 — площадь Сахарова, районные площадки — праздничные фейерверки.

Мероприятия на площади Сахарова

13.00−14.30 — праздничный концерт «Под солнечным небом Победы»

14.30 -16.00 — концерт детских творческих коллективов города «Спасибо солдату за мир на земле»

16.00−18.30 — молодежная программа «Вся правда о Победе»

18.30−20.00 — концерт «Ликуй, Победная весна!» с участием культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю

20.00−21.00 — праздничная программа Барнаульского духового оркестра «О Родине, о Подвиге, о Славе!»

21.00−22.00 — вечерний эстрадный праздничный концерт «Салют 45-го года — Победа на все времена!»

Салют 9 мая 2019 года в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Где пройдут праздничные фейерверки?

16.00−22.00 — площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9 — программа «Согреем памятью сердца!» с праздничным фейерверком



17.00−22.00 — парк развлечений и отдыха «Арлекино» — тематический проект «О мире, о Победе, о весне!» с праздничным фейерверком



19.00−22.00 — парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» — программа «Одна на всех — Победа!» с праздничным фейерверком



20.00−22.00 — площадь перед ДК «Южный» — праздничная программа «Победный май» с праздничным фейерверком



22.00 — площадь Сахарова — праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!»