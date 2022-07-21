Манифест неравнодушных. В Барнауле активисты решили спасти разрушающееся купеческое здание

Нескольких барнаульцев собрала в старом городе мечта — восстановить дореволюционное здание, служившее городу и стране целых три эпохи: Дом купца Поскотинова , что на улице Мало-Олонской, 21. Брошенное хозяином — федеральным ведомством, здание разрушается. Но инициативная группа решила его спасти и обратилась к единомышленникам с манифестом. Altapress.ru прочитал их воззвание, побывал на их встрече в Барнауле и узнал удивительные подробности о судьбе этой купеческой семьи.

Мы его теряем

Дом ПоскОтинова (ударение на второе «о») спрятался от глаз прохожих за двумя торговыми центрами. На фоне повеселевших зданий туркластера Барнаула красоваться ему особенно нечем.

Здание много лет стоит без кровли, открытое всем дождям. Из его высоких окон глядят на мир вытянувшиеся, как подростки, клены.

Дом Поскотинова, образец неоклассической архитектуры начала XX века, до недавнего времени притягивал не столько любителей очаровательной старины, сколько охотников за металлом, бомжей и… реставраторов, интересовавшихся его кирпичами.

Дом купца Поскотинова в Барнауле. www.instagram.com/grad.i.ent/ Дом ПоскОтинова в Барнауле. Слева — более поздняя пристройка. Altapress.ru

Эти кирпичи — между прочим, востребованный материал. Их ищут среди таких же, как этот, позабытых памятников, чтобы реставрировать здания, до которых уже дошли руки у владельцев.

До этого здания руки пока не доходили ни у кого: оно брошено. Между тем, собственник у него есть: Росимущество — федеральное ведомство. За 20 лет с момента, когда его покинул последний обитатель (налоговая служба), оно так и не прошло консервацию.

Не нужно даже экспертов, чтобы понять: мы теряем памятник архитектуры и истории.

90 лет служения

Купец второй гильдии Василий Поскотинов в бизнес-сообществе Барнаула был человеком далеко не последним. «В Барнауле у него было 10 зданий», — рассказывает искусствовед и историк Марина Целищева, один из участников инициативной группы.

Марина Целищева и Александр Кононов. Елизавета Кононова.

Человек он был энергичный и, к тому же, удачно женился, говорит Евгений Поскотинов, еще один участник инициативной группы и потомок этой купеческой семьи.

В Б. Ключах купец держал винокуренный завод. В Барнауле — торговлю и, как сказали бы сегодня, был еще и ресторатором: на ул. Гоголя работал его трактир.

В семье вспоминали: Василий и его старший брат Дмитрий имели какой-то бизнес в Бурсоли — это было большое предприятие, рассказывает Евгений Поскотинов.

Трехэтажное здание рядом с базаром возвели по заказу Василия Поскотинова где-то между 1910 и 1912 годами — точная дата, увы, неизвестна. Правда, сам он хозяйничал в нем недолго — в 1912-м купец умер. Но зато его дом послужил городу и стране 90 лет.

Александр Деринг ( слева) и Евгений Поскотинов. Елизавета Кононова.

Очевидец истории

Со стороны узкой улицы Мало-Олонской это здание трудно понять — мешают тень, забор и деревья. Если взглянуть на него из просторного двора, когда солнце освещает фасад, оно проявится — как изображение на фото во времена пленок.

Вы увидите его красивые пропорции, сандрики у высоких окон и небольшие консоли — все это отмечает Александр Деринг, руководитель архитектурной мастерской «Классика» и тоже участник инициативной группы.

«Дом Поскотинова — одно из немногих краснокирпичных дореволюционных зданий, сохранившихся после катастрофического пожара 1917 года», — объясняет архитектор.

Изучать по этому зданию можно не только архитектуру прошлого века — еще и историю трех эпох. Видело оно и знает больше, чем иные учебники истории.

Дом Поскотинова. Одноклассники: Барнаул. Юбилейные даты. Дом Поскотинова. Одноклассники: Барнаул. Юбилейные даты. Дом Поскотинова. Одноклассники: Барнаул. Юбилейные даты.

От купцов к стране советов

Вот Барнаул купеческий. «Как и у других купцов, у Поскотинова здесь был и офис, и жилье, и торговля — так проще было контролировать, что здесь происходит», — объясняет Деринг.

Большую площадь дома занимала гостиница для крестьян — постоялый двор. На площадке перед домом стояли навесы: «Чтобы крестьяне могли хранить товар, который не расторговали на базаре за день», — продолжает Марина Целищева.

Вот первая мировая. Дом полон военных. Здесь квартируют ратники пеших дружин перед отправкой на фронт. В помещениях сколочены двухярусные нары. Во дворе — кухня, где в больших котлах булькает похлебка и каша для солдат, а в отдельном котелке вытапливают сало.

Дом Поскотинова. Одноклассники: Барнаул. Юбилейные даты.

Вот гражданская война. Здесь уже общежитие для офицеров артиллерийского дивизиона и меблированные комнаты — их содержит некий Митасов.

А вот и советская власть, утвердившаяся в Барнауле в декабре 1919-го. Здание национализируют в 1920-м — началась новая эпоха.

Конец истории

Марина Целищева по архивным сведениям изучила историю этого здания. В 1924—1925 годах здесь было ГПУ, рассказывает она. В 1926-м, когда в стране объявили НЭП, — Дом крестьянина.

Для сельчан, торговавших на рынке, здесь были номера (расположение комнат — коридорное), столовая, кинозал, амбары для нераспроданного зерна, завозня для ценных грузов, молочная и семенная лаборатории.

Дом ПоскОтинова в Барнауле. Слева — более поздняя пристройка. Altapress.ru

В 1930-х, когда власти «обнулили» НЭП, один из этажей занял учительский институт — первый вуз Барнаула. Дом послужил стране и во время Великой Отечественной — всю почти войну работал как госпиталь.

Страничка «Барнаул. Юбилейные даты» в «Одноклассниках» приводит воспоминания Галины Бледных — после войны в этом доме находилась партийная школа со столовой и буфетом и хлебный магазин, пишет она.

«В 1950-е годы в буфет иногда, кроме партийных работников, допускали простых смертных. Мы покупали конфеты горошком с народным названием „Дунькина радость“. Иной раз везло — привозили конфеты, обсыпанные какао», — рассказывала Галина.

(К слову, уже после публикации статьи наша читательница добавила: партшкола в здании находилась и до войны).

Страшный пожар охватил это здание уже в новую эпоху, в ноябре 2002-го, когда здесь квартировали налоговики. Огонь тушили больше восьми часов — на этом, собственно, и закончилась его извилистая история служения городу и стране.

Дом ПоскОтинова в Барнауле. Altapress.ru

Манифест неравнодушных

Однако с этим «закончилась» не хочет мириться инициативная группа барнаульцев — они хотят спасти его от дальнейшего разрушения и восстановить.

Кроме Александра Деринга, Евгения Поскотинова и Марины Целищевой в ее составе выпускник педагогического университета Сергий Сидоров. А также Александр Кононов, владелец пристройки, конструктивно связанной со зданием, но не имеющей статуса памятника.

И вот теперь группа ищет единомышленников, призывает объединить усилия и даже составила манифест.

Манифест инициативной группы:

«Мы, жители города Барнаула, представляем сообщество неравнодушных граждан, объединенных целью спасти от разрушения один из лучших архитектурных памятников города — „Дом купца Поскотинова“, являющегося объектом культурного наследия регионального значения и включенного в федеральный реестр памятников истории и культуры народов России. Целью нашей совместной деятельности является восстановление памятника с его дальнейшей интеграцией в культурное и социальное пространство города».

Александр Деринг ( слева) рассказывает , с чего начать. Елизавета Кононова.

Реальная задача

Об этом заброшенном доме-памятнике СМИ писали много лет — но напрасно: ничего не менялось. В 2019-м краевое управление по охране объектов культурного наследия добилось в суде спасительного решения — возложить обязанность на Росимущество провести консервацию. Дом продолжал разрушаться.

Реально ли его восстановить? Будет непросто, — отвечает Александр Деринг, — но при правильной стратегии — возможно.

«Уверен, можно найти и финансирование, и инструменты, и технологии, тем более, что наработки есть. На Старом базаре дом Сухова сейчас очень активно реставрируется — а ведь тоже боялись, что ничего не получится. Первое, в чем нуждается Дом Поскотинова — это в комплексных научных изысканиях. Этот этап обязательный по всем нормативам», — говорит архитектор.

Присоединиться к группе можно в телеграм-канале «Реновация дома Поскотинова» — а можно обратиться через телеграм к Сергию Сидорову. О своих действиях и достижениях ее участники пообещали рассказывать, что называется, их первых уст.

Дом , семья и три эпохи

О судьбе барнаульских купцов рассказал altapress.ru Евгений Поскотинов — прямой потомок Дмитрия Поскотинова, старшего брата владельца дома на ул. Мало-Олонской, 21.

Евгений Поскотинов. Елизавета Кононова.

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Изначально в этом доме поселились обе семьи — и Василия Ивановича, младшего брата, и Дмитрия Ивановича, старшего. Оба не дожили до революции — первый скончался в 1912-м, второй бесследно исчез во время поездки в Бурсоль.

Известно, что у Василия Поскотинова был сын Анатолий — он родился в октябре 1890 года, окончил 2-е императорское реальное училище в Барнауле и был призван на Первую мировую.

Вернувшись с войны в Барнаул, он принял сторону белых, а после того, как город перешел к большевикам, покинул его навсегда.

В семье рассказывали: когда в 1940-х годах здесь располагался госпиталь, какой-то раненый красноармеец обнаружил… замурованный в стену клад. Возможно, оставил его Анатолий — должно быть, рассчитывал вернуться. Не получилось.

Анатолий Поскотинов — наследник купца второй гильдии Василия Поскотинова. Из архива Евгения Поскотинова. Анатолий Поскотинов — наследник купца второй гильдии Василия Поскотинова. Из архива Евгения Поскотинова.

Покинув город, Анатолий Поскотинов присоединился к армии генерала Каппеля, участвовал в Великом сибирском ледяном походе — отступлении Восточного фронта Русской армии на восток зимой 1920 года. Дошел до Читы, перешел границу и осел в Харбине, одном из крупнейших центров Русского зарубежья.

Судя по его миграционной карточке, составленной администрацией государства Манчжоу Ди-Го, в Харбине он жил и работал с 1920 года, а занимался коммерцией — жил на процент от продаж.

В Харбине с ним была жена — а вот дети в бумагах не указаны. Дальнейшую его судьбу Евгению Поскотинову узнать не удалось — он лишь предполагает, что тот в дальнейшем уехал из Харбина.

Евгений Поскотинов рассказывает историю семьи. Елизавета Кононова.

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Семья пропавшего до революции Дмитрия Ивановича (а Евгений Поскотинов — его прямой потомок) съехала из этого дома еще до 1917 года.

Близость пруда, угроза малярии и, вероятно, сырость категорически не нравились вдове — и семья перебралась на гору, в дом, нынешний адрес которого — ул. Аванесова, 99. «Этот дом строил мой прадед Николай Дмитриевич и два его сына», — говорит Евгений.

Судьба последних трагична. В советское время они были нэпманами, держали небольшую лавку — торговлей и жили. Но, как мы помним, период НЭПа был коротким, конец — печальным.

«Одного из них, брата моего деда, сослали в Нарым в 1928-м. А в 1929-м взяли и деда. Потом его выдали семье с перерезанным горлом… Семье удалось похоронить его на Нагорном кладбище — покоится он рядом с могилой Ядринцева», — рассказывает Евгений.

Евгений Поскотинов и Надежда Скалон. Елизавета Кононова.

Евгению Поскотинову удалось реабилитировать родного деда. Но документов, объясняющих, в чем его обвиняли, найти он так и не смог. Возможно, какую-то роль в аресте предков сыграло сотрудничество с белыми Анатолия Поскотинова.

А четыре сестры репрессированных Поскотиновых много лет жили в Барнауле, дожили до преклонных лет и были похоронены на Михайловском и Черницком кладбищах.

Сам Евгений Поскотинов — инженер, живет и работает в Барнауле.