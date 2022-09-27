Инноваторы и богачи. 9 фактов о первых алтайских пивоварах

Барнаульский купец Александр Ворсин родился 175 лет назад. Вместе с братом Иваном он начал производство водки, которое переросло в крупнейший в регионе бизнес. Altapress.ru вспоминает самые интересные факты о первых алтайских пивоварах.

1. В 1877 году братья Ворсины основали небольшой водочный завод, производивший 2−3 тыс. ведер в год (стандартное ведро — 12,3 литра).

В 1883-м на берегу Заводского пруда они построили пивоваренный завод. Спустя несколько лет его производительность составляла 8 тыс. ведер. На предприятии работали 6−10 рабочих.

2. Через несколько лет братья открыли в Барнауле девять питейных заведений. Они обеспечивали своим владельцам 15,5 тыс. рублей в год (это стоимость десятка хороших домов в лучших местах Барнаула). Пивоваренный завод приносил еще 11 тыс. рублей, водочный — 12,5 тыс., а склад готовой продукции — 28,5 тыс.

Пиво сбывали не только в Барнауле, но и в Бийске, Кузнецке (современный Новокузнецк), а также селах Салаирском и Бердском.

3. В 1893 году Ворсины с женой Александра Анной Олюниной учредили Торговый дом «Братья Ворсины и Олюнина», занимавшийся продажей спиртных напитков. Через год у них также появился винокуренный завод в поселке Большой Глядень.

Барнаульский пивоваренный завод Ворсиных. altlib.ru

4. В начале XX века бизнес возглавил 25-летний сын Александра, Николай. Под управлением Ворсина-младшего на заводах появились паровые двигатели. Тогда же началось производство искусственных и минеральных вод, а в продаже появилось пиво в бутылках — невиданная до этого на Алтае роскошь.

Александр Ворсин. СС0

5. В 1913 году чистая прибыль Ворсиных превысила 80 тыс. рублей, а обороты только по Барнаулу составляли более 760 тыс. рублей. Во владении семьи находились 21 пивная лавка, склад, трактир и недвижимость на улицах Льва Толстого, Гоголевской, Петропавловской, Троицком проспекте и в Мостовом переулке. Предприниматели вошли в число крупнейших производственников и торговцев Западной Сибири.

6. Пиво «Баварское» Ворсиных неоднократно получало золотые медали на выставке в Мюнхене. В Алтайском краеведческом музее есть керамический кувшин, в котором оно продавалось.

7. Ворсины активно участвовали в общественной жизни Барнаула, избирались гласными Барнаульской городской думы, входили в попечительские советы учебных заведений города. Оба брата были дважды женаты и имели несколько детей.

Особняк Ворсиных в Барнауле ( ул. Никитина , 78/пр. Ленина , 21).

8. После начала Первой мировой войны в стране ввели «сухой закон»: купцы свернули производство спирта и пива. Александр Ворсин погиб в 1919 году в железнодорожной катастрофе под Новониколаевском. Ему было 72 года. Его брат Иван умер спустя год в таком же возрасте.

9. Николай Ворсин до преклонных лет работал главным инженером треста винокуренной промышленности в Новосибирске. Умер в 1942 году.