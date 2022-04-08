Налог на градус. Какими были акцизы до революции, и почему пьяные бунтовщики едва не спалили Барнаул дотла

Бум питейных реформ дореволюционной России пришелся на XVIII-XIX столетия. Но под каким бы «соусом» они ни подавались, цель была преимущественно фискальная. Государство стремилось контролировать производство и продажу горячительного. Так, в царской России появились акцизы. О водке, деньгах и винокурах дореволюционного Алтая корреспонденты «СК» поговорили с доктором исторических наук из АлтГУ, профессором Валерием Скубневским.

Весомая статья доходов

Акцизы, как вид косвенного налогообложения, упоминались еще в Древнем Риме. В Россию такой вид сбора денег пришел в 1860-х годах. Причем, акцизами облагался не только алкоголь, но и спички, керосин, сахар и многие другие популярные среди населения товары.

В Сибири акцизная система заработала не сразу, а лишь в январе 1863 года.

Выставка «Музейная коллекция: нумизматика и бонистика» в Алтайском государственном краеведческом музее. 2013 год. Анна Зайкова. Выставка «Музейная коллекция: нумизматика и бонистика» в Алтайском государственном краеведческом музее. 2013 год. Анна Зайкова. Выставка «Музейная коллекция: нумизматика и бонистика» в Алтайском государственном краеведческом музее. 2013 год. Анна Зайкова.

До этого алкогольная продукция облагалась налогами несколько иначе. Например, при Петре I с винокуров собирали подать, размер которой зависел от объемов используемых сосудов, а не от количества произведенной продукции.

А вот наследница царя-новатора Елизавета Петровна вернула в сферу водочной торговли откупную систему. Благодаря винным откупам, когда казна получала доход от реализуемой продукции, стал увеличиваться доход бюджета. Прибыль от питейного налога составляла свыше 40% от общей суммы всех государственных сборов.

Валерий Скубневский. Анна Зайкова.

Акцизы на крепкие напитки ввел Александр II, подписав Устав о питейном сборе. Косвенные налоги стали весомой статьей доходов казны. В частности, в 1890 году на их долю приходилось более 45% всех денежных поступлений в бюджет Российской империи. Немалая часть была собрана в виде акцизов на алкоголь.

Валерий Скубневский рассказал: тогда винокурной деятельностью — производством спирта — мог заниматься любой человек, независимо от сословия. Тем не менее в этой сфере были задействованы преимущественно купцы, дворяне и «новые» предприниматели.

«Важно, что такой, можно сказать, демократичный аспект привлек в отрасль немало людей, готовых заниматься предпринимательской деятельностью», — отметил Валерий Скубневский.

Одни из первых

В XIX веке на территории Алтайского горного округа работали несколько крупных дрожже-винокуренных заводов по производству спирта. Самые известные из них: Иткульский и Бийский. Еще один располагался в селе Баюновские Ключи.

Дореволюционные бутылки. Фото предоставлены музеем «Город».

Пожалуй, одним из самых известных остается предприятие, построенное братьями Александром и Иваном Ворсиными. Оно было основано в 1877 году. Сейчас звучная фамилия братьев стала нарицательной и преимущественно ассоциируется с пивом. Но ворсиновская заводская пивоварня заработала позже винокурни, лишь в 1883-м. Ее мощность тогда составила 250 гектолитров пенного в год.

«Отмечу: объем винокуренного производства значительно превышал пивоваренное. И доходов приносил гораздо больше», — поясняет историк.

Иткульский спиртзавод itkul.ru

После введения сухого закона завод Ворсиных начал терпеть убытки. Впоследствии предприятие законсервировали, а после революции и вовсе национализировали.

Иткульский дрожже-винокуренный завод стал самым крупным на Алтае. Предприятие по изготовлению спирта разместилось в деревне Соколово Бийского округа. Его открыли в 1868 году купцы Григорий Бадьин и Константин Платонов.

К концу XIX века объемы производства на заводе выросли до 500 тыс. ведер, или 600 тыс. декалитров в год.

Поясним: спирт в Царской России измерялся так называемыми «ведрами», которые вмещали 12 литров.

Дом Ворсиных. Влад Сергеев

Факт Акцизы учитывали не в местах продажи, а на производстве. На винокуренных заводах стояли специальные счетчики, которые показывали, сколько продукции произведено.

Завод из 90-х

Остальные предприятия по производству спирта для алкогольной продукции появились в 90-х годах XIX века. В уездном Бийске завод основал благотворитель — купец Влас Рыбаков. Он помогал учебным заведениям, церквям и просто обездоленным людям. Его завод стал одним из пяти, где для производства использовали паровой двигатель.

Бийск , 1900−1917. Бийское уездное казначейство. etoretro.ru

Рыбаков продал свою винокурню площадью почти 6 га в 1917-м, а через год предприятие было национализировано. Со временем территория вокруг винокурни Рыбакова превратилась в поселок спиртзавода.

Практически в то же время, что и Рыбаков, купец второй гильдии Василий Паскотинов тоже построил свое винокуренное производство. Завод разместился в Баюновских Ключах.

Справка В 1860 году власти взимали по 4 копейки с одного градуса спирта, также учитывался и объем произведенной продукции. В 1864 году акциз был поднят до 5 копеек, а к 1873-му — до 7 копеек.

Государственная монополия

На смену акцизам, введенным в 1860 году, пришла так называемая «винная реформа», или винная монополия Витте. Ее ввели в 1894-м по инициативе на тот момент министра финансов Сергея Витте. В Западной Сибири она была реализована в 1902 году. В России реформа заработала в полной мере с 1906 по 1913 годы.

Пассаж купца Ивана Смирнова , начало XX века. Фото предоставлены музеем «Город».

Нововведение состояло в том, что государство выступило монополистом в сфере производства и продажи алкогольной продукции.

С введением государственной монополии водку стали преимущественно изготавливать так называемые Государственные склады или, как их еще называли, Монопольные склады.

Важно отметить, что монополия распространялась только на водку. Остальные горячительные напитки производились на отраслевых заводах и облагались акцизами.

Портрет двух мужчин на отдыхе. Начало XX века. Фото предоставлены музеем «Город».

Винокуренные предприятия могли принадлежать частным предпринимателям, но вся их продукция скупалась за счет казенных средств специальными складами, очищалась и продавалась в государственных винных лавках и, как не сложно догадаться, за гораздо большие деньги.

Бедные слои населения предпочитали закупаться высокоградусными напитками в государственных лавках. А вот состоятельные граждане могли себе позволить нечто подороже от частных производителей.

Архитектурное наследие

«Государственное производство присутствовало практически в каждом округе. В Алтайском была целая сеть очистительных винных складов, которые расположились в Барнауле, Бийске, Змеиногорске. В советское время их преобразовали в ликеро-водочные заводы. К сожалению, практически ни одно из предприятий не сохранился до наших дней», — пояснил Скубневский.

Панорама БЛВЗ. ПСК «Строительная перспектива» Панорама БЛВЗ. ПСК «Строительная перспектива» Панорама БЛВЗ. ПСК «Строительная перспектива»

Например, Барнаульский казенный винный склад — так называемая «ликерка», или Барнаульский ликеро-водочный завод (БЛВЗ) — остался, но далеко не в первоначальном виде. Часть зданий заводского комплекса получила статус памятника архитектуры. Объекты, признанные «новоделами», снесли, на их месте возвели жилой комплекс «Две эпохи».

«Змеиногорский склад хоть и законсервирован, но постепенно разрушается, хотя постройки были интересные и капитальные — возведенные из кирпича. Получается, что единственный из сохранившихся — это Иткульский спиртзавод», — уточняет Скубневский.

Сухой закон и бунт мобилизованных

Реформа проработала до начала Первой мировой войны. Именно в это время в России ввели сухой закон.

Соборная площадь ( ныне пл. Свободы) в Барнауле. Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт. 1914 год. из открытых источников в интернете

В непростой для страны период истории в Алтайском округе, как и в других регионах царской России, махровым цветом расцвело нелегальное самогоноварение. Как отмечает историк, оно каралось по всей строгости закона.

«Несмотря на грозящее наказание, люди продолжали гнать самогон. Это неизбежно привело к дефициту сахара — главного сырья для подпольного производства. В Сибири тогда не было собственного сахарного производства, поэтому его привозили из других частей страны. Это усугубило и без того сложную ситуацию. Какое-то время сахар даже выдавали по карточкам», — поясняет историк.

Строгость сухого закона и война довели жителей Алтайского округа до точки кипения. Народ разбушевался настолько, что начал громить казенные склады с выпивкой. Это случилось в дни мобилизации, летом 1914 года. В Барнауле тогда скопилось большая солдатская масса, состоящая преимущественно из сельского населения. Людей разместили в большом палаточном лагере в центре города (сейчас это исторический центр Барнаула в районе «Спички»).

Ул. Республики ( с 1963 г. ул. Ползунова) у ограды лесопильного , ранее сереброплавильного завода retro. moi-barnaul.ru

От ужаса предстоящей войны и безделья — отправка мобилизованных в Новониколаевск задерживалась — люди уходили в пьяные загулы. Начались кражи, локальные стычки, драки. Все это, в конечном счете, и привело к массовым беспорядкам, охватившим целый город. В первую очередь солдатня отправилась за «топливом».

«Как вспоминают свидетели трагических событий, Барнаульскую монополию со складом горячительного разграбили и подожгли. Спирт тащили ведрами. Во время бунта тогда пострадало очень много людей — кто-то сгорел при пожаре, а кто-то даже утонул в емкостях со спиртом. Все происходило за городом: там, где сейчас проходит пр. Комсомольский и раскинулся парк „Изумрудный“», — рассказал Скубневский.

Он добавил: некоторые ученые-историки сходятся во мнении, что барнаульский бунт стал самым крупным в истории России этого периода. До сих пор точно не известно, сколько же человек тогда погибло.

Дореволюционная бутылка. Фото предоставлены музеем «Город».

К слову, пострадали не только склады со спиртным, но и жилые кварталы. Историки отмечают: бунтующие не встретили здесь особого сопротивления и накинулись на местные лавки. Своеобразным финалом стало разграбление пассажа Смирнова. Купец занимался продажей вин, поэтому рядом со зданием размещались подвалы со спиртным.

Что касается акцизов, то они продолжили эволюционировать, но уже в другой стране, ведь в 1917 году грянула революция. Монархия закончилась, забрав с собой все законотворческое наследие, в том числе систему налогообложения. Но это уже совсем другая история.